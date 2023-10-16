https://ria.ru/20231016/plan-1902972779.html

Путин прокомментировал предложения Китая по украинскому конфликту

Путин прокомментировал предложения Китая по украинскому конфликту - РИА Новости, 16.10.2023

Путин прокомментировал предложения Китая по украинскому конфликту

Предложения Китая по украинскому конфликту реалистичны и могли бы лечь в основу для мирного урегулирования, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T07:12

2023-10-16T07:12

2023-10-16T07:12

в мире

китай

россия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732937797_559:491:3028:1880_1920x0_80_0_0_d06034cfa64c0ef47416059e81d73d39.jpg

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Предложения Китая по украинскому конфликту реалистичны и могли бы лечь в основу для мирного урегулирования, заявил президент РФ Владимир Путин. "Ну мы знаем, естественно, предложения наших китайских друзей. Мы высоко ценим эти предложения. Я считаю, что они вполне реалистичны. Во всяком случае, могли бы быть положены в основу мирных договоренностей", - сказал Путин в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии визита в КНР. При этом он отметил, что украинская сторона издала декрет о запрете переговоров с РФ. Власти Китая в феврале опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.

китай

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина 2023-10-16T07:12 true PT46M29S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, китай, россия, украина, видео