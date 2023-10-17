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Для участия в конкурсе "Это у нас семейное" подали заявки 340 тысяч человек - РИА Новости, 17.10.2023
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14:41 17.10.2023 (обновлено: 17:49 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/konkurs-1903334476.html
Для участия в конкурсе "Это у нас семейное" подали заявки 340 тысяч человек
Для участия в конкурсе "Это у нас семейное" подали заявки 340 тысяч человек - РИА Новости, 17.10.2023
Для участия в конкурсе "Это у нас семейное" подали заявки 340 тысяч человек
Конкурс "Это у нас семейное" стал самым массовым, на сегодня заявки для участия поступили от 340 тысяч человек, сообщил первый заместитель руководителя... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T14:41
2023-10-17T17:49
общество
россия
сергей кириенко
владимир путин
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Конкурс "Это у нас семейное" стал самым массовым, на сегодня заявки для участия поступили от 340 тысяч человек, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. "Владимир Владимирович (Путин - ред.) сказал, что думает, этот конкурс будет самым массовым изо всех конкурсов президентской платформы "Россия - страна возможностей". Президент, как всегда, оказался прав. У нас на сегодняшний день уже 340 тысяч человек. Раньше у нас считалось, что самый массовый конкурс президентской платформы "Россия - страна возможностей" - это "Лидеры России", там мы доходили до 220 тысяч человек, подававших заявку, сейчас уже 340 тысяч человек, и у нас впереди еще 2,5 недели на подачу заявок, до 4 ноября планируем принимать заявки", - сообщил Кириенко в ходе заседания наблюдательного совета конкурса. Он отметил, что у семей, участвующих в конкурсе, будет возможность получить 5 миллионов рублей для улучшения жилищных условий, уникальные путешествия всей семьей по уникальным и заповедным местам страны, а также возможность, чтобы об их семье узнала вся страна. Генеральный директор президентской платформы "Россия - страна возможностей", которая организует конкурс, Алексей Комиссаров добавил, что возрастная планка для участия в конкурсе снизилась. "Теперь в этому проекте можно участвовать и тем, кому на момент очных испытаний уже будет пять лет. Раньше у нас действовало ограничение в шесть лет", - сказал он. О запуске конкурса "Это у нас семейное" объявил 4 сентября президент России Владимир Путин. Прием заявок открыт на сайте этосемейное.рф. Регистрация участников продлится до 4 ноября 2023 года, в нем могут принять участие команды из четырех и более родственников, среди которых есть представители не менее трех поколений.
https://ria.ru/20230718/obrazovanie-1884841297.html
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общество, россия, сергей кириенко, владимир путин
Общество, Россия, Сергей Кириенко, Владимир Путин
Для участия в конкурсе "Это у нас семейное" подали заявки 340 тысяч человек

Более 340 тысяч россиян подали заявки на участие в конкурсе "Это у нас семейное"

© Фото : Это у нас семейное/ВКонтактеКадр из презентационного видео конкурса "Это у нас семейное"
Кадр из презентационного видео конкурса Это у нас семейное - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© Фото : Это у нас семейное/ВКонтакте
Кадр из презентационного видео конкурса "Это у нас семейное"
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Конкурс "Это у нас семейное" стал самым массовым, на сегодня заявки для участия поступили от 340 тысяч человек, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Владимир Владимирович (Путин - ред.) сказал, что думает, этот конкурс будет самым массовым изо всех конкурсов президентской платформы "Россия - страна возможностей". Президент, как всегда, оказался прав. У нас на сегодняшний день уже 340 тысяч человек. Раньше у нас считалось, что самый массовый конкурс президентской платформы "Россия - страна возможностей" - это "Лидеры России", там мы доходили до 220 тысяч человек, подававших заявку, сейчас уже 340 тысяч человек, и у нас впереди еще 2,5 недели на подачу заявок, до 4 ноября планируем принимать заявки", - сообщил Кириенко в ходе заседания наблюдательного совета конкурса.
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Он отметил, что у семей, участвующих в конкурсе, будет возможность получить 5 миллионов рублей для улучшения жилищных условий, уникальные путешествия всей семьей по уникальным и заповедным местам страны, а также возможность, чтобы об их семье узнала вся страна.
Генеральный директор президентской платформы "Россия - страна возможностей", которая организует конкурс, Алексей Комиссаров добавил, что возрастная планка для участия в конкурсе снизилась.
"Теперь в этому проекте можно участвовать и тем, кому на момент очных испытаний уже будет пять лет. Раньше у нас действовало ограничение в шесть лет", - сказал он.
О запуске конкурса "Это у нас семейное" объявил 4 сентября президент России Владимир Путин. Прием заявок открыт на сайте этосемейное.рф. Регистрация участников продлится до 4 ноября 2023 года, в нем могут принять участие команды из четырех и более родственников, среди которых есть представители не менее трех поколений.
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