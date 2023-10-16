https://ria.ru/20231016/plan-1902972779.html
Путин прокомментировал предложения Китая по украинскому конфликту
Путин прокомментировал предложения Китая по украинскому конфликту - РИА Новости, 16.10.2023
Путин прокомментировал предложения Китая по украинскому конфликту
Предложения Китая по украинскому конфликту реалистичны и могли бы лечь в основу для мирного урегулирования, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T07:12
2023-10-16T07:12
2023-10-16T07:12
в мире
китай
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732937797_559:491:3028:1880_1920x0_80_0_0_d06034cfa64c0ef47416059e81d73d39.jpg
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Предложения Китая по украинскому конфликту реалистичны и могли бы лечь в основу для мирного урегулирования, заявил президент РФ Владимир Путин. "Ну мы знаем, естественно, предложения наших китайских друзей. Мы высоко ценим эти предложения. Я считаю, что они вполне реалистичны. Во всяком случае, могли бы быть положены в основу мирных договоренностей", - сказал Путин в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии визита в КНР. При этом он отметил, что украинская сторона издала декрет о запрете переговоров с РФ. Власти Китая в феврале опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
китай
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732937797_653:398:2853:2048_1920x0_80_0_0_dfcf78d6400fd52dc8dfd8ce29a6a196.jpg
О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина
О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина
2023-10-16T07:12
true
PT46M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, россия, украина, видео
В мире, Китай, Россия, Украина
Путин прокомментировал предложения Китая по украинскому конфликту
Путин: план Китая по Украине мог бы лечь в основу мирного урегулирования
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Предложения Китая по украинскому конфликту реалистичны и могли бы лечь в основу для мирного урегулирования, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Ну мы знаем, естественно, предложения наших китайских друзей. Мы высоко ценим эти предложения. Я считаю, что они вполне реалистичны. Во всяком случае, могли бы быть положены в основу мирных договоренностей", - сказал Путин в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии визита в КНР.
При этом он отметил, что украинская сторона издала декрет о запрете переговоров с РФ.
Власти Китая в феврале опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.