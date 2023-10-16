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Ушаков: Путин поговорит с лидерами Египта, Палестины и премьером Израиля
Ушаков: Путин поговорит с лидерами Египта, Палестины и премьером Израиля - РИА Новости, 16.10.2023
Ушаков: Путин поговорит с лидерами Египта, Палестины и премьером Израиля
Президент России Владимир Путин пообщался с президентами Сирии и Ирана, поговорит по телефону с президентами Египта и Палестины, а также премьер-министром... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T15:07
2023-10-16T15:07
2023-10-16T15:07
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообщался с президентами Сирии и Ирана, поговорит по телефону с президентами Египта и Палестины, а также премьер-министром Израиля, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, Путин внимательно следит за беспрецедентным обострением палестино-израильского конфликта. "Сегодня у нас, можно сказать, мощный выстрел - пять телефонных разговоров. Президент уже переговорил с президентом Сирии (Башаром Асадом - ред.) и с президентом Ирана (Эбрахимом Раиси - ред.)", - сказал Ушаков журналистам. "И в течение дня состоятся еще телефонные контакты с президентами Египта (Абдель Фаттахом ас-Сиси - ред.), Палестины (Махмудом) Аббасом и премьер-министром Израиля (Биньямином) Нетаньяху", - добавил помощник президента РФ. По его словам, перед поездкой в Китай Путин переговорит с основными странами, имеющими отношение к палестино-израильскому конфликту.
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в мире, египет, владимир путин, палестина, цены на нефть, израиль, юрий ушаков, башар асад
В мире, Египет, Владимир Путин, Палестина, Цены на нефть, Израиль, Юрий Ушаков, Башар Асад
Ушаков: Путин поговорит с лидерами Египта, Палестины и премьером Израиля
Ушаков: Путин поговорит с лидерами Египта, Палестины и премьер-министром Израиля