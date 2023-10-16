https://ria.ru/20231016/shoygu-1903085576.html

Российские военные уверены, что реализуют намеченные планы, заявил Шойгу

Российские военные уверены, что реализуют намеченные планы, заявил Шойгу - РИА Новости, 16.10.2023

Российские военные уверены, что реализуют намеченные планы, заявил Шойгу

У Вооруженных сил РФ есть уверенность не только в обороне, но и в реализации намеченных планов, сообщил в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу на... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T16:03

2023-10-16T16:03

2023-10-16T16:07

вооруженные силы рф

сергей шойгу

россия

специальная военная операция на украине

владимир путин

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. У Вооруженных сил РФ есть уверенность не только в обороне, но и в реализации намеченных планов, сообщил в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу на оперативном совещании, которое провел президент РФ Владимир Путин."В целом обстановка устойчива, уверена: войска ведут очень и очень профессиональные действия, проявляют на многих направлениях героизм, уверенность в том, что они не только удержат позиции, но и, естественно, продолжат реализацию тех планов, которые мы наметили", - сказал министр обороны.

https://ria.ru/20231016/putin-1903082696.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

вооруженные силы рф, сергей шойгу, россия, владимир путин