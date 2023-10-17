https://ria.ru/20231017/chempionat-1903288468.html

В Петербурге стартует Международный строительный чемпионат

В Петербурге стартует Международный строительный чемпионат - РИА Новости, 17.10.2023

В Петербурге стартует Международный строительный чемпионат

В Санкт-Петербурге стартует третий Международный строительный чемпионат, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T12:16

2023-10-17T12:16

2023-10-17T12:24

россия

санкт-петербург

александр беглов

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт - РИА Новости. В Санкт-Петербурге стартует третий Международный строительный чемпионат, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. "Строительная сфера всегда была локомотивом экономики, которая в сложные времена не только сама выдерживала напор неблагоприятных обстоятельств, но и фактически вывозила все смежные отрасли. Главная работа строителей – созидать. Они строят жилые дома, заводы, объекты энергетики, дороги, города… Наш прекрасный Петербург построен руками сотен тысяч строителей. Их имена, в отличие от фамилий архитекторов, неизвестны нам, но мы всегда будем им благодарны. Профессия строителя была, есть, всегда будет востребованной. И я рад, что в этом чемпионате примут участие школьники. Им предстоит строить не только здания, но и наше будущее", - сказал губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Он отметил, что у участников чемпионата будет возможность посетить строящиеся объекты в Петербурге. Ключевая тема чемпионата этого года, который пройдет в КВЦ "Экспофорум", – "Технологии нового времени". В деловой программе порядка 70 мероприятий по всем вопросам строительной отрасли от планирования городов до занятости и подготовки кадров. В рамках чемпионата пройдут соревнования по 25 индивидуальным и командным номинациях в трех блоках – строительство, проектирование объектов и управление проектом. В этом году впервые в соревнованиях примут участие ученики 8-10 классов. Для них проводится Школьная лига в четырех номинациях, где можно попробовать себя в роли специалиста строительной отрасли. Победители получат дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в ведущие вузы России. Для студентов профильных вузов и колледжей второй год проводится Студенческая лига. Выставочная экспозиция в рамках III Международного строительного чемпионата включает в себя мультимедийное пространство, где можно узнать о лучших практиках и инновационных решениях, которые используются в современном строительстве, а также о подготовке кадров для отрасли.

https://ria.ru/20231017/peterburg-1903284427.html

https://ria.ru/20231013/skulptura-1902609852.html

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россия, санкт-петербург, александр беглов, ленинградская область