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Эрдоган призвал остановить беспрецедентное злодеяние в Газе - РИА Новости, 17.10.2023
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21:57 17.10.2023 (обновлено: 22:14 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/erdogan-1903468029.html
Эрдоган призвал остановить беспрецедентное злодеяние в Газе
Эрдоган призвал остановить беспрецедентное злодеяние в Газе - РИА Новости, 17.10.2023
Эрдоган призвал остановить беспрецедентное злодеяние в Газе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после предполагаемой атаки Израиля по больнице в секторе Газа призвал остановить это "беспрецедентное злодеяние". Об этом... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T21:57
2023-10-17T22:14
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
реджеп тайип эрдоган
турция
палестина
израиль
в мире
хамас
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АНКАРА, 17 окт – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после предполагаемой атаки Израиля по больнице в секторе Газа призвал остановить это "беспрецедентное злодеяние". Об этом он написал в соцсети Х.Ранее телеканал "Аль-Джазира" сообщил со ссылкой на представителя министерства здравоохранения сектора Газа, что более 500 человек погибли при израильском ударе по больнице "Аль-Ахли Аль-Маадани". Согласно израильскому телеканалу i24, после сообщений о попадании ракеты в больницу в секторе Газа Армия обороны Израиля проводит расследование, однако связывает трагедию с неудачным запуском ракеты ХАМАС.&quot;Удар по больнице, в которой находятся женщины, дети и ни в чем не повинные мирные жители, - это последний пример израильских атак, лишенных самых элементарных человеческих ценностей. Я призываю все человечество принять меры, чтобы остановить это беспрецедентное злодеяние в Газе&quot;, - написал Эрдоган в соцсети Х.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, реджеп тайип эрдоган, турция, палестина, израиль, в мире, хамас
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, Палестина, Израиль, В мире, ХАМАС
Эрдоган призвал остановить беспрецедентное злодеяние в Газе

Эрдоган назвал удар по больнице в секторе Газа беспрецедентным злодеянием

© AP Photo / Fatima ShbairПалестинцы ищут выживших в здании, разрушенном в результате израильской бомбардировки в секторе Газа
Палестинцы ищут выживших в здании, разрушенном в результате израильской бомбардировки в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Палестинцы ищут выживших в здании, разрушенном в результате израильской бомбардировки в секторе Газа. Архивное фото
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АНКАРА, 17 окт – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после предполагаемой атаки Израиля по больнице в секторе Газа призвал остановить это "беспрецедентное злодеяние". Об этом он написал в соцсети Х.
Ранее телеканал "Аль-Джазира" сообщил со ссылкой на представителя министерства здравоохранения сектора Газа, что более 500 человек погибли при израильском ударе по больнице "Аль-Ахли Аль-Маадани". Согласно израильскому телеканалу i24, после сообщений о попадании ракеты в больницу в секторе Газа Армия обороны Израиля проводит расследование, однако связывает трагедию с неудачным запуском ракеты ХАМАС.
«

"Удар по больнице, в которой находятся женщины, дети и ни в чем не повинные мирные жители, - это последний пример израильских атак, лишенных самых элементарных человеческих ценностей. Я призываю все человечество принять меры, чтобы остановить это беспрецедентное злодеяние в Газе", - написал Эрдоган в соцсети Х.

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Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияПалестинаИзраильВ миреХАМАС
 
 
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