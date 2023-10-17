Американские стратегические бомбардировщики совершат полет над Таллином
Два стратегических бомбардировщика ВВС США B-1B Lancer пролетят над Таллином
© Public domain/U.S. Air Force/Staff Sgt. Aaron AllmonСтратегический бомбардировщик ВВС США B-1 Lancer
Стратегический бомбардировщик ВВС США B-1 Lancer . Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 17 окт - РИА Новости. Два стратегических бомбардировщика ВВС США B-1B Lancer в четверг совершат полет над Таллином для демонстрации солидарности с эстонскими союзниками, сообщила во вторник пресс- служба американского посольства.
"Два стратегических бомбардировщика ВВС США B-1B Lancer в четверг совершат полет над Таллином. Цель полета - продемонстрировать солидарность с нашими эстонскими союзниками, поддержку целей ВВС США в Европе и Европейского командования вооруженных сил США. Это будет полет на малой высоте, а запланированная траектория полета пройдет над площадью Свободы в сторону Певческого поля", - говорится в сообщении.
Бомбардировщики B-1 являются частью 7-й боевой группы авиабазы Дайс в штате Техас, в настоящее время дислоцированной на авиабазе Королевских ВВС Фэрфорд в Великобритании.
С 2016 года Соединенные Штаты предоставили Эстонии помощь в области безопасности на сумму более 500 миллионов долларов и регулярно проводят в Эстонии двусторонние и союзнические военные учения вместе с американским персоналом. Будучи союзниками по НАТО, обе страны регулярно тренируются вместе для улучшения координации и оперативной совместимости между вооруженными силами обеих стран, отмечает посольство США.