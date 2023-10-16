https://ria.ru/20231016/poteri-1902979423.html

Марочко заявил о росте потерь ВСУ на двух направлениях

Марочко заявил о росте потерь ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 16.10.2023

Марочко заявил о росте потерь ВСУ на двух направлениях

Потери ВСУ на краснолиманском и купянском направлениях резко возросли за прошедшую неделю, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T08:03

2023-10-16T08:03

2023-10-16T08:04

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 16 окт - РИА Новости. Потери ВСУ на краснолиманском и купянском направлениях резко возросли за прошедшую неделю, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "За истекшую неделю резко возросли потери противника на купянском и краснолиманском направлении. Совокупно они превысили потери на донецком направлении, которые традиционно были самыми большими на протяжении более полугода", - заявил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что это результат так называемых "мясных штурмов" со стороны ВСУ.

https://ria.ru/20231016/spetsoperatsiya-1902973100.html

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Варвара Скокшина

в мире, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины