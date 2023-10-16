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ЕС запускает гуманитарный воздушный мост для доставки помощи в Газу

ЕС запускает гуманитарный воздушный мост для доставки помощи в Газу - РИА Новости, 16.10.2023

ЕС запускает гуманитарный воздушный мост для доставки помощи в Газу

Еврокомиссия объявила в понедельник о запуске "гуманитарного воздушного моста" в Египет для доставки помощи пострадавшим из-за конфликта в секторе Газа,... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T19:01

2023-10-16T19:01

2023-10-16T19:24

еврокомиссия

в мире

израиль

египет

урсула фон дер ляйен

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БРЮССЕЛЬ, 16 окт - РИА Новости. Еврокомиссия объявила в понедельник о запуске "гуманитарного воздушного моста" в Египет для доставки помощи пострадавшим из-за конфликта в секторе Газа, говорится в заявлении Еврокомиссии."Евросоюз запускает гуманитарный авиамост, в рамках которого будет осуществлено несколько рейсов в Египет для доставки жизненно важных грузов гуманитарным организациям, работающим в секторе Газа. Первые два рейса состоятся уже на этой неделе", - говорится в заявлении.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала выделить дополнительно 50 млн евро для гуманитарной помощи сектору Газа, где тысячи гражданских лиц лишились жилья или были вынуждены покинуть его после ударов Израиля и на фоне возможной сухопутной операции израильских военных.В начале прошлой недели Еврокомиссия объявляла о приостановке помощи палестинцам, однако позже это заявление было фактически отменено из-за несогласия ряда государств-членов. В итоге в ЕК решили ограничиться проверкой того, как расходуются эти средства, и не попадают ли они в распоряжение движения ХАМАС.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231011/zapad-1901857634.html

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еврокомиссия, в мире, израиль, египет, урсула фон дер ляйен, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия