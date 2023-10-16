https://ria.ru/20231016/shoygu-1903085576.html
Российские военные уверены, что реализуют намеченные планы, заявил Шойгу
Российские военные уверены, что реализуют намеченные планы, заявил Шойгу - РИА Новости, 16.10.2023
Российские военные уверены, что реализуют намеченные планы, заявил Шойгу
У Вооруженных сил РФ есть уверенность не только в обороне, но и в реализации намеченных планов, сообщил в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу на... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T16:03
2023-10-16T16:03
2023-10-16T16:07
вооруженные силы рф
сергей шойгу
россия
специальная военная операция на украине
владимир путин
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. У Вооруженных сил РФ есть уверенность не только в обороне, но и в реализации намеченных планов, сообщил в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу на оперативном совещании, которое провел президент РФ Владимир Путин."В целом обстановка устойчива, уверена: войска ведут очень и очень профессиональные действия, проявляют на многих направлениях героизм, уверенность в том, что они не только удержат позиции, но и, естественно, продолжат реализацию тех планов, которые мы наметили", - сказал министр обороны.
https://ria.ru/20231016/putin-1903082696.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, сергей шойгу, россия, владимир путин
Вооруженные силы РФ, Сергей Шойгу, Россия, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин
Российские военные уверены, что реализуют намеченные планы, заявил Шойгу
Шойгу: ВС России уверены не только в обороне, но и реализации намеченных планов