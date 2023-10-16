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Марочко заявил о росте потерь ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 16.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:03 16.10.2023 (обновлено: 08:04 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/poteri-1902979423.html
Марочко заявил о росте потерь ВСУ на двух направлениях
Марочко заявил о росте потерь ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 16.10.2023
Марочко заявил о росте потерь ВСУ на двух направлениях
Потери ВСУ на краснолиманском и купянском направлениях резко возросли за прошедшую неделю, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T08:03
2023-10-16T08:04
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 16 окт - РИА Новости. Потери ВСУ на краснолиманском и купянском направлениях резко возросли за прошедшую неделю, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "За истекшую неделю резко возросли потери противника на купянском и краснолиманском направлении. Совокупно они превысили потери на донецком направлении, которые традиционно были самыми большими на протяжении более полугода", - заявил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что это результат так называемых "мясных штурмов" со стороны ВСУ.
https://ria.ru/20231016/spetsoperatsiya-1902973100.html
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в мире, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Марочко заявил о росте потерь ВСУ на двух направлениях

Марочко: потери ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях резко возросли

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные в окопе
Украинские военные в окопе - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные в окопе. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 16 окт - РИА Новости. Потери ВСУ на краснолиманском и купянском направлениях резко возросли за прошедшую неделю, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"За истекшую неделю резко возросли потери противника на купянском и краснолиманском направлении. Совокупно они превысили потери на донецком направлении, которые традиционно были самыми большими на протяжении более полугода", - заявил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Эксперт отметил, что это результат так называемых "мясных штурмов" со стороны ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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