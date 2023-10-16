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Танкист рассказал, какие потери были у ВСУ при попытке контрнаступления
Танкист рассказал, какие потери были у ВСУ при попытке контрнаступления - РИА Новости, 16.10.2023
Танкист рассказал, какие потери были у ВСУ при попытке контрнаступления
Потери украинских войск во время попытки контрнаступления на запорожском направлении могли достигать 300-400 человек в сутки, сообщил журналистам командир... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T06:36
2023-10-16T06:36
2023-10-16T06:36
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МЕЛИТОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости. Потери украинских войск во время попытки контрнаступления на запорожском направлении могли достигать 300-400 человек в сутки, сообщил журналистам командир танкового взвода ВС РФ с позывным "Сова". "В день могли ну чуть ли не по 300-400 человек убитыми у них быть во время всего этого контрнаступления. Вообще не считались с потерями", - рассказал он. Офицер отметил, что в последние несколько дней на линии фронта со стороны украинской армии в районе Работино и Вербового затишье. "Но до этого они перли как тараканы. То есть, мясные штурмы, все как всегда. Отправляют забрать одну лесополосу 2-3 пехотных батальона, там чуть ли не до тысячи человек, которые на подходе уже выявляются с помощью беспилотников, с помощью дронов. Начинает артиллерия работать по ним. В итоге у них до штурма доходит ну максимум человек 20-30. Потому что остальные все уже в полях легли от огня нашей артиллерии", - сказал военный. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
https://ria.ru/20231016/spetsoperatsiya-1902968174.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Танкист рассказал, какие потери были у ВСУ при попытке контрнаступления
Танкист: потери ВСУ при попытке контрнаступления достигали 400 человек в день
МЕЛИТОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости. Потери украинских войск во время попытки контрнаступления на запорожском направлении могли достигать 300-400 человек в сутки, сообщил журналистам командир танкового взвода ВС РФ с позывным "Сова".
"В день могли ну чуть ли не по 300-400 человек убитыми у них быть во время всего этого контрнаступления. Вообще не считались с потерями", - рассказал он.
Офицер отметил, что в последние несколько дней на линии фронта со стороны украинской армии в районе Работино и Вербового затишье.
"Но до этого они перли как тараканы. То есть, мясные штурмы, все как всегда. Отправляют забрать одну лесополосу 2-3 пехотных батальона, там чуть ли не до тысячи человек, которые на подходе уже выявляются с помощью беспилотников, с помощью дронов. Начинает артиллерия работать по ним. В итоге у них до штурма доходит ну максимум человек 20-30. Потому что остальные все уже в полях легли от огня нашей артиллерии", - сказал военный.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин
констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву
потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными.
Российские войска отразили пять атак ВСУ под Артемовском
По словам министра обороны Сергея Шойгу
, ВСУ
не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина
ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
На этом фоне США
констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
Экипаж танка в тандеме с расчетом БПЛА поразил технику ВСУ под Работино