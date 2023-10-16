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Минфин США заявил, что Запад не может позволить Украине проиграть - РИА Новости, 16.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:12 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/ukraina-1903104927.html
Минфин США заявил, что Запад не может позволить Украине проиграть
Минфин США заявил, что Запад не может позволить Украине проиграть - РИА Новости, 16.10.2023
Минфин США заявил, что Запад не может позволить Украине проиграть
Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Запад не может позволить Украине потерпеть поражение по экономическим причинам. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T17:12
2023-10-16T17:12
специальная военная операция на украине
россия
сша
украина
джанет йеллен
министерство финансов сша
вооруженные силы украины
в мире
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ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Запад не может позволить Украине потерпеть поражение по экономическим причинам. "Мы не можем позволить Украине проиграть войну по экономическим причинам", - сказала Йеллен, выступая в Люксембурге на встрече с европейскими коллегами. Глава минфина США объяснила это тем, что Киев якобы "продемонстрировал способность добиваться успеха на поле боя". Она подтвердила настрой администрации США на продолжение поддержки Украины "столько, сколько потребуется", пообещав работать с конгрессом над очередным пакетом помощи. "Президент (США Джо - ред.) Байден и я вместе с двухпартийным большинством конгресса США и американского народа будем биться за то, чтобы наша поддержка не прерывалась", - сказала Йеллен. Министр приветствовала различные европейские инициативы помощи Украине, включая выделение 50 миллиардов евро на нужды экономики и реконструкции. Также она вновь заявила, что поддерживает идею направлять сверхприбыль от российских суверенных активов, замороженных за рубежом, на поддержку Украины. Йеллен напомнила, что страны G7 договорились изучить такой вариант. Министр заявила, что 12 пакет антироссийских санкций, который обсуждает Евросоюз, должен продемонстрировать, что "наша коалиция продолжит предпринимать смелые и креативные действия, чтобы лишить Россию доходов и материалов, которые та использует на поле боя". Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад, а Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права", Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим". Несмотря на неоднократные заявления ЕК о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. В феврале источник в ЕС пояснил журналистам, что Евросоюз рассматривает использование активов ЦБ России для восстановления Украины, их возможное инвестирование, но не конфискацию. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них - запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 - они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
https://ria.ru/20231016/ukraina-1903076033.html
https://ria.ru/20231015/zelenskiy-1902873103.html
https://ria.ru/20231014/politika-1902307862.html
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россия, сша, украина, джанет йеллен, министерство финансов сша, вооруженные силы украины, в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Джанет Йеллен, Министерство финансов США, Вооруженные силы Украины, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
Минфин США заявил, что Запад не может позволить Украине проиграть

Йеллен: Запад не может позволить Украине проиграть по экономическим причинам

© AP Photo / Manuel Balce CenetaМинистр финансов США Джанет Йеллен
Министр финансов США Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Министр финансов США Джанет Йеллен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Запад не может позволить Украине потерпеть поражение по экономическим причинам.
"Мы не можем позволить Украине проиграть войну по экономическим причинам", - сказала Йеллен, выступая в Люксембурге на встрече с европейскими коллегами. Глава минфина США объяснила это тем, что Киев якобы "продемонстрировал способность добиваться успеха на поле боя".
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Она подтвердила настрой администрации США на продолжение поддержки Украины "столько, сколько потребуется", пообещав работать с конгрессом над очередным пакетом помощи. "Президент (США Джо - ред.) Байден и я вместе с двухпартийным большинством конгресса США и американского народа будем биться за то, чтобы наша поддержка не прерывалась", - сказала Йеллен.
Министр приветствовала различные европейские инициативы помощи Украине, включая выделение 50 миллиардов евро на нужды экономики и реконструкции. Также она вновь заявила, что поддерживает идею направлять сверхприбыль от российских суверенных активов, замороженных за рубежом, на поддержку Украины. Йеллен напомнила, что страны G7 договорились изучить такой вариант.
Министр заявила, что 12 пакет антироссийских санкций, который обсуждает Евросоюз, должен продемонстрировать, что "наша коалиция продолжит предпринимать смелые и креативные действия, чтобы лишить Россию доходов и материалов, которые та использует на поле боя".
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Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права", Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим".
Несмотря на неоднократные заявления ЕК о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. В феврале источник в ЕС пояснил журналистам, что Евросоюз рассматривает использование активов ЦБ России для восстановления Украины, их возможное инвестирование, но не конфискацию.
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Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них - запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 - они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАУкраинаДжанет ЙелленМинистерство финансов СШАВооруженные силы УкраиныВ миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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