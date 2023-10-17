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Источник в РПЦ раскритиковал отсутствие на новой банкноте изображения храма - РИА Новости, 17.10.2023
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Религия
 
03:30 17.10.2023 (обновлено: 03:31 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/banknota-1903220067.html
Источник в РПЦ раскритиковал отсутствие на новой банкноте изображения храма
Источник в РПЦ раскритиковал отсутствие на новой банкноте изображения храма - РИА Новости, 17.10.2023
Источник в РПЦ раскритиковал отсутствие на новой банкноте изображения храма
Странно, что для новой банкноты в 1 тысячу рублей не нашли изображения храма с крестом, заявил РИА Новости источник в Московской патриархии, комментируя выпуск... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T03:30
2023-10-17T03:31
религия
уфа
владимир легойда
московская патриархия
московский патриархат
казань
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Странно, что для новой банкноты в 1 тысячу рублей не нашли изображения храма с крестом, заявил РИА Новости источник в Московской патриархии, комментируя выпуск банкноты, где изображено храмовое здание Казанского кремля без креста, там сейчас расположен музей. Банк России в понедельник представил новые банкноты: купюры в 1 тысячу и 5 тысяч рублей. Тысячерублевая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны — Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной стороне отображены Музей археологии и этнографии в Уфе, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, а также Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, который расположен в здании бывшей дворцовой церкви. "У нас вызывают неприятие попытки изображения православных храмов без крестов – с этим в Церкви категорически не согласны. Но, конечно, сложно обвинять создателей банкноты в том, что они изобразили храмовое здание, которое сейчас занимает музей, так, как оно существует в реальной жизни – без креста. В этом случае (с купюрами) вопрос в том, почему выбрали именно это изображение, которое, на наш взгляд, не отражает межрелигиозного характера Казани. Мы знаем, что в Казани много мечетей и православных храмов. Странно, что на изображении, посвященном Казани, не нашлось места для православного храма с крестом", - сказал источник. По его словам, культовым сооружениям нужно вернуть их статус, на них должны быть символы религии, к которой они принадлежат. "Мы считаем, что здания, которые строились как культовые, предназначенные для совершения молитв, должны рано или поздно вернуться к своему статусу и предназначению. Это касается не только храмов, но и мечетей, синагог… Думаю, наше общество должно стремиться к тому, чтобы каждое религиозное здание, культовое сооружение выполняло те функции, ради которых оно было в свое время возведено верующими", - заключил собеседник агентства. Ранее председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что к выбору изображений для новых купюр следует подходить тщательнее, чтобы не создавать напряжения там, "где его вполне может не быть". По данным на сайте Государственного музея- заповедника "Казанский кремль", Дворцовая церковь построена в XVII веке в северной части Казанского Кремля. В XVIII веке она была перестроена и переосвящена как Введенская – церковь была "домовой" и предназначалась для службы казанского губернатора. Храм горел в 1749 и 1815 годах, после чего "восстановить ее изначальный облик стало невозможно". В середине XIX века церковь была восстановлена как дворцовая при Губернаторском дворце и освящена в честь Сошествия Святого Духа на Апостолов. Иконы и храмовая утварь XIX века не сохранились, так как в 1918 году церковь была разграблена. В советский период церковь выполняла функции столовой. В 2002 году церковь была отреставрирована. Сегодня в здании церкви на втором этаже находится постоянная экспозиция Музея истории государственности татарского народа и Республики Татарстан.
https://ria.ru/20231016/kupyura-1903097580.html
https://ria.ru/20230919/rpts-1897248157.html
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уфа, владимир легойда, московская патриархия, московский патриархат, казань
Религия, Уфа, Владимир Легойда, Московская Патриархия, Московский Патриархат, Казань
Источник в РПЦ раскритиковал отсутствие на новой банкноте изображения храма

В РПЦ выразили удивление из-за отсутствия на новой банкноте изображения храма

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОбновленная банкнота Банка России номиналом 1000 рублей с изображением башни Нижегородского кремля
Обновленная банкнота Банка России номиналом 1000 рублей с изображением башни Нижегородского кремля - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
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Обновленная банкнота Банка России номиналом 1000 рублей с изображением башни Нижегородского кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Странно, что для новой банкноты в 1 тысячу рублей не нашли изображения храма с крестом, заявил РИА Новости источник в Московской патриархии, комментируя выпуск банкноты, где изображено храмовое здание Казанского кремля без креста, там сейчас расположен музей.
Банк России в понедельник представил новые банкноты: купюры в 1 тысячу и 5 тысяч рублей. Тысячерублевая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны — Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной стороне отображены Музей археологии и этнографии в Уфе, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, а также Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, который расположен в здании бывшей дворцовой церкви.
Обновленные банкноты Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
В РПЦ призвали тщательнее выбирать символы для новых банкнот
Вчера, 16:49
"У нас вызывают неприятие попытки изображения православных храмов без крестов – с этим в Церкви категорически не согласны. Но, конечно, сложно обвинять создателей банкноты в том, что они изобразили храмовое здание, которое сейчас занимает музей, так, как оно существует в реальной жизни – без креста. В этом случае (с купюрами) вопрос в том, почему выбрали именно это изображение, которое, на наш взгляд, не отражает межрелигиозного характера Казани. Мы знаем, что в Казани много мечетей и православных храмов. Странно, что на изображении, посвященном Казани, не нашлось места для православного храма с крестом", - сказал источник.
По его словам, культовым сооружениям нужно вернуть их статус, на них должны быть символы религии, к которой они принадлежат.
"Мы считаем, что здания, которые строились как культовые, предназначенные для совершения молитв, должны рано или поздно вернуться к своему статусу и предназначению. Это касается не только храмов, но и мечетей, синагог… Думаю, наше общество должно стремиться к тому, чтобы каждое религиозное здание, культовое сооружение выполняло те функции, ради которых оно было в свое время возведено верующими", - заключил собеседник агентства.
Ранее председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что к выбору изображений для новых купюр следует подходить тщательнее, чтобы не создавать напряжения там, "где его вполне может не быть".
Папа с дочкой - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
В РПЦ анонсировали общероссийскую кампанию в защиту семейных ценностей
19 сентября, 14:26
По данным на сайте Государственного музея- заповедника "Казанский кремль", Дворцовая церковь построена в XVII веке в северной части Казанского Кремля. В XVIII веке она была перестроена и переосвящена как Введенская – церковь была "домовой" и предназначалась для службы казанского губернатора. Храм горел в 1749 и 1815 годах, после чего "восстановить ее изначальный облик стало невозможно". В середине XIX века церковь была восстановлена как дворцовая при Губернаторском дворце и освящена в честь Сошествия Святого Духа на Апостолов. Иконы и храмовая утварь XIX века не сохранились, так как в 1918 году церковь была разграблена. В советский период церковь выполняла функции столовой.
В 2002 году церковь была отреставрирована. Сегодня в здании церкви на втором этаже находится постоянная экспозиция Музея истории государственности татарского народа и Республики Татарстан.
Здание Синодальной резиденции Патриарха Московского и Всея Руси в Свято-Даниловом монастыре в Москве - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
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