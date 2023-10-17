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ВСУ на Купянском направлении получили неликвидные снаряды, заявил Марочко
ВСУ на Купянском направлении получили неликвидные снаряды, заявил Марочко - РИА Новости, 17.10.2023
ВСУ на Купянском направлении получили неликвидные снаряды, заявил Марочко
В одно из артиллерийских подразделений ВСУ на купянском направлении поставили 152-миллиметровые боеприпасы с явными признаками порчи, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T08:08
2023-10-17T08:08
2023-10-17T08:08
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
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украина
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ЛУГАНСК, 17 окт - РИА Новости. В одно из артиллерийских подразделений ВСУ на купянском направлении поставили 152-миллиметровые боеприпасы с явными признаками порчи, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В район населенного пункта Ковшаровка прибыло два автомобиля с БК к 152-мм орудиям, с явными признаками порчи. Снаряды пришли без укупорки, на многих имеются царапины и следы деформации", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что, скорее всего, эти боеприпасы были из тех, которые удалось собрать после поражения одного из кладов ракетного и артиллерийского вооружения ВСУ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина
ВСУ на Купянском направлении получили неликвидные снаряды, заявил Марочко
Марочко: артиллеристам ВСУ на Купянском направлении дали неликвидные боеприпасы