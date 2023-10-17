https://ria.ru/20231017/belgiya-1903241935.html

В Бельгии нейтрализовали подозреваемого в убийстве болельщиков

В Бельгии нейтрализовали подозреваемого в убийстве болельщиков - РИА Новости, 17.10.2023

В Бельгии нейтрализовали подозреваемого в убийстве болельщиков

Силовики нейтрализовали подозреваемого в совершении теракта перед футбольным матчем в Брюсселе, мужчина умер в реанимации от полученных при задержании ранений,... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T09:26

2023-10-17T09:26

2023-10-17T12:19

в мире

бельгия

брюссель

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903252680_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6bef36fd5ece56c0000d3aeecb036162.jpg

БРЮССЕЛЬ, 17 окт — РИА Новости. Силовики нейтрализовали подозреваемого в совершении теракта перед футбольным матчем в Брюсселе, мужчина умер в реанимации от полученных при задержании ранений, сообщил телеканал RTBF."Нейтрализованный мужчина — действительно Абдесалем Л., подозреваемый в совершении теракта вчера. Власти подтвердили эту информацию", — заявили журналисты.Как отмечается, его ранили в грудь. У мужчины при задержании также нашли оружие, похожее на использовавшееся при нападении.Вчера около 19:00 (20:00 мск) неизвестный в оранжевом сигнальном жилете подъехал к зданию в центре Брюсселя и с криками "Аллах Акбар!" начал стрелять в людей, одетых в форму сборной Швеции по футболу. На распространенном в соцсетях видео нападавший преследовал болельщиков и стрелял в них, предположительно, из автомата Калашникова.Сообщалось о двух погибших гражданах Швеции, еще один человек ранен. Жертвами стали шведы, которые приехали в Брюссель поболеть за национальную футбольную сборную в матче отборочного турнира на Евро-2024. против Бельгии. Позднее напавший записал видео, в котором заявил, что принадлежит к группировке "Исламское государство"*.Бельгийские власти объявили, что в нападении подозревается 45-летний выходец из Туниса Абдесалем Л. Как утверждалось, мужчина уже был известен спецслужбам своими радикальными взглядами. Матч прервали, поскольку игроки сборной Швеции отказались продолжать игру после перерыва. Болельщиков некоторое время подержали на стадионе, а через несколько часов эвакуировали. Уровень опасности в Брюсселе был повышен до максимального —четвертого.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20231017/terakt-1903213509.html

бельгия

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, бельгия, брюссель