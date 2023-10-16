https://ria.ru/20231016/zhkkh-1903017612.html

Свыше 13 тысяч проблем ЖКХ жителей Подмосковья решили в ЦУР за неделю

Свыше 13 тысяч проблем ЖКХ жителей Подмосковья решили в ЦУР за неделю - РИА Новости, 16.10.2023

Свыше 13 тысяч проблем ЖКХ жителей Подмосковья решили в ЦУР за неделю

Госжилинспекция Подмосковья за прошедшую неделю обработала в Центре управления регионом 18,9 тысячи заявок жителей в Единую диспетчерскую службу региона (ЕДС... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T11:47

2023-10-16T11:47

2023-10-16T11:47

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реутов

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госжилинспекция

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МОСКВА, 16 окт РИА Новости. Госжилинспекция Подмосковья за прошедшую неделю обработала в Центре управления регионом 18,9 тысячи заявок жителей в Единую диспетчерскую службу региона (ЕДС МО), свыше 13,2 тысячи из них выполнены, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Самый высокий прирост произошел в категориях, связанных с отоплением, он наблюдается в абсолютном большинстве муниципалитетов. Однако в пяти городских округах общее количество обращений снизилось. Это Звездный городок (-50%), Шаховская (-43%), Власиха (-41%), Лосино-Петровский (-4%), Красногорск (-3%). Как отметили в пресс-службе, чаще всего жители региона просили обеспечить функционирование системы отопления в соответствии с нормативными требованиями: в доме (порядка 5 тысяч заявок) и в квартире (около 3 тысяч). По второй категории жители Волоколамского округа направили на 20% меньше обращений, чем две недели назад, а из Павлово-Посадского и Шаховской не зафиксировано ни одной заявки. Руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина отметила округа региона с наименьшим количеством жалоб. По одной заявке в категории "Обеспечить функционирование системы отопления в доме в соответствии с нормативными требованиями" прислали жители Восхода, Молодежного, Лотошина, Серебряных Прудов, Черноголовки и Шаховской. Среди населенных пунктов с населением 100-200 тысяч человек меньше всего обращений пришло из Павлово-Посадского (11), Реутова (25), Долгопрудного (35). В крупных муниципальных образованиях эта проблема меньше других беспокоила жителей Серпухова (61 заявка), Мытищ (66) и Раменского (73). В категории "Обеспечить функционирование системы отопления в квартире" по одному сигналу пришло из Луховиц и Черноголовки. В муниципалитетах с населением 100-200 тысяч человек наименьшее количество обращений из Клина (14), Жуковского и Реутова (по 29). В крупных городах меньше всего жалоб направили жители Подольска (41), Домодедова (63), Королева (68). По информации пресс-службы, на особом контроле сейчас находится вопрос качественного предоставления коммунальной услуги по отоплению. Организован ежедневный детальный анализ обращений граждан в непосредственном взаимодействии с органами местного самоуправления и муниципальными ЦУРами. Подобные меры в отношении традиционно топовых категорий привели к снижению количества заявок в них.

https://realty.ria.ru/20231013/kapremont-1902610678.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), жкх, реутов, черноголовка, госжилинспекция