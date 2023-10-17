Рейтинг@Mail.ru
В Бельгии нейтрализовали подозреваемого в убийстве болельщиков - РИА Новости, 17.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:26 17.10.2023 (обновлено: 12:19 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/belgiya-1903241935.html
В Бельгии нейтрализовали подозреваемого в убийстве болельщиков
В Бельгии нейтрализовали подозреваемого в убийстве болельщиков - РИА Новости, 17.10.2023
В Бельгии нейтрализовали подозреваемого в убийстве болельщиков
Силовики нейтрализовали подозреваемого в совершении теракта перед футбольным матчем в Брюсселе, мужчина умер в реанимации от полученных при задержании ранений,... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T09:26
2023-10-17T12:19
в мире
бельгия
брюссель
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903252680_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6bef36fd5ece56c0000d3aeecb036162.jpg
БРЮССЕЛЬ, 17 окт — РИА Новости. Силовики нейтрализовали подозреваемого в совершении теракта перед футбольным матчем в Брюсселе, мужчина умер в реанимации от полученных при задержании ранений, сообщил телеканал RTBF.&quot;Нейтрализованный мужчина — действительно Абдесалем Л., подозреваемый в совершении теракта вчера. Власти подтвердили эту информацию&quot;, — заявили журналисты.Как отмечается, его ранили в грудь. У мужчины при задержании также нашли оружие, похожее на использовавшееся при нападении.Вчера около 19:00 (20:00 мск) неизвестный в оранжевом сигнальном жилете подъехал к зданию в центре Брюсселя и с криками "Аллах Акбар!" начал стрелять в людей, одетых в форму сборной Швеции по футболу. На распространенном в соцсетях видео нападавший преследовал болельщиков и стрелял в них, предположительно, из автомата Калашникова.Сообщалось о двух погибших гражданах Швеции, еще один человек ранен. Жертвами стали шведы, которые приехали в Брюссель поболеть за национальную футбольную сборную в матче отборочного турнира на Евро-2024. против Бельгии. Позднее напавший записал видео, в котором заявил, что принадлежит к группировке "Исламское государство"*.Бельгийские власти объявили, что в нападении подозревается 45-летний выходец из Туниса Абдесалем Л. Как утверждалось, мужчина уже был известен спецслужбам своими радикальными взглядами. Матч прервали, поскольку игроки сборной Швеции отказались продолжать игру после перерыва. Болельщиков некоторое время подержали на стадионе, а через несколько часов эвакуировали. Уровень опасности в Брюсселе был повышен до максимального —четвертого.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20231017/terakt-1903213509.html
бельгия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903252680_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_848a1d1733225341a26bb86b16cfc5a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бельгия, брюссель
В мире, Бельгия, Брюссель
В Бельгии нейтрализовали подозреваемого в убийстве болельщиков

В Бельгии нейтрализован подозреваемый в убийстве двух шведов в Брюсселе

© AP Photo / Nicolas LandemardПолиция на месте стрельбы в Брюсселе. 16 октября 2023 года
Полиция на месте стрельбы в Брюсселе. 16 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© AP Photo / Nicolas Landemard
Полиция на месте стрельбы в Брюсселе. 16 октября 2023 года
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 17 окт — РИА Новости. Силовики нейтрализовали подозреваемого в совершении теракта перед футбольным матчем в Брюсселе, мужчина умер в реанимации от полученных при задержании ранений, сообщил телеканал RTBF.
«

"Нейтрализованный мужчина — действительно Абдесалем Л., подозреваемый в совершении теракта вчера. Власти подтвердили эту информацию", — заявили журналисты.

Как отмечается, его ранили в грудь. У мужчины при задержании также нашли оружие, похожее на использовавшееся при нападении.
Вчера около 19:00 (20:00 мск) неизвестный в оранжевом сигнальном жилете подъехал к зданию в центре Брюсселя и с криками "Аллах Акбар!" начал стрелять в людей, одетых в форму сборной Швеции по футболу. На распространенном в соцсетях видео нападавший преследовал болельщиков и стрелял в них, предположительно, из автомата Калашникова.
Теракт в Брюсселе
© AFP 2023 / JOHN THYS

В Брюсселе мужчина начал стрелять в людей перед футбольным матчем между сборными Бельгии и Швеции.

Шведские болельщики на трибунах во время отборочного футбольного матча Евро-2024 между сборными Бельгии и Швеции на стадионе Кинг Бодуэн после стрельбы в центре Брюсселя

В Брюсселе мужчина начал стрелять в людей перед футбольным матчем между сборными Бельгии и Швеции.

