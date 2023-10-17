https://ria.ru/20231017/delo-1903254892.html

В Москве на многодетную мать завели дело о торговле людьми

В Москве на многодетную мать завели дело о торговле людьми - РИА Новости, 17.10.2023

В Москве на многодетную мать завели дело о торговле людьми

В отношении матери 15 детей, которая пыталась всех запутать, какие из них родные, а какие - нет, возбуждено уголовное дело о торговле людьми, сообщает... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T10:09

2023-10-17T10:09

2023-10-17T10:09

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. В отношении матери 15 детей, которая пыталась всех запутать, какие из них родные, а какие - нет, возбуждено уголовное дело о торговле людьми, сообщает прокуратура Москвы в своем Telegram-канале. По данным московской прокуратуры, проверка многодетной матери началась после информации из медучреждения о выявлении в крови мальчика 2015 года рождения лекарства, запрещенного при его заболевании. Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. В ходе прокурорской проверки установлено, что 47-летняя женщина воспитывает 15 несовершеннолетних детей: 2006, 2008, 2010, двух 2011, трех 2012, 2013, 2014, двух 2015, 2016, 2018 и 2019 годов рождения. "Согласно документам, представленным женщиной, и ее показаниям - двое детей 2015 года рождения, а также дети 2016, 2018, 2019 года рождения приходятся женщине родными. С ее слов, трое детей рождены с помощью суррогатной матери, а мальчика 2018 года рождения и девочку 2019 года рождения - родила самостоятельно за пределами Москвы. Однако... в 2010 году женщине была проведена операция, после которой она не могла рожать детей. При этом факт отсутствия родства между женщиной и ее пятью детьми подтвержден заключением генетической экспертизы. При регистрации двух детей в органы ЗАГСа были представлены документы, содержащие заведомо ложные сведения", - рассказали в ведомстве. Прокуратура отметила, что имеются основания полагать, что в отношении мальчика 2018 года рождения и девочки 2019 года рождения были свершены противоправные действия. Возбуждено уголовное дело по п. "а, б, з" ч. 3 ст. 127.1 УК РФ (торговлями людьми, совершенная в отношении несовершеннолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, с использованием поддельных документов). "В настоящее время 47-летняя женщина и ее 44-летняя соучастница задержаны. Соблюдение прав и законных интересов детей, а также расследование уголовного дела на контроле в прокуратуре Москвы", - сказали в ведомстве. В столичном главе СК РФ рассказали, что правоохранители провели 14 обысков по местам жительства. Кроме того, назначен ряд судебно-медицинских экспертиз.

https://ria.ru/20231010/mat-1901663339.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)