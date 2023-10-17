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Политолог: в Евросоюзе недовольны работой главы ЕК фон дер Ляйен - РИА Новости, 17.10.2023
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15:05 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/evrosoyuz-1903339871.html
Политолог: в Евросоюзе недовольны работой главы ЕК фон дер Ляйен
Политолог: в Евросоюзе недовольны работой главы ЕК фон дер Ляйен - РИА Новости, 17.10.2023
Политолог: в Евросоюзе недовольны работой главы ЕК фон дер Ляйен
В Европейском союзе растет недовольство работой главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявила в интервью RT профессор кафедры европейских исследований... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T15:05
2023-10-17T15:05
политика
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еврокомиссия
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В Европейском союзе растет недовольство работой главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявила в интервью RT профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина."Это может быть связано и с коронавирусной политикой, и с политикой санкций, и с иммиграционным давлением, и с ролью США. (Недовольство. — Прим. ред.) может вызывать позиция в отношении Китая и санкций. Более того, как раз ЕС понес основное бремя санкционных издержек, которые, однако, не затронули США", — напомнила эксперт.По ее мнению, именно при фон дер Ляйен Евросоюз перестал быть самостоятельным игроком и превратился в прицепную лошадь к повозке НАТО. По этой причине и появляется критика в ее адрес со стороны других политиков и СМИ, уточнила Еремина.При этом, как подчеркнула профессор, глава Еврокомиссии продолжит выполнять свои обязанности до конца срока, несмотря на недовольство коллег."Никто не поднимает вопрос о том, что она должна досрочно уйти в отставку. Таких примеров мы не видели, все дорабатывали на своем посту", — резюмировала специалист.Ранее газета Politico опубликовала материал, согласно которому, европейские политические деятели обвинили главу Еврокомиссии в превышении полномочий. Фон дер Ляйен неоднократно критиковали за ее внешнеполитический курс. Так, летом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высмеял главу ЕК, запросившую дополнительные денежные средства у стран — членов ЕС на нужды Украины.
https://ria.ru/20231016/filippo-1902966950.html
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политика, сша, китай, венгрия, урсула фон дер ляйен, виктор орбан, еврокомиссия, евросоюз
Политика, США, Китай, Венгрия, Урсула фон дер Ляйен, Виктор Орбан, Еврокомиссия, Евросоюз
Политолог: в Евросоюзе недовольны работой главы ЕК фон дер Ляйен

Аналитик Ерёмина: ЕС при фон дер Ляйен стал прицепной лошадью к повозке НАТО

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВыступление Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента с ежегодной речью о положении дел в ЕС
Выступление Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента с ежегодной речью о положении дел в ЕС - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Выступление Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента с ежегодной речью о положении дел в ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В Европейском союзе растет недовольство работой главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявила в интервью RT профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина.
«
"Это может быть связано и с коронавирусной политикой, и с политикой санкций, и с иммиграционным давлением, и с ролью США. (Недовольство. — Прим. ред.) может вызывать позиция в отношении Китая и санкций. Более того, как раз ЕС понес основное бремя санкционных издержек, которые, однако, не затронули США", — напомнила эксперт.
По ее мнению, именно при фон дер Ляйен Евросоюз перестал быть самостоятельным игроком и превратился в прицепную лошадь к повозке НАТО. По этой причине и появляется критика в ее адрес со стороны других политиков и СМИ, уточнила Еремина.
При этом, как подчеркнула профессор, глава Еврокомиссии продолжит выполнять свои обязанности до конца срока, несмотря на недовольство коллег.
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"Никто не поднимает вопрос о том, что она должна досрочно уйти в отставку. Таких примеров мы не видели, все дорабатывали на своем посту", — резюмировала специалист.
Ранее газета Politico опубликовала материал, согласно которому, европейские политические деятели обвинили главу Еврокомиссии в превышении полномочий. Фон дер Ляйен неоднократно критиковали за ее внешнеполитический курс. Так, летом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высмеял главу ЕК, запросившую дополнительные денежные средства у стран — членов ЕС на нужды Украины.
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