© AFP 2023 / JOHN THYS
1 из 8
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD

По последним данным, погибли два человека, еще один ранен.

Инспекторы работают в районе, где произошла стрельба в центре Брюсселя

По последним данным, погибли два человека, еще один ранен.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
2 из 8
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert

Жертвами стали шведы, которые приехали в Брюссель поддержать национальную футбольную сборную.

Болельщики на трибунах после приостановки футбольного матча отборочного турнира группы F Евро-2024 между сборными Бельгии и Швеции на стадионе Кинг Бодуэн в Брюсселе

Жертвами стали шведы, которые приехали в Брюссель поддержать национальную футбольную сборную.

© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
3 из 8
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert

Матч прервали, поскольку шведские игроки отказались выйти на поле после перерыва.

Болельщики покидают стадион после приостановки футбольного матча отборочного турнира Евро-2024 в группе F между сборными Бельгии и Швеции на стадионе Кинг Бодуэн в Брюсселе

Матч прервали, поскольку шведские игроки отказались выйти на поле после перерыва.

© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
4 из 8
© AP Photo / Nicolas Landemard

Уровень опасности в Брюсселе повысили до максимального четвертого.

Полицейский на месте стрельбы в Брюсселе

Уровень опасности в Брюсселе повысили до максимального четвертого.

© AP Photo / Nicolas Landemard
5 из 8
© AFP 2023 / HATIM KAGHAT

Силовики нейтрализовали подозреваемого в совершении теракта.

Офицер полиции около стадиона, где двое шведов были застрелены в результате нападения в Брюсселе

Силовики нейтрализовали подозреваемого в совершении теракта.

© AFP 2023 / HATIM KAGHAT
6 из 8
© AP Photo / Martin Meissner

Им оказался 45-летний выходец из Туниса Абдесалем Л.

Кинологи бельгийской полиции стоят за оцепленным районом недалеко от места в Брюсселе, где был застрелен подозреваемый в нападении на болельщиков

Им оказался 45-летний выходец из Туниса Абдесалем Л.

© AP Photo / Martin Meissner
7 из 8
© AP Photo / Martin Meissner

Сообщается, что мужчина уже был известен спецслужбам своими радикальными взглядами.

Бельгийский полицейский недалеко от места в Брюсселе, где был застрелен подозреваемый в нападении на болельщиков

Сообщается, что мужчина уже был известен спецслужбам своими радикальными взглядами.

© AP Photo / Martin Meissner
8 из 8

В Брюсселе мужчина начал стрелять в людей перед футбольным матчем между сборными Бельгии и Швеции.

© AFP 2023 / JOHN THYS
1 из 8

По последним данным, погибли два человека, еще один ранен.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
2 из 8

Жертвами стали шведы, которые приехали в Брюссель поддержать национальную футбольную сборную.

© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
3 из 8

Матч прервали, поскольку шведские игроки отказались выйти на поле после перерыва.

© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
4 из 8

Уровень опасности в Брюсселе повысили до максимального четвертого.

© AP Photo / Nicolas Landemard
5 из 8

Силовики нейтрализовали подозреваемого в совершении теракта.

© AFP 2023 / HATIM KAGHAT
6 из 8

Им оказался 45-летний выходец из Туниса Абдесалем Л.

© AP Photo / Martin Meissner
7 из 8

Сообщается, что мужчина уже был известен спецслужбам своими радикальными взглядами.

© AP Photo / Martin Meissner
8 из 8
Сообщалось о двух погибших гражданах Швеции, еще один человек ранен. Жертвами стали шведы, которые приехали в Брюссель поболеть за национальную футбольную сборную в матче отборочного турнира на Евро-2024. против Бельгии. Позднее напавший записал видео, в котором заявил, что принадлежит к группировке "Исламское государство"*.
Бельгийские власти объявили, что в нападении подозревается 45-летний выходец из Туниса Абдесалем Л. Как утверждалось, мужчина уже был известен спецслужбам своими радикальными взглядами.
Матч прервали, поскольку игроки сборной Швеции отказались продолжать игру после перерыва. Болельщиков некоторое время подержали на стадионе, а через несколько часов эвакуировали. Уровень опасности в Брюсселе был повышен до максимального —четвертого.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Полиция работает в районе, где произошла стрельба в центре Брюсселя. 16 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
СМИ раскрыли личность совершившего теракт в Брюсселе
Вчера, 01:24
 
В миреБельгияБрюссель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала