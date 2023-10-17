Эрдоган призвал остановить беспрецедентное злодеяние в Газе
Эрдоган назвал удар по больнице в секторе Газа беспрецедентным злодеянием
© AP Photo / Fatima ShbairПалестинцы ищут выживших в здании, разрушенном в результате израильской бомбардировки в секторе Газа
© AP Photo / Fatima Shbair
Палестинцы ищут выживших в здании, разрушенном в результате израильской бомбардировки в секторе Газа. Архивное фото
АНКАРА, 17 окт – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после предполагаемой атаки Израиля по больнице в секторе Газа призвал остановить это "беспрецедентное злодеяние". Об этом он написал в соцсети Х.
Ранее телеканал "Аль-Джазира" сообщил со ссылкой на представителя министерства здравоохранения сектора Газа, что более 500 человек погибли при израильском ударе по больнице "Аль-Ахли Аль-Маадани". Согласно израильскому телеканалу i24, после сообщений о попадании ракеты в больницу в секторе Газа Армия обороны Израиля проводит расследование, однако связывает трагедию с неудачным запуском ракеты ХАМАС.
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"Удар по больнице, в которой находятся женщины, дети и ни в чем не повинные мирные жители, - это последний пример израильских атак, лишенных самых элементарных человеческих ценностей. Я призываю все человечество принять меры, чтобы остановить это беспрецедентное злодеяние в Газе", - написал Эрдоган в соцсети Х.