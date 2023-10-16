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Российские военные уверены, что реализуют намеченные планы, заявил Шойгу - РИА Новости, 16.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:03 16.10.2023 (обновлено: 16:07 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/shoygu-1903085576.html
Российские военные уверены, что реализуют намеченные планы, заявил Шойгу
Российские военные уверены, что реализуют намеченные планы, заявил Шойгу - РИА Новости, 16.10.2023
Российские военные уверены, что реализуют намеченные планы, заявил Шойгу
У Вооруженных сил РФ есть уверенность не только в обороне, но и в реализации намеченных планов, сообщил в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу на... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T16:03
2023-10-16T16:07
вооруженные силы рф
сергей шойгу
россия
специальная военная операция на украине
владимир путин
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. У Вооруженных сил РФ есть уверенность не только в обороне, но и в реализации намеченных планов, сообщил в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу на оперативном совещании, которое провел президент РФ Владимир Путин."В целом обстановка устойчива, уверена: войска ведут очень и очень профессиональные действия, проявляют на многих направлениях героизм, уверенность в том, что они не только удержат позиции, но и, естественно, продолжат реализацию тех планов, которые мы наметили", - сказал министр обороны.
https://ria.ru/20231016/putin-1903082696.html
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вооруженные силы рф, сергей шойгу, россия, владимир путин
Вооруженные силы РФ, Сергей Шойгу, Россия, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин
Российские военные уверены, что реализуют намеченные планы, заявил Шойгу

Шойгу: ВС России уверены не только в обороне, но и реализации намеченных планов

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. У Вооруженных сил РФ есть уверенность не только в обороне, но и в реализации намеченных планов, сообщил в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу на оперативном совещании, которое провел президент РФ Владимир Путин.
«
"В целом обстановка устойчива, уверена: войска ведут очень и очень профессиональные действия, проявляют на многих направлениях героизм, уверенность в том, что они не только удержат позиции, но и, естественно, продолжат реализацию тех планов, которые мы наметили", - сказал министр обороны.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи с министром иностранных дел Турции Хакан Фиданом в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФСергей ШойгуРоссияВладимир Путин
 
 
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