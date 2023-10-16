https://ria.ru/20231016/oon-1902960539.html

Число погибших сотрудников агентства ООН по палестинцам возросло до 14

Число погибших сотрудников агентства ООН по палестинцам возросло до 14 - РИА Новости, 16.10.2023

Число погибших сотрудников агентства ООН по палестинцам возросло до 14

Число сотрудников агентства ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), погибших в Газе в ходе эскалации палестино-израильского... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T01:29

2023-10-16T01:29

2023-10-16T01:29

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палестина

сектор газа

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Число сотрудников агентства ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), погибших в Газе в ходе