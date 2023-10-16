https://ria.ru/20231016/vidodo-1903051850.html

Президент Индонезии Джоко Видодо прибыл в Пекин

Президент Индонезии Джоко Видодо прибыл в Пекин - РИА Новости, 16.10.2023

Президент Индонезии Джоко Видодо прибыл в Пекин

Президент Индонезии Джоко Видодо прибыл в международный аэропорт Пекина, чтобы принять участие в форуме высокого уровня "Один пояс - один путь", передает... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T13:39

2023-10-16T13:39

2023-10-16T13:39

пекин

джоко видодо

китай

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент Индонезии Джоко Видодо прибыл в международный аэропорт Пекина, чтобы принять участие в форуме высокого уровня "Один пояс - один путь", передает индонезийское агентство ANTARA. "Помимо участия в форуме, президент Видодо планирует также провести двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, встретиться с премьером Госсовета КНР Ли Цяном и спикером китайского парламента Чжао Лэцзи", - пишет издание. Третий форум международного сотрудничества "Один пояс - один путь" пройдет в Пекине 17-18 октября. Ожидается, что в рамках форума состоится встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, на которой лидеры стран обсудят двусторонние отношения и международную повестку.

https://ria.ru/20231016/forum-1902977800.html

пекин

китай

индонезия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

пекин, джоко видодо, китай, си цзиньпин, индонезия, ли цян, в мире