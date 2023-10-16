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Путин прокомментировал предложения Китая по украинскому конфликту - РИА Новости, 16.10.2023
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07:12 16.10.2023
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Путин прокомментировал предложения Китая по украинскому конфликту
Путин прокомментировал предложения Китая по украинскому конфликту - РИА Новости, 16.10.2023
Путин прокомментировал предложения Китая по украинскому конфликту
Предложения Китая по украинскому конфликту реалистичны и могли бы лечь в основу для мирного урегулирования, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T07:12
2023-10-16T07:12
в мире
китай
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украина
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Предложения Китая по украинскому конфликту реалистичны и могли бы лечь в основу для мирного урегулирования, заявил президент РФ Владимир Путин. "Ну мы знаем, естественно, предложения наших китайских друзей. Мы высоко ценим эти предложения. Я считаю, что они вполне реалистичны. Во всяком случае, могли бы быть положены в основу мирных договоренностей", - сказал Путин в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии визита в КНР. При этом он отметил, что украинская сторона издала декрет о запрете переговоров с РФ. Власти Китая в феврале опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
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353
60
353
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О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина
О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, китай, россия, украина, видео
В мире, Китай, Россия, Украина
Путин прокомментировал предложения Китая по украинскому конфликту
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Предложения Китая по украинскому конфликту реалистичны и могли бы лечь в основу для мирного урегулирования, заявил президент РФ Владимир Путин.
2023-10-16T07:12
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Путин прокомментировал предложения Китая по украинскому конфликту

Путин: план Китая по Украине мог бы лечь в основу мирного урегулирования

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Предложения Китая по украинскому конфликту реалистичны и могли бы лечь в основу для мирного урегулирования, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Ну мы знаем, естественно, предложения наших китайских друзей. Мы высоко ценим эти предложения. Я считаю, что они вполне реалистичны. Во всяком случае, могли бы быть положены в основу мирных договоренностей", - сказал Путин в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии визита в КНР.
При этом он отметил, что украинская сторона издала декрет о запрете переговоров с РФ.
Власти Китая в феврале опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
 
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