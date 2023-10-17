https://ria.ru/20231017/banknota-1903220067.html

Источник в РПЦ раскритиковал отсутствие на новой банкноте изображения храма

Источник в РПЦ раскритиковал отсутствие на новой банкноте изображения храма - РИА Новости, 17.10.2023

Источник в РПЦ раскритиковал отсутствие на новой банкноте изображения храма

Странно, что для новой банкноты в 1 тысячу рублей не нашли изображения храма с крестом, заявил РИА Новости источник в Московской патриархии, комментируя выпуск... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T03:30

2023-10-17T03:30

2023-10-17T03:31

религия

уфа

владимир легойда

московская патриархия

московский патриархат

казань

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1903036715_0:3:1892:1067_1920x0_80_0_0_3fa237de9ba4ee2305116495837805a5.jpg

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Странно, что для новой банкноты в 1 тысячу рублей не нашли изображения храма с крестом, заявил РИА Новости источник в Московской патриархии, комментируя выпуск банкноты, где изображено храмовое здание Казанского кремля без креста, там сейчас расположен музей. Банк России в понедельник представил новые банкноты: купюры в 1 тысячу и 5 тысяч рублей. Тысячерублевая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны — Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной стороне отображены Музей археологии и этнографии в Уфе, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, а также Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, который расположен в здании бывшей дворцовой церкви. "У нас вызывают неприятие попытки изображения православных храмов без крестов – с этим в Церкви категорически не согласны. Но, конечно, сложно обвинять создателей банкноты в том, что они изобразили храмовое здание, которое сейчас занимает музей, так, как оно существует в реальной жизни – без креста. В этом случае (с купюрами) вопрос в том, почему выбрали именно это изображение, которое, на наш взгляд, не отражает межрелигиозного характера Казани. Мы знаем, что в Казани много мечетей и православных храмов. Странно, что на изображении, посвященном Казани, не нашлось места для православного храма с крестом", - сказал источник. По его словам, культовым сооружениям нужно вернуть их статус, на них должны быть символы религии, к которой они принадлежат. "Мы считаем, что здания, которые строились как культовые, предназначенные для совершения молитв, должны рано или поздно вернуться к своему статусу и предназначению. Это касается не только храмов, но и мечетей, синагог… Думаю, наше общество должно стремиться к тому, чтобы каждое религиозное здание, культовое сооружение выполняло те функции, ради которых оно было в свое время возведено верующими", - заключил собеседник агентства. Ранее председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что к выбору изображений для новых купюр следует подходить тщательнее, чтобы не создавать напряжения там, "где его вполне может не быть". По данным на сайте Государственного музея- заповедника "Казанский кремль", Дворцовая церковь построена в XVII веке в северной части Казанского Кремля. В XVIII веке она была перестроена и переосвящена как Введенская – церковь была "домовой" и предназначалась для службы казанского губернатора. Храм горел в 1749 и 1815 годах, после чего "восстановить ее изначальный облик стало невозможно". В середине XIX века церковь была восстановлена как дворцовая при Губернаторском дворце и освящена в честь Сошествия Святого Духа на Апостолов. Иконы и храмовая утварь XIX века не сохранились, так как в 1918 году церковь была разграблена. В советский период церковь выполняла функции столовой. В 2002 году церковь была отреставрирована. Сегодня в здании церкви на втором этаже находится постоянная экспозиция Музея истории государственности татарского народа и Республики Татарстан.

https://ria.ru/20231016/kupyura-1903097580.html

https://ria.ru/20230919/rpts-1897248157.html

https://ria.ru/20230905/spisok-1894294819.html

уфа

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

уфа, владимир легойда, московская патриархия, московский патриархат, казань