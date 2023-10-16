https://ria.ru/20231016/semya-1903093361.html

Семья из Рыбинска, которая не могла улететь из Израиля, вернулась домой

Семья из Рыбинска, которая не могла улететь из Израиля, вернулась домой - РИА Новости, 16.10.2023

Семья из Рыбинска, которая не могла улететь из Израиля, вернулась домой

Семья из Ярославской области, которая приехала в Израиль на лечение и не могла улететь обратно, благополучно вернулась домой, сообщил РИА Новости уполномоченный РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T16:32

2023-10-16T16:32

2023-10-16T16:35

ярославль

израиль

россия

татьяна москалькова

сергей бабуркин

здоровье - общество

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Семья из Ярославской области, которая приехала в Израиль на лечение и не могла улететь обратно, благополучно вернулась домой, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин в понедельник. На прошлой неделе аппарат ярославского омбудсмена опубликовал на сайте историю жительницы Рыбинска Алены Куликовской и ее 22-летнего сына Сергея, которые приехали в Израиль в начале сентября по приглашению онкологической клиники для медобследования молодого человека, так как несколько лет назад его лечили там от острого лимфобластного лейкоза. Срок пребывания в Израиле был запланирован до окончания обследования, предположительно, 8 октября. Они остановились в арендованной квартире. На своей странице в соцсети "ВКонтакте" Куликовская рассказала, что из-за военных событий они с сыном не могут улететь, поскольку билетов то нет в продаже, то появляются слишком дорогие – по ее словам, по цене в три раза выше той, на которую семья рассчитывала. При этом, отметила Куликовская, она пыталась связаться и российским посольством в Израиле, и с израильскими властями, но у нее не получилось. Аппарат ярославского омбудсмена сообщил, что Бабуркин обратился к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой содействовать в возвращении из Израиля на родину Куликовской и ее сына. Также, после публикаций в соцсетях, к проблеме подключилось правительство Ярославской области. Там сообщили РИА Новости, что обратились в департамент ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ. "С государственной стороны контроль осуществлялся за этой ситуацией, Татьяна Николаевна Москалькова оперативно отреагировала на мое обращение, связалась с МИД, с посольством. Ситуация контролировалась. Но нашелся и добрый человек, который выделил деньги на приобретение билетов", - рассказал Бабуркин. Он отметил, что наблюдал за разрешением ситуации, отслеживая перемещения семьи. "Вчера в шесть часов они прилетели в Махачкалу, сделали там посадку, и в девять вечера уже были в аэропорту Жуковский. Сегодня они в Рыбинске. Все это, слава богу, закончилось благодаря всем отзывчивым людям", - отметил омбудсмен.

https://ria.ru/20231016/gaza-1903034086.html

https://ria.ru/20231016/khamas-1903020336.html

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ярославль, израиль, россия, татьяна москалькова, сергей бабуркин, здоровье - общество, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году