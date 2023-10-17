https://ria.ru/20231017/erdogan-1903468029.html

Эрдоган призвал остановить беспрецедентное злодеяние в Газе

Эрдоган призвал остановить беспрецедентное злодеяние в Газе - РИА Новости, 17.10.2023

Эрдоган призвал остановить беспрецедентное злодеяние в Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после предполагаемой атаки Израиля по больнице в секторе Газа призвал остановить это "беспрецедентное злодеяние". Об этом... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T21:57

2023-10-17T21:57

2023-10-17T22:14

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

реджеп тайип эрдоган

турция

палестина

израиль

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АНКАРА, 17 окт – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после предполагаемой атаки Израиля по больнице в секторе Газа призвал остановить это "беспрецедентное злодеяние". Об этом он написал в соцсети Х.Ранее телеканал "Аль-Джазира" сообщил со ссылкой на представителя министерства здравоохранения сектора Газа, что более 500 человек погибли при израильском ударе по больнице "Аль-Ахли Аль-Маадани". Согласно израильскому телеканалу i24, после сообщений о попадании ракеты в больницу в секторе Газа Армия обороны Израиля проводит расследование, однако связывает трагедию с неудачным запуском ракеты ХАМАС."Удар по больнице, в которой находятся женщины, дети и ни в чем не повинные мирные жители, - это последний пример израильских атак, лишенных самых элементарных человеческих ценностей. Я призываю все человечество принять меры, чтобы остановить это беспрецедентное злодеяние в Газе", - написал Эрдоган в соцсети Х.

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

турция

палестина

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, реджеп тайип эрдоган, турция, палестина, израиль, в мире, хамас