https://ria.ru/20231016/ukraina-1903073966.html

В Индонезии раскритиковали заявление парламентов G20 по Украине

В Индонезии раскритиковали заявление парламентов G20 по Украине - РИА Новости, 16.10.2023

В Индонезии раскритиковали заявление парламентов G20 по Украине

Глава парламента Индонезии Пуан Махарани раскритиковала "однобокое" заявление по Украине и отсутствие палестинского вопроса в совместном заявлении девятого... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T15:13

2023-10-16T15:13

2023-10-16T15:13

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Глава парламента Индонезии Пуан Махарани раскритиковала "однобокое" заявление по Украине и отсутствие палестинского вопроса в совместном заявлении девятого саммита спикеров парламентов G20 (P20), опубликованном в минувшую субботу, передает индонезийское агентство ANTARA. Махарани отметила, что совместное заявление получилось "однобоким" - хотя оно и коснулось конфликта на Украине, оно не затронуло эскалацию конфликта между Израилем и палестинским ХАМАС. "Вместе со своими коллегами из Турции, Китая, Южной Африки и России я подписала совместное дополнение, выразив надежду, что палестинский вопрос также будет учтен в совместном заявлении", - отметила Махарани. Однако палестинский вопрос так и не попал в итоговую версию документа. В совместном заявлении парламентариев говорится, что страны G20 подтвердили их национальные позиции и резолюции касательно ситуации на Украине. "Отсутствие других (помимо Украины - ред.) важнейших глобальных проблем, в том числе палестинской, создало дисбаланс в совместном заявлении", - подчеркнула глава индонезийского парламента. Двухдневный парламентский саммит стран G20, который иногда называют P20, прошел в Нью-Дели 13-14 октября. Это был девятый саммит спикеров парламентов стран - членов G20. Российскую делегацию на саммите возглавляла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20230828/ukraina-1892179992.html

https://ria.ru/20231013/ukraine-1902594393.html

https://ria.ru/20231016/upts-1903009420.html

https://ria.ru/20230927/grabezh-1898829389.html

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в мире, израиль, украина, россия, валентина матвиенко, владимир путин, большая двадцатка, оон