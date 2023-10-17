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ВСУ на Купянском направлении получили неликвидные снаряды, заявил Марочко

ВСУ на Купянском направлении получили неликвидные снаряды, заявил Марочко - РИА Новости, 17.10.2023

ВСУ на Купянском направлении получили неликвидные снаряды, заявил Марочко

В одно из артиллерийских подразделений ВСУ на купянском направлении поставили 152-миллиметровые боеприпасы с явными признаками порчи, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T08:08

2023-10-17T08:08

2023-10-17T08:08

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ЛУГАНСК, 17 окт - РИА Новости. В одно из артиллерийских подразделений ВСУ на купянском направлении поставили 152-миллиметровые боеприпасы с явными признаками порчи, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В район населенного пункта Ковшаровка прибыло два автомобиля с БК к 152-мм орудиям, с явными признаками порчи. Снаряды пришли без укупорки, на многих имеются царапины и следы деформации", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что, скорее всего, эти боеприпасы были из тех, которые удалось собрать после поражения одного из кладов ракетного и артиллерийского вооружения ВСУ.

https://ria.ru/20231017/ssha-1903225893.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, в мире, украина