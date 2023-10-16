https://ria.ru/20231016/oon-1902966028.html

В ООН подтвердили число эвакуированных беженцев из сектора Газа

В ООН подтвердили число эвакуированных беженцев из сектора Газа - РИА Новости, 16.10.2023

В ООН подтвердили число эвакуированных беженцев из сектора Газа

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) подтвердило информацию о том, что более 600 тысяч беженцев из сектора Газа были перемещены на юг еще... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T03:12

2023-10-16T03:12

2023-10-16T03:12

в мире

израиль

россия

оон

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902734610_455:442:3072:1914_1920x0_80_0_0_71cbc406836a82916d05433f13e0bea1.jpg

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) подтвердило информацию о том, что более 600 тысяч беженцев из сектора Газа были перемещены на юг еще в субботу, и заявило, что это число уже значительно выросло. Ранее израильский телеканал i24NEWS со ссылкой на армию обороны Израиля уже сообщал о 600 тысячах перемещенных на юг сектора Газа палестинцах. "К полудню субботы около 600 тысяч внутренне перемещенных лиц были размещены только в центральной и южной частях сектора Газа во все более ужасных условиях; с тех пор это число значительно выросло", - говорится в отчете УКГВ. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС находится более 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231016/koridor-1902965006.html

израиль

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, россия, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году