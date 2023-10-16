Рейтинг@Mail.ru
Ушаков: Путин поговорит с лидерами Египта, Палестины и премьером Израиля - РИА Новости, 16.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:07 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/razgovor-1903072373.html
Ушаков: Путин поговорит с лидерами Египта, Палестины и премьером Израиля
Ушаков: Путин поговорит с лидерами Египта, Палестины и премьером Израиля - РИА Новости, 16.10.2023
Ушаков: Путин поговорит с лидерами Египта, Палестины и премьером Израиля
Президент России Владимир Путин пообщался с президентами Сирии и Ирана, поговорит по телефону с президентами Египта и Палестины, а также премьер-министром... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T15:07
2023-10-16T15:07
в мире
египет
владимир путин
палестина
цены на нефть
израиль
юрий ушаков
башар асад
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1902079673_0:102:3200:1902_1920x0_80_0_0_296616b894bbc4234bd27ed88db0998c.jpg
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообщался с президентами Сирии и Ирана, поговорит по телефону с президентами Египта и Палестины, а также премьер-министром Израиля, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, Путин внимательно следит за беспрецедентным обострением палестино-израильского конфликта. "Сегодня у нас, можно сказать, мощный выстрел - пять телефонных разговоров. Президент уже переговорил с президентом Сирии (Башаром Асадом - ред.) и с президентом Ирана (Эбрахимом Раиси - ред.)", - сказал Ушаков журналистам. "И в течение дня состоятся еще телефонные контакты с президентами Египта (Абдель Фаттахом ас-Сиси - ред.), Палестины (Махмудом) Аббасом и премьер-министром Израиля (Биньямином) Нетаньяху", - добавил помощник президента РФ. По его словам, перед поездкой в Китай Путин переговорит с основными странами, имеющими отношение к палестино-израильскому конфликту.
https://ria.ru/20231016/narushenie-1903071504.html
https://ria.ru/20231011/abbas-1902086714.html
египет
палестина
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1902079673_469:0:3200:2048_1920x0_80_0_0_82cddbc95f2aa56a8c1f6db5d090c24f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, египет, владимир путин, палестина, цены на нефть, израиль, юрий ушаков, башар асад
В мире, Египет, Владимир Путин, Палестина, Цены на нефть, Израиль, Юрий Ушаков, Башар Асад
Ушаков: Путин поговорит с лидерами Египта, Палестины и премьером Израиля

Ушаков: Путин поговорит с лидерами Египта, Палестины и премьер-министром Израиля

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообщался с президентами Сирии и Ирана, поговорит по телефону с президентами Египта и Палестины, а также премьер-министром Израиля, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По его словам, Путин внимательно следит за беспрецедентным обострением палестино-израильского конфликта.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Эрдоган указал Сунаку на нарушение прав человека в секторе Газа
Вчера, 15:03
«
"Сегодня у нас, можно сказать, мощный выстрел - пять телефонных разговоров. Президент уже переговорил с президентом Сирии (Башаром Асадом - ред.) и с президентом Ирана (Эбрахимом Раиси - ред.)", - сказал Ушаков журналистам.
«
"И в течение дня состоятся еще телефонные контакты с президентами Египта (Абдель Фаттахом ас-Сиси - ред.), Палестины (Махмудом) Аббасом и премьер-министром Израиля (Биньямином) Нетаньяху", - добавил помощник президента РФ.
По его словам, перед поездкой в Китай Путин переговорит с основными странами, имеющими отношение к палестино-израильскому конфликту.
Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Ушаков рассказал о планах на визит Аббаса в Россию
11 октября, 17:37
 
В миреЕгипетВладимир ПутинПалестинаЦены на нефтьИзраильЮрий УшаковБашар Асад
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала