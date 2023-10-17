Рейтинг@Mail.ru
Американские стратегические бомбардировщики совершат полет над Таллином - РИА Новости, 17.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:07 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/bombardirovschiki-1903396481.html
Американские стратегические бомбардировщики совершат полет над Таллином
Американские стратегические бомбардировщики совершат полет над Таллином - РИА Новости, 17.10.2023
Американские стратегические бомбардировщики совершат полет над Таллином
Два стратегических бомбардировщика ВВС США B-1B Lancer в четверг совершат полет над Таллином для демонстрации солидарности с эстонскими союзниками, сообщила во... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T17:07
2023-10-17T17:07
в мире
сша
таллин
эстония
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571021973_0:54:1023:629_1920x0_80_0_0_667be3b1cfa0dbd497d23c34d4c1513d.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 17 окт - РИА Новости. Два стратегических бомбардировщика ВВС США B-1B Lancer в четверг совершат полет над Таллином для демонстрации солидарности с эстонскими союзниками, сообщила во вторник пресс- служба американского посольства. "Два стратегических бомбардировщика ВВС США B-1B Lancer в четверг совершат полет над Таллином. Цель полета - продемонстрировать солидарность с нашими эстонскими союзниками, поддержку целей ВВС США в Европе и Европейского командования вооруженных сил США. Это будет полет на малой высоте, а запланированная траектория полета пройдет над площадью Свободы в сторону Певческого поля", - говорится в сообщении. Бомбардировщики B-1 являются частью 7-й боевой группы авиабазы Дайс в штате Техас, в настоящее время дислоцированной на авиабазе Королевских ВВС Фэрфорд в Великобритании. С 2016 года Соединенные Штаты предоставили Эстонии помощь в области безопасности на сумму более 500 миллионов долларов и регулярно проводят в Эстонии двусторонние и союзнические военные учения вместе с американским персоналом. Будучи союзниками по НАТО, обе страны регулярно тренируются вместе для улучшения координации и оперативной совместимости между вооруженными силами обеих стран, отмечает посольство США.
https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html
сша
таллин
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571021973_58:0:966:681_1920x0_80_0_0_684e44a6c4a736f939fe85198cd0fc7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, таллин, эстония, нато
В мире, США, Таллин, Эстония, НАТО
Американские стратегические бомбардировщики совершат полет над Таллином

Два стратегических бомбардировщика ВВС США B-1B Lancer пролетят над Таллином

© Public domain/U.S. Air Force/Staff Sgt. Aaron AllmonСтратегический бомбардировщик ВВС США B-1 Lancer
Стратегический бомбардировщик ВВС США B-1 Lancer
© Public domain/U.S. Air Force/Staff Sgt. Aaron Allmon
Стратегический бомбардировщик ВВС США B-1 Lancer . Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 17 окт - РИА Новости. Два стратегических бомбардировщика ВВС США B-1B Lancer в четверг совершат полет над Таллином для демонстрации солидарности с эстонскими союзниками, сообщила во вторник пресс- служба американского посольства.
"Два стратегических бомбардировщика ВВС США B-1B Lancer в четверг совершат полет над Таллином. Цель полета - продемонстрировать солидарность с нашими эстонскими союзниками, поддержку целей ВВС США в Европе и Европейского командования вооруженных сил США. Это будет полет на малой высоте, а запланированная траектория полета пройдет над площадью Свободы в сторону Певческого поля", - говорится в сообщении.
Бомбардировщики B-1 являются частью 7-й боевой группы авиабазы Дайс в штате Техас, в настоящее время дислоцированной на авиабазе Королевских ВВС Фэрфорд в Великобритании.
С 2016 года Соединенные Штаты предоставили Эстонии помощь в области безопасности на сумму более 500 миллионов долларов и регулярно проводят в Эстонии двусторонние и союзнические военные учения вместе с американским персоналом. Будучи союзниками по НАТО, обе страны регулярно тренируются вместе для улучшения координации и оперативной совместимости между вооруженными силами обеих стран, отмечает посольство США.
Флаги стран — членов НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
Путь НАТО: от смерти мозга до остановки дыхания
5 июня, 08:00
 
В миреСШАТаллинЭстонияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала