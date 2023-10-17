Политолог: в Евросоюзе недовольны работой главы ЕК фон дер Ляйен
Аналитик Ерёмина: ЕС при фон дер Ляйен стал прицепной лошадью к повозке НАТО
© AP Photo / Jean-Francois BadiasВыступление Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента с ежегодной речью о положении дел в ЕС
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Выступление Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента с ежегодной речью о положении дел в ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В Европейском союзе растет недовольство работой главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявила в интервью RT профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина.
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"Это может быть связано и с коронавирусной политикой, и с политикой санкций, и с иммиграционным давлением, и с ролью США. (Недовольство. — Прим. ред.) может вызывать позиция в отношении Китая и санкций. Более того, как раз ЕС понес основное бремя санкционных издержек, которые, однако, не затронули США", — напомнила эксперт.
По ее мнению, именно при фон дер Ляйен Евросоюз перестал быть самостоятельным игроком и превратился в прицепную лошадь к повозке НАТО. По этой причине и появляется критика в ее адрес со стороны других политиков и СМИ, уточнила Еремина.
При этом, как подчеркнула профессор, глава Еврокомиссии продолжит выполнять свои обязанности до конца срока, несмотря на недовольство коллег.
"Никто не поднимает вопрос о том, что она должна досрочно уйти в отставку. Таких примеров мы не видели, все дорабатывали на своем посту", — резюмировала специалист.
Ранее газета Politico опубликовала материал, согласно которому, европейские политические деятели обвинили главу Еврокомиссии в превышении полномочий. Фон дер Ляйен неоднократно критиковали за ее внешнеполитический курс. Так, летом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высмеял главу ЕК, запросившую дополнительные денежные средства у стран — членов ЕС на нужды Украины.