https://ria.ru/20231016/orlenok-1902985079.html

Орлята создали исторические викторины ко Дню народного единства

Орлята создали исторические викторины ко Дню народного единства - РИА Новости, 16.10.2023

Орлята создали исторические викторины ко Дню народного единства

Во Всероссийском детском центре "Орленок" завершился третий в 2023 году модуль "Медиалаборатории инновационной патриотической журналистики", организованной... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T09:00

2023-10-16T09:00

2023-10-16T10:50

наталья тюрина

александр джеус

социальный навигатор

юнеско

орленок (детский центр)

общество

сн_образование

юнкоры россии сегодня

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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Во Всероссийском детском центре "Орленок" завершился третий в 2023 году модуль "Медиалаборатории инновационной патриотической журналистики", организованной совместно с медиагруппой "Россия сегодня". В нем приняли участие 100 детей и взрослых, в том числе два пресс-отряда лагерей "Штормовой" и "Солнечный".Модуль прошел в преддверии Дня народного единства и был посвящен созданию современных мультимедийных исторических викторин для социальных сетей и СМИ. В его рамках начальник управления проектов в области образования и социальной сфере, руководитель проекта "Социальный навигатор" медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина и заместитель руководителя Дирекции иновещания медиагруппы "Россия сегодня" Алла Чернышева провели мастер-класс "Как создать викторину по истории отечества", лекцию по теме "Сообщить несказанное: как готовят новости для телеэфира, сайта и соцсетей", а также приняли участие в экспертизе проектов юных журналистов.Специальным гостем третьего модуля стал доктор исторических наук, профессор, заведующий Музейным комплексом "Куликово поле" в с. Моховом Олег Вронский. Он ответил на специальные вопросы орлят по истории становления российского государства и дал советы по созданию материалов, направленных на популяризацию отечественной истории."Обращение к истокам. Осознание величия и бесценности того, что сделало Русь Россией – языка, культуры, науки, уникальной истории, воинской доблести и государственной мудрости наших предков. Это осознание возможно лишь на основе постижения истории отечественной и всемирной. Поэтому так важно, когда к истории обращаются подростки, которые будут создавать будущее нашей страны уже завтра", — рассказал Вронский."В рамках курса ребята погрузятся в историю становления государства российского и отстаивания его независимости. А затем в формате викторины передадут полученные знания сверстникам. Уверен, новый инструмент, который освоят школьники, поможет им в создании разнообразных креативов", — сообщил директор ВДЦ "Орленок" Александр Джеус."Каждый день мы получаем информацию из множества источников: соцсети, мессенджеры, радио, телевидение. Мы, по сути, живем в новой информационной реальности. Работа в медиа поможет понять, как устроен этот мир и как его можно улучшить.", — отметила Алла Чернышева."Мы продолжаем работать в рамках нашей медиалаборатории с самыми востребованными медиаформатами и в рамках самых актуальных медиатрендов. Сегодня интерес к отечественной истории растет как никогда, и викторины, и тесты, позволяют читателям и получать новые знания и проверять то, что было заложено еще в школе. А для орлят такой формат особенно интересен, так как возможен к реализации в различных проектах в социальных медиа. Лучшие продолжают учиться у лучших", — подчеркнула Наталья Тюрина."Медиалаборатория" — совместный просветительский проект для российских и зарубежных школьников в возрасте 14-16 лет. Участники проекта смогут узнать о российских инновациях в сфере медиа и журналистики данных, освоить новые медиаформаты — от создания лонгридов и инфографики до записи подкастов, попробовать себя в роли фоторепортеров и блогеров социальных сетей. Ведущими очных и дистанционных мастер-классов, семинаров и паблик-токов станут эксперты медиагруппы "Россия сегодня" — журналисты, аналитики, фоторепортеры, дизайнеры и пиар-технологи.Всероссийский детский центр "Орленок" — Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей и подростков 11-16 лет. Начинался "Орленок" в июле 1960 года с палаточного лагеря. Сейчас он состоит из десяти базовых детских лагерей. Четыре из них: "Стремительный", "Звёздный", "Штормовой" и "Солнечный" работают круглогодично, "Комсомольский", "Дозорный", "Олимпийский", "Юнармеец", "Олимпийская деревня" и "Солнышко" с в летний период. В каждом лагере реализуются авторские и специализированные педагогические программы федерального и регионального уровней. В течение года "Орлёнок" принимает более 20 тысяч ребят из всех регионов Российской Федерации, стран дальнего и ближнего зарубежья. Одновременно в Центре могут отдыхать три с половиной тысячи детей летом и полторы тысячи зимой. В 2012 году Всероссийскому детскому центру был присвоен статус "Ассоциированная школа ЮНЕСКО".

https://sn.ria.ru/20221124/orlenok-1833752433.html

https://ria.ru/20230624/orlenok-1879780123.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

наталья тюрина, александр джеус, социальный навигатор, юнеско, орленок (детский центр), общество, сн_образование, юнкоры россии сегодня, медиалаборатория в "орленке"