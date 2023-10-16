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Президент Индонезии Джоко Видодо прибыл в Пекин - РИА Новости, 16.10.2023
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13:39 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/vidodo-1903051850.html
Президент Индонезии Джоко Видодо прибыл в Пекин
Президент Индонезии Джоко Видодо прибыл в Пекин - РИА Новости, 16.10.2023
Президент Индонезии Джоко Видодо прибыл в Пекин
Президент Индонезии Джоко Видодо прибыл в международный аэропорт Пекина, чтобы принять участие в форуме высокого уровня "Один пояс - один путь", передает... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T13:39
2023-10-16T13:39
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си цзиньпин
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент Индонезии Джоко Видодо прибыл в международный аэропорт Пекина, чтобы принять участие в форуме высокого уровня "Один пояс - один путь", передает индонезийское агентство ANTARA. "Помимо участия в форуме, президент Видодо планирует также провести двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, встретиться с премьером Госсовета КНР Ли Цяном и спикером китайского парламента Чжао Лэцзи", - пишет издание. Третий форум международного сотрудничества "Один пояс - один путь" пройдет в Пекине 17-18 октября. Ожидается, что в рамках форума состоится встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, на которой лидеры стран обсудят двусторонние отношения и международную повестку.
https://ria.ru/20231016/forum-1902977800.html
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пекин, джоко видодо, китай, си цзиньпин, индонезия, ли цян, в мире
Пекин, Джоко Видодо, Китай, Си Цзиньпин, Индонезия, Ли Цян, В мире
Президент Индонезии Джоко Видодо прибыл в Пекин

Президент Индонезии прибыл в Пекин для участия в форуме "Один пояс — один путь"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Индонезии Джоко Видодо
Президент Индонезии Джоко Видодо - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Индонезии Джоко Видодо. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент Индонезии Джоко Видодо прибыл в международный аэропорт Пекина, чтобы принять участие в форуме высокого уровня "Один пояс - один путь", передает индонезийское агентство ANTARA.
"Помимо участия в форуме, президент Видодо планирует также провести двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, встретиться с премьером Госсовета КНР Ли Цяном и спикером китайского парламента Чжао Лэцзи", - пишет издание.
Третий форум международного сотрудничества "Один пояс - один путь" пройдет в Пекине 17-18 октября.
Ожидается, что в рамках форума состоится встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, на которой лидеры стран обсудят двусторонние отношения и международную повестку.
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ПекинДжоко ВидодоКитайСи ЦзиньпинИндонезияЛи ЦянВ мире
 
 
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