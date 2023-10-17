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Более половины участников СВО, признанных инвалидами, перенесли ампутации
Более половины участников СВО, признанных инвалидами, перенесли ампутации - РИА Новости, 17.10.2023
Более половины участников СВО, признанных инвалидами, перенесли ампутации
Более половины участников СВО, получивших увечья и проходящих медико-социальную экспертизу, имеют ампутации, из них 20% - это ампутации верхних конечностей, 80% РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T17:38
2023-10-17T17:38
2023-10-17T17:38
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Более половины участников СВО, получивших увечья и проходящих медико-социальную экспертизу, имеют ампутации, из них 20% - это ампутации верхних конечностей, 80% - нижних, заявил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко. "Признан инвалидом с ампутацией конечности - это 54% от всех освидетельствований... это много, среди гражданских инвалидов у нас такого процента с ампутацией нет", - сказал Вовченко на "круглом столе" в Совете Федерации на тему комплексной реабилитации участников специальной военной операции. Он отметил, что на ампутации верхних конечностей приходится 20%, на нижние - 80%. Сроки медико-социальной экспертизы для участников спецоперации установлены, так, для тех, кто имеет ампутации, он составляет 3 рабочих дня, по остальным - до 10 дней, их исполнение жестко соблюдается. По словам Вовченко, 84% участников СВО, прошедших медико-социальную экспертизу, рекомендуются технические средства реабилитации. В среднем назначается по 3 протезных изделия.
https://ria.ru/20231015/putin-1902869989.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, алексей вовченко, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Алексей Вовченко, Совет Федерации РФ
Более половины участников СВО, признанных инвалидами, перенесли ампутации
Минтруд: 54 процента участников СВО, признанных инвалидами, перенесли ампутации
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Более половины участников СВО, получивших увечья и проходящих медико-социальную экспертизу, имеют ампутации, из них 20% - это ампутации верхних конечностей, 80% - нижних, заявил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко.
«
"Признан инвалидом с ампутацией конечности - это 54% от всех освидетельствований... это много, среди гражданских инвалидов у нас такого процента с ампутацией нет", - сказал Вовченко на "круглом столе" в Совете Федерации
на тему комплексной реабилитации участников специальной военной операции.
Он отметил, что на ампутации верхних конечностей приходится 20%, на нижние - 80%.
Сроки медико-социальной экспертизы для участников спецоперации установлены, так, для тех, кто имеет ампутации, он составляет 3 рабочих дня, по остальным - до 10 дней, их исполнение жестко соблюдается.
По словам Вовченко, 84% участников СВО, прошедших медико-социальную экспертизу, рекомендуются технические средства реабилитации. В среднем назначается по 3 протезных изделия.
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