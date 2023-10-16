https://ria.ru/20231016/shkolnik-1903006277.html
Первоклассник получил перелом позвонка в петербургской гимназии
Первоклассник получил перелом позвонка в петербургской гимназии - РИА Новости, 16.10.2023
Первоклассник получил перелом позвонка в петербургской гимназии
Первоклассник получил компрессионный перелом позвоночника на перемене в школе после того, как трое ребят бросили его на стол, сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T10:53
2023-10-16T10:53
2023-10-16T10:53
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - РИА Новости. Первоклассник получил компрессионный перелом позвоночника на перемене в школе после того, как трое ребят бросили его на стол, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга в Telegram-канале. Инцидент, по которому прокуратура начала проверку, произошел в гимназии на Аэродромной улице. "Установлено, что во время перемены трое школьников схватили 7-летнего одноклассника за руки и ноги, после чего бросили спиной об стол. Ребенок госпитализирован в медицинское учреждение, где ему диагностирован компрессионный перелом позвоночника", - говорится в сообщении ведомства. Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города, у ребенка диагностирован перелом седьмого позвонка, состояние удовлетворительное. "Мальчика сначала осмотрел школьный медик, он отсидел несколько уроков, а уже позже пожаловался на боль в шее, и родители обратились в больницу", - сказал собеседник агентства. В прокуратуре добавили, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина в центральный аппарат ведомства будет доложено об обстоятельствах травмирования первоклассника, сообщает пресс-служба СК РФ.
https://ria.ru/20231012/sud-1902242626.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, санкт-петербург, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Первоклассник получил перелом позвонка в петербургской гимназии
В Петербурге первоклассник получил перелом позвонка из-за трех других школьников
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - РИА Новости.
Первоклассник получил компрессионный перелом позвоночника на перемене в школе после того, как трое ребят бросили его на стол, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга в Telegram-канале
.
Инцидент, по которому прокуратура начала проверку, произошел в гимназии на Аэродромной улице.
"Установлено, что во время перемены трое школьников схватили 7-летнего одноклассника за руки и ноги, после чего бросили спиной об стол. Ребенок госпитализирован в медицинское учреждение, где ему диагностирован компрессионный перелом позвоночника", - говорится в сообщении ведомства.
Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города, у ребенка диагностирован перелом седьмого позвонка, состояние удовлетворительное.
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"Мальчика сначала осмотрел школьный медик, он отсидел несколько уроков, а уже позже пожаловался на боль в шее, и родители обратились в больницу", - сказал собеседник агентства.
В прокуратуре добавили, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
По поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина
в центральный аппарат ведомства будет доложено об обстоятельствах травмирования первоклассника, сообщает пресс-служба СК РФ
.
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