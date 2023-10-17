https://ria.ru/20231017/evrosoyuz-1903339871.html

Политолог: в Евросоюзе недовольны работой главы ЕК фон дер Ляйен

Политолог: в Евросоюзе недовольны работой главы ЕК фон дер Ляйен - РИА Новости, 17.10.2023

Политолог: в Евросоюзе недовольны работой главы ЕК фон дер Ляйен

В Европейском союзе растет недовольство работой главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявила в интервью RT профессор кафедры европейских исследований... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T15:05

2023-10-17T15:05

2023-10-17T15:05

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В Европейском союзе растет недовольство работой главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявила в интервью RT профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина."Это может быть связано и с коронавирусной политикой, и с политикой санкций, и с иммиграционным давлением, и с ролью США. (Недовольство. — Прим. ред.) может вызывать позиция в отношении Китая и санкций. Более того, как раз ЕС понес основное бремя санкционных издержек, которые, однако, не затронули США", — напомнила эксперт.По ее мнению, именно при фон дер Ляйен Евросоюз перестал быть самостоятельным игроком и превратился в прицепную лошадь к повозке НАТО. По этой причине и появляется критика в ее адрес со стороны других политиков и СМИ, уточнила Еремина.При этом, как подчеркнула профессор, глава Еврокомиссии продолжит выполнять свои обязанности до конца срока, несмотря на недовольство коллег."Никто не поднимает вопрос о том, что она должна досрочно уйти в отставку. Таких примеров мы не видели, все дорабатывали на своем посту", — резюмировала специалист.Ранее газета Politico опубликовала материал, согласно которому, европейские политические деятели обвинили главу Еврокомиссии в превышении полномочий. Фон дер Ляйен неоднократно критиковали за ее внешнеполитический курс. Так, летом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высмеял главу ЕК, запросившую дополнительные денежные средства у стран — членов ЕС на нужды Украины.

https://ria.ru/20231016/filippo-1902966950.html

https://ria.ru/20220914/ukraina-1816741926.html

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политика, сша, китай, венгрия, урсула фон дер ляйен, виктор орбан, еврокомиссия, евросоюз