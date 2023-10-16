https://ria.ru/20231016/razgovor-1903072373.html

Ушаков: Путин поговорит с лидерами Египта, Палестины и премьером Израиля

Ушаков: Путин поговорит с лидерами Египта, Палестины и премьером Израиля - РИА Новости, 16.10.2023

Ушаков: Путин поговорит с лидерами Египта, Палестины и премьером Израиля

Президент России Владимир Путин пообщался с президентами Сирии и Ирана, поговорит по телефону с президентами Египта и Палестины, а также премьер-министром... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T15:07

2023-10-16T15:07

2023-10-16T15:07

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообщался с президентами Сирии и Ирана, поговорит по телефону с президентами Египта и Палестины, а также премьер-министром Израиля, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, Путин внимательно следит за беспрецедентным обострением палестино-израильского конфликта. "Сегодня у нас, можно сказать, мощный выстрел - пять телефонных разговоров. Президент уже переговорил с президентом Сирии (Башаром Асадом - ред.) и с президентом Ирана (Эбрахимом Раиси - ред.)", - сказал Ушаков журналистам. "И в течение дня состоятся еще телефонные контакты с президентами Египта (Абдель Фаттахом ас-Сиси - ред.), Палестины (Махмудом) Аббасом и премьер-министром Израиля (Биньямином) Нетаньяху", - добавил помощник президента РФ. По его словам, перед поездкой в Китай Путин переговорит с основными странами, имеющими отношение к палестино-израильскому конфликту.

https://ria.ru/20231016/narushenie-1903071504.html

https://ria.ru/20231011/abbas-1902086714.html

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в мире, египет, владимир путин, палестина, цены на нефть, израиль, юрий ушаков, башар асад