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67% россиян считают, что учитель должен заниматься воспитанием учеников - РИА Новости, 16.10.2023
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20:13 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/uchitel-1903178248.html
67% россиян считают, что учитель должен заниматься воспитанием учеников
67% россиян считают, что учитель должен заниматься воспитанием учеников - РИА Новости, 16.10.2023
67% россиян считают, что учитель должен заниматься воспитанием учеников
Примерно две трети опрошенных россиян (67%) выступают за то, чтобы учителя занимались не только преподаванием, но и воспитанием учеников, противоположное мнение РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T20:13
2023-10-16T20:13
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Примерно две трети опрошенных россиян (67%) выступают за то, чтобы учителя занимались не только преподаванием, но и воспитанием учеников, противоположное мнение выразили 29%, также почти половина респондентов (43%) считают, что профессия школьного учителя пользуется уважением в обществе, следует из результатов еженедельного опроса фонда "Общественное мнение". Как показал опрос, 67% респондентов убеждены, что учителя должны не только преподавать учебные предметы, но и воспитывать своих учеников. Тех, кто полагает, что учителя должны ограничиться преподаванием, менее трети (29%). Отвечая на вопрос об отношении к профессии учителя, 43% опрошенных заявили, что профессия школьного учителя пользуется уважением в обществе, а 46% - что, наоборот, "скорее не пользуется". Рассуждая о том, какими качествами должен обладать хороший учитель, 28% респондентов назвали образованность, профессионализм, хорошее знание предмета, 27% - уважение к детям, понимание их, умение налаживать с ними контакт, а 17% - терпение, сдержанность, спокойствие. Также почти половина опрошенных (43%) считают, что сегодня учителя справляются со своими обязанностями отлично, 34% оценили работу педагогов как удовлетворительную, недовольны выполнением учителями своих функций лишь 7%. Мнения респондентов о неформальном взаимодействии учителей с учениками разделились. Важность дружеских отношений между учителем и учащимися отмечают 52% россиян, однако 39% уверены, что таких контактов следует избегать и "держать дистанцию". Опрос "ФОМнибус" проводился с 29 сентября по 1 октября 2023 года в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1500 респондентов. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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67% россиян считают, что учитель должен заниматься воспитанием учеников

© Александр КряжевУчитель во время урока
Учитель во время урока
© Александр Кряжев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Примерно две трети опрошенных россиян (67%) выступают за то, чтобы учителя занимались не только преподаванием, но и воспитанием учеников, противоположное мнение выразили 29%, также почти половина респондентов (43%) считают, что профессия школьного учителя пользуется уважением в обществе, следует из результатов еженедельного опроса фонда "Общественное мнение".
Как показал опрос, 67% респондентов убеждены, что учителя должны не только преподавать учебные предметы, но и воспитывать своих учеников. Тех, кто полагает, что учителя должны ограничиться преподаванием, менее трети (29%).
Отвечая на вопрос об отношении к профессии учителя, 43% опрошенных заявили, что профессия школьного учителя пользуется уважением в обществе, а 46% - что, наоборот, "скорее не пользуется".
Рассуждая о том, какими качествами должен обладать хороший учитель, 28% респондентов назвали образованность, профессионализм, хорошее знание предмета, 27% - уважение к детям, понимание их, умение налаживать с ними контакт, а 17% - терпение, сдержанность, спокойствие.
Также почти половина опрошенных (43%) считают, что сегодня учителя справляются со своими обязанностями отлично, 34% оценили работу педагогов как удовлетворительную, недовольны выполнением учителями своих функций лишь 7%.
Мнения респондентов о неформальном взаимодействии учителей с учениками разделились. Важность дружеских отношений между учителем и учащимися отмечают 52% россиян, однако 39% уверены, что таких контактов следует избегать и "держать дистанцию".
Опрос "ФОМнибус" проводился с 29 сентября по 1 октября 2023 года в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1500 респондентов. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
 
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