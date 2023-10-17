Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге стартует Международный строительный чемпионат - РИА Новости, 17.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:16 17.10.2023 (обновлено: 12:24 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/chempionat-1903288468.html
В Петербурге стартует Международный строительный чемпионат
В Петербурге стартует Международный строительный чемпионат - РИА Новости, 17.10.2023
В Петербурге стартует Международный строительный чемпионат
В Санкт-Петербурге стартует третий Международный строительный чемпионат, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T12:16
2023-10-17T12:24
россия
санкт-петербург
александр беглов
ленинградская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874500653_287:0:3046:1552_1920x0_80_0_0_e91c0c15ef64cc92ac210037dd01e8f4.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт - РИА Новости. В Санкт-Петербурге стартует третий Международный строительный чемпионат, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. "Строительная сфера всегда была локомотивом экономики, которая в сложные времена не только сама выдерживала напор неблагоприятных обстоятельств, но и фактически вывозила все смежные отрасли. Главная работа строителей – созидать. Они строят жилые дома, заводы, объекты энергетики, дороги, города… Наш прекрасный Петербург построен руками сотен тысяч строителей. Их имена, в отличие от фамилий архитекторов, неизвестны нам, но мы всегда будем им благодарны. Профессия строителя была, есть, всегда будет востребованной. И я рад, что в этом чемпионате примут участие школьники. Им предстоит строить не только здания, но и наше будущее", - сказал губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Он отметил, что у участников чемпионата будет возможность посетить строящиеся объекты в Петербурге. Ключевая тема чемпионата этого года, который пройдет в КВЦ "Экспофорум", – "Технологии нового времени". В деловой программе порядка 70 мероприятий по всем вопросам строительной отрасли от планирования городов до занятости и подготовки кадров. В рамках чемпионата пройдут соревнования по 25 индивидуальным и командным номинациях в трех блоках – строительство, проектирование объектов и управление проектом. В этом году впервые в соревнованиях примут участие ученики 8-10 классов. Для них проводится Школьная лига в четырех номинациях, где можно попробовать себя в роли специалиста строительной отрасли. Победители получат дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в ведущие вузы России. Для студентов профильных вузов и колледжей второй год проводится Студенческая лига. Выставочная экспозиция в рамках III Международного строительного чемпионата включает в себя мультимедийное пространство, где можно узнать о лучших практиках и инновационных решениях, которые используются в современном строительстве, а также о подготовке кадров для отрасли.
https://ria.ru/20231017/peterburg-1903284427.html
https://ria.ru/20231013/skulptura-1902609852.html
россия
санкт-петербург
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874500653_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bd6a8ad3bd4cd8246f6a75355f59af10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, санкт-петербург, александр беглов, ленинградская область
Россия, Санкт-Петербург, Александр Беглов, Ленинградская область
В Петербурге стартует Международный строительный чемпионат

В Санкт-Петербурге стартует Международный строительный чемпионат

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкВид на купол исторического здания Дома Зингера со смотровой площадки Думской башни в Санкт-Петербурге
Вид на купол исторического здания Дома Зингера со смотровой площадки Думской башни в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Вид на купол исторического здания Дома Зингера со смотровой площадки Думской башни в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт - РИА Новости. В Санкт-Петербурге стартует третий Международный строительный чемпионат, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
"Строительная сфера всегда была локомотивом экономики, которая в сложные времена не только сама выдерживала напор неблагоприятных обстоятельств, но и фактически вывозила все смежные отрасли. Главная работа строителей – созидать. Они строят жилые дома, заводы, объекты энергетики, дороги, города… Наш прекрасный Петербург построен руками сотен тысяч строителей. Их имена, в отличие от фамилий архитекторов, неизвестны нам, но мы всегда будем им благодарны. Профессия строителя была, есть, всегда будет востребованной. И я рад, что в этом чемпионате примут участие школьники. Им предстоит строить не только здания, но и наше будущее", - сказал губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Котельная - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
В Петербурге до конца года модернизируют все устаревшие котельные
Вчера, 12:05
Он отметил, что у участников чемпионата будет возможность посетить строящиеся объекты в Петербурге.
Ключевая тема чемпионата этого года, который пройдет в КВЦ "Экспофорум", – "Технологии нового времени". В деловой программе порядка 70 мероприятий по всем вопросам строительной отрасли от планирования городов до занятости и подготовки кадров.
В рамках чемпионата пройдут соревнования по 25 индивидуальным и командным номинациях в трех блоках – строительство, проектирование объектов и управление проектом.
В этом году впервые в соревнованиях примут участие ученики 8-10 классов. Для них проводится Школьная лига в четырех номинациях, где можно попробовать себя в роли специалиста строительной отрасли. Победители получат дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в ведущие вузы России.
Для студентов профильных вузов и колледжей второй год проводится Студенческая лига.
Выставочная экспозиция в рамках III Международного строительного чемпионата включает в себя мультимедийное пространство, где можно узнать о лучших практиках и инновационных решениях, которые используются в современном строительстве, а также о подготовке кадров для отрасли.
Памятник Жанне Д’Арк Советском переулке Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Подаренную французами скульптуру Жанны Д'Арк открыли в Петербурге
13 октября, 17:14
 
РоссияСанкт-ПетербургАлександр БегловЛенинградская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала