Рейтинг@Mail.ru
ВСУ безуспешно пытаются проводить наступательные действия, доложил Шойгу - РИА Новости, 16.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:53 16.10.2023 (обновлено: 16:05 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/vsu-1903082596.html
ВСУ безуспешно пытаются проводить наступательные действия, доложил Шойгу
ВСУ безуспешно пытаются проводить наступательные действия, доложил Шойгу - РИА Новости, 16.10.2023
ВСУ безуспешно пытаются проводить наступательные действия, доложил Шойгу
ВСУ пытаются на разных направлениях проводить наступательные действия, но им не удается достичь успеха, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T15:53
2023-10-16T16:05
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
сергей шойгу
россия
вооруженные силы рф
украина
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874843901_0:183:2991:1865_1920x0_80_0_0_c0102b3182a07caa945289c3e861bff3.jpg
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. ВСУ пытаются на разных направлениях проводить наступательные действия, но им не удается достичь успеха, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании Совбеза РФ."То, что сегодня происходит в зоне специальной военной операции, естественно, характеризуется такими вещами, как попытки противника на разных направлениях проводить наступательные действия, на всех направлениях практически сталкиваются с нашей активной обороной. Отмечу, на многих участках нам удается улучшить тактическое положение, нигде фактически не допущено какого-либо продвижения. У нас пройдена весенняя наступательная кампания, как планировали украинские власти, летняя, и уже осенняя, и ни в одной из этих кампаний какого-либо успеха существенного им достичь не удалось", - сообщил Шойгу. Он добавил, что Вооруженные силы РФ выстроили глубоко эшелонированную активную оборону на всех участках фронта в зоне СВО."После начала летней кампании 4 июня противник понес существенные, большие, серьезные потери живой силе и технике. Это сотни танков, более полутора тысяч бронированных машин", - сказал Шойгу.Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
https://ria.ru/20231016/svo-1902607680.html
https://ria.ru/20231016/ukraina-1903076033.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874843901_131:0:2860:2047_1920x0_80_0_0_c4d6a8735cb7b99f4de68eefe39ead54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, безопасность, сергей шойгу, россия, вооруженные силы рф, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Сергей Шойгу, Россия, Вооруженные силы РФ, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВСУ безуспешно пытаются проводить наступательные действия, доложил Шойгу

Шойгу: ВСУ пытаются наступать на разных участках, но не достигают успеха

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. ВСУ пытаются на разных направлениях проводить наступательные действия, но им не удается достичь успеха, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании Совбеза РФ.
"То, что сегодня происходит в зоне специальной военной операции, естественно, характеризуется такими вещами, как попытки противника на разных направлениях проводить наступательные действия, на всех направлениях практически сталкиваются с нашей активной обороной. Отмечу, на многих участках нам удается улучшить тактическое положение, нигде фактически не допущено какого-либо продвижения. У нас пройдена весенняя наступательная кампания, как планировали украинские власти, летняя, и уже осенняя, и ни в одной из этих кампаний какого-либо успеха существенного им достичь не удалось", - сообщил Шойгу. Он добавил, что Вооруженные силы РФ выстроили глубоко эшелонированную активную оборону на всех участках фронта в зоне СВО.
Боевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
"Ситуация действительно изменилась". Под Донецком началась "решающая битва"
Вчера, 08:00
"После начала летней кампании 4 июня противник понес существенные, большие, серьезные потери живой силе и технике. Это сотни танков, более полутора тысяч бронированных машин", - сказал Шойгу.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата на передовой в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Потеряют многое. В США указали, что Россия приготовила Украине
Вчера, 15:23
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьСергей ШойгуРоссияВооруженные силы РФУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала