https://ria.ru/20231016/vsu-1903082596.html

ВСУ безуспешно пытаются проводить наступательные действия, доложил Шойгу

ВСУ безуспешно пытаются проводить наступательные действия, доложил Шойгу - РИА Новости, 16.10.2023

ВСУ безуспешно пытаются проводить наступательные действия, доложил Шойгу

ВСУ пытаются на разных направлениях проводить наступательные действия, но им не удается достичь успеха, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T15:53

2023-10-16T15:53

2023-10-16T16:05

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

сергей шойгу

россия

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украина

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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. ВСУ пытаются на разных направлениях проводить наступательные действия, но им не удается достичь успеха, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании Совбеза РФ."То, что сегодня происходит в зоне специальной военной операции, естественно, характеризуется такими вещами, как попытки противника на разных направлениях проводить наступательные действия, на всех направлениях практически сталкиваются с нашей активной обороной. Отмечу, на многих участках нам удается улучшить тактическое положение, нигде фактически не допущено какого-либо продвижения. У нас пройдена весенняя наступательная кампания, как планировали украинские власти, летняя, и уже осенняя, и ни в одной из этих кампаний какого-либо успеха существенного им достичь не удалось", - сообщил Шойгу. Он добавил, что Вооруженные силы РФ выстроили глубоко эшелонированную активную оборону на всех участках фронта в зоне СВО."После начала летней кампании 4 июня противник понес существенные, большие, серьезные потери живой силе и технике. Это сотни танков, более полутора тысяч бронированных машин", - сказал Шойгу.Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.

https://ria.ru/20231016/svo-1902607680.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

вооруженные силы украины, безопасность, сергей шойгу, россия, вооруженные силы рф, украина, ситуация в днр и лнр