https://ria.ru/20231017/kitay-1903259581.html

Путин и Си Цзиньпин обсудят двусторонние отношения, заявили в МИД Китая

Путин и Си Цзиньпин обсудят двусторонние отношения, заявили в МИД Китая - РИА Новости, 17.10.2023

Путин и Си Цзиньпин обсудят двусторонние отношения, заявили в МИД Китая

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе предстоящих в Пекине переговоров обменяются мнениями по двусторонним отношениям и по вопросам, РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T10:29

2023-10-17T10:29

2023-10-17T10:29

в мире

китай

пекин

россия

си цзиньпин

владимир путин

мао нин

форум "один пояс - один путь"

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ПЕКИН, 17 окт – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе предстоящих в Пекине переговоров обменяются мнениями по двусторонним отношениям и по вопросам, представляющим общий интерес, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин. "Лидеры двух государств в ходе встречи проведут углубленный обмен мнениями по двусторонним отношениям и вопросам, представляющим общий интерес", - заявила дипломат. Российский президент во вторник утром прибыл в Пекин для участия в Третьем форуме международного сотрудничества "Один пояс, один путь", а также в мероприятиях в его рамках. Встреча лидеров Китая и России запланирована на 18 октября. На повестке будут вопросы двусторонних отношений и формирования более справедливого многополярного миропорядка, переговоры политиков пройдут в два этапа - в расширенном составе и в узком. В Кремле не исключают, что Путин и Си Цзиньпин могут пообщаться и тет-а-тет за рамками переговоров. Прорабатывается возможность и других встреч в этот день. Третий форум международного сотрудничества "Один пояс, один путь" проходит в Пекине 17-18 октября, в нем принимают участие свыше 4 тысяч человек из более чем 140 стран и 30 международных организаций. "Один пояс, один путь" - международная инициатива, предложенная председателем КНР Си Цзиньпином 10 лет назад. Ее целью стало совершенствование действующих и создание новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем. В настоящее время в общей сложности более 150 стран и более 30 международных организаций подписали документы о сотрудничестве в рамках инициативы. Кроме того, она привлекла почти 1 триллион долларов инвестиций и сформировала более 3 тысяч объектов сотрудничества.

https://ria.ru/20231017/putin-1903221616.html

https://ria.ru/20231017/vstrecha-1903226567.html

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Дарья Буймова

в мире, китай, пекин, россия, си цзиньпин, владимир путин, мао нин, форум "один пояс - один путь"