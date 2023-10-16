Рейтинг@Mail.ru
Танкист рассказал, какие потери были у ВСУ при попытке контрнаступления - РИА Новости, 16.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:36 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/poteri-1902970981.html
Танкист рассказал, какие потери были у ВСУ при попытке контрнаступления
Танкист рассказал, какие потери были у ВСУ при попытке контрнаступления - РИА Новости, 16.10.2023
Танкист рассказал, какие потери были у ВСУ при попытке контрнаступления
Потери украинских войск во время попытки контрнаступления на запорожском направлении могли достигать 300-400 человек в сутки, сообщил журналистам командир... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T06:36
2023-10-16T06:36
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893401810_0:273:3072:2001_1920x0_80_0_0_0e5045465d2cb8c025fef2729c77a67d.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости. Потери украинских войск во время попытки контрнаступления на запорожском направлении могли достигать 300-400 человек в сутки, сообщил журналистам командир танкового взвода ВС РФ с позывным "Сова". "В день могли ну чуть ли не по 300-400 человек убитыми у них быть во время всего этого контрнаступления. Вообще не считались с потерями", - рассказал он. Офицер отметил, что в последние несколько дней на линии фронта со стороны украинской армии в районе Работино и Вербового затишье. "Но до этого они перли как тараканы. То есть, мясные штурмы, все как всегда. Отправляют забрать одну лесополосу 2-3 пехотных батальона, там чуть ли не до тысячи человек, которые на подходе уже выявляются с помощью беспилотников, с помощью дронов. Начинает артиллерия работать по ним. В итоге у них до штурма доходит ну максимум человек 20-30. Потому что остальные все уже в полях легли от огня нашей артиллерии", - сказал военный. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
https://ria.ru/20231016/spetsoperatsiya-1902968174.html
https://ria.ru/20231016/spetsoperatsiya-1902969601.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893401810_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_0d95996fdca6af46028dbedc46af1bbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Танкист рассказал, какие потери были у ВСУ при попытке контрнаступления

Танкист: потери ВСУ при попытке контрнаступления достигали 400 человек в день

© AP Photo / LIBKOSВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© AP Photo / LIBKOS
ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости. Потери украинских войск во время попытки контрнаступления на запорожском направлении могли достигать 300-400 человек в сутки, сообщил журналистам командир танкового взвода ВС РФ с позывным "Сова".
"В день могли ну чуть ли не по 300-400 человек убитыми у них быть во время всего этого контрнаступления. Вообще не считались с потерями", - рассказал он.
Офицер отметил, что в последние несколько дней на линии фронта со стороны украинской армии в районе Работино и Вербового затишье.
"Но до этого они перли как тараканы. То есть, мясные штурмы, все как всегда. Отправляют забрать одну лесополосу 2-3 пехотных батальона, там чуть ли не до тысячи человек, которые на подходе уже выявляются с помощью беспилотников, с помощью дронов. Начинает артиллерия работать по ним. В итоге у них до штурма доходит ну максимум человек 20-30. Потому что остальные все уже в полях легли от огня нашей артиллерии", - сказал военный.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными.
Вооруженные силы России - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Российские войска отразили пять атак ВСУ под Артемовском
Вчера, 05:02
По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
Танк Т-72 Вооруженных сил России ведет огонь в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Экипаж танка в тандеме с расчетом БПЛА поразил технику ВСУ под Работино
Вчера, 06:02
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала