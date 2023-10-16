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Путин отметил надежность Си Цзиньпина в качестве партнера России

Путин отметил надежность Си Цзиньпина в качестве партнера России - РИА Новости, 16.10.2023

Путин отметил надежность Си Цзиньпина в качестве партнера России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что политиков, которые приходят на "пять минут", чтобы покрасоваться на международной площадке, а затем незаметно исчезают,... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T07:28

2023-10-16T07:28

2023-10-16T07:28

россия

китай

владимир путин

си цзиньпин

в мире

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что политиков, которые приходят на "пять минут", чтобы покрасоваться на международной площадке, а затем незаметно исчезают, называют "временщиками", по словам российского лидера, председатель КНР Си Цзиньпин - совершенно другой человек, он является одним из признанных мировых лидеров, деловым и надежным партнером. В интервью Медиакорпорации Китая Путин рассказал, что концепция Си Цзиньпина "сообщества единой судьбы человечества", впервые озвученная в 2013 году в Москве, стала еще актуальнее сегодня, когда формируется многополярный мир. Путин отметил, что китайский лидер не руководствуемся конъюнктурными соображениями текущего момента, а старается оценивать ситуацию в комплексе и смотреть в будущее. В этом смысле китайская инициатива "Один пояс - один путь" стала практической реализацией того, что Си Цзиньпин говорил о глобальном развитии, отметил Путин. "Мне кажется, что последовательность и движение к общим целям при осознании сути происходящих событий отличает и председателя Си Цзиньпина, и политику КНР", - добавил Путин. "Понимаете, это все-таки лидер, который, я в третий раз повторю, но это очень важно, не принимает решения сиюминутного характера на основе какой-то конъюнктуры текущей. Он оценивает ситуацию, анализирует и смотрит в будущее. Это очень важно. Это и отличает настоящего мирового лидера от людей, которых мы называем временщиками. Которые приходят на пять минут для того, чтобы покрасоваться на международной площадке, и так же исчезают незаметно", - пояснил президент РФ. Путин отметил, что Си Цзиньпин - "совершенно другой человек". "Он основательный, спокойный, но деловой и надежный партнер, я хотел бы это подчеркнуть. Если мы с ним о чем-то договариваемся, можно быть уверенным в том, что наши договоренности будут исполняться с обеих сторон", - сказал Путин.

https://ria.ru/20231016/kitay-1902971813.html

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О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина 2023-10-16T07:28 true PT46M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, в мире