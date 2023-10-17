Рейтинг@Mail.ru
ВСУ на Купянском направлении получили неликвидные снаряды, заявил Марочко - РИА Новости, 17.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:08 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/boepripasy-1903231677.html
ВСУ на Купянском направлении получили неликвидные снаряды, заявил Марочко
ВСУ на Купянском направлении получили неликвидные снаряды, заявил Марочко - РИА Новости, 17.10.2023
ВСУ на Купянском направлении получили неликвидные снаряды, заявил Марочко
В одно из артиллерийских подразделений ВСУ на купянском направлении поставили 152-миллиметровые боеприпасы с явными признаками порчи, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T08:08
2023-10-17T08:08
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892167846_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ef43aa765e2fb57af185fa87c15e5e77.jpg
ЛУГАНСК, 17 окт - РИА Новости. В одно из артиллерийских подразделений ВСУ на купянском направлении поставили 152-миллиметровые боеприпасы с явными признаками порчи, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В район населенного пункта Ковшаровка прибыло два автомобиля с БК к 152-мм орудиям, с явными признаками порчи. Снаряды пришли без укупорки, на многих имеются царапины и следы деформации", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что, скорее всего, эти боеприпасы были из тех, которые удалось собрать после поражения одного из кладов ракетного и артиллерийского вооружения ВСУ.
https://ria.ru/20231017/ssha-1903225893.html
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892167846_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_46c61c14137ca0d226b0f55f59d3dd4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина
ВСУ на Купянском направлении получили неликвидные снаряды, заявил Марочко

Марочко: артиллеристам ВСУ на Купянском направлении дали неликвидные боеприпасы

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие на бронеавтомобиле
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 17 окт - РИА Новости. В одно из артиллерийских подразделений ВСУ на купянском направлении поставили 152-миллиметровые боеприпасы с явными признаками порчи, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В район населенного пункта Ковшаровка прибыло два автомобиля с БК к 152-мм орудиям, с явными признаками порчи. Снаряды пришли без укупорки, на многих имеются царапины и следы деформации", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Эксперт отметил, что, скорее всего, эти боеприпасы были из тех, которые удалось собрать после поражения одного из кладов ракетного и артиллерийского вооружения ВСУ.
Израильские танки от границы с Ливаном - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
"Масштабное снабжение": в США сравнили траты на Израиль и Украину
Вчера, 06:12
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныВ миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала