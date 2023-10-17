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Американские стратегические бомбардировщики совершат полет над Таллином

Американские стратегические бомбардировщики совершат полет над Таллином - РИА Новости, 17.10.2023

Американские стратегические бомбардировщики совершат полет над Таллином

Два стратегических бомбардировщика ВВС США B-1B Lancer в четверг совершат полет над Таллином для демонстрации солидарности с эстонскими союзниками, сообщила во... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T17:07

2023-10-17T17:07

2023-10-17T17:07

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ХЕЛЬСИНКИ, 17 окт - РИА Новости. Два стратегических бомбардировщика ВВС США B-1B Lancer в четверг совершат полет над Таллином для демонстрации солидарности с эстонскими союзниками, сообщила во вторник пресс- служба американского посольства. "Два стратегических бомбардировщика ВВС США B-1B Lancer в четверг совершат полет над Таллином. Цель полета - продемонстрировать солидарность с нашими эстонскими союзниками, поддержку целей ВВС США в Европе и Европейского командования вооруженных сил США. Это будет полет на малой высоте, а запланированная траектория полета пройдет над площадью Свободы в сторону Певческого поля", - говорится в сообщении. Бомбардировщики B-1 являются частью 7-й боевой группы авиабазы Дайс в штате Техас, в настоящее время дислоцированной на авиабазе Королевских ВВС Фэрфорд в Великобритании. С 2016 года Соединенные Штаты предоставили Эстонии помощь в области безопасности на сумму более 500 миллионов долларов и регулярно проводят в Эстонии двусторонние и союзнические военные учения вместе с американским персоналом. Будучи союзниками по НАТО, обе страны регулярно тренируются вместе для улучшения координации и оперативной совместимости между вооруженными силами обеих стран, отмечает посольство США.

https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html

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