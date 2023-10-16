https://ria.ru/20231016/shkolnik-1903006277.html

Первоклассник получил перелом позвонка в петербургской гимназии

Первоклассник получил перелом позвонка в петербургской гимназии - РИА Новости, 16.10.2023

Первоклассник получил перелом позвонка в петербургской гимназии

Первоклассник получил компрессионный перелом позвоночника на перемене в школе после того, как трое ребят бросили его на стол, сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T10:53

2023-10-16T10:53

2023-10-16T10:53

происшествия

санкт-петербург

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5ecb86778afae17241a75743980d501.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - РИА Новости. Первоклассник получил компрессионный перелом позвоночника на перемене в школе после того, как трое ребят бросили его на стол, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга в Telegram-канале. Инцидент, по которому прокуратура начала проверку, произошел в гимназии на Аэродромной улице. "Установлено, что во время перемены трое школьников схватили 7-летнего одноклассника за руки и ноги, после чего бросили спиной об стол. Ребенок госпитализирован в медицинское учреждение, где ему диагностирован компрессионный перелом позвоночника", - говорится в сообщении ведомства. Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города, у ребенка диагностирован перелом седьмого позвонка, состояние удовлетворительное. "Мальчика сначала осмотрел школьный медик, он отсидел несколько уроков, а уже позже пожаловался на боль в шее, и родители обратились в больницу", - сказал собеседник агентства. В прокуратуре добавили, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина в центральный аппарат ведомства будет доложено об обстоятельствах травмирования первоклассника, сообщает пресс-служба СК РФ.

https://ria.ru/20231012/sud-1902242626.html

https://ria.ru/20231009/krasnoyarsk-1901476656.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, санкт-петербург, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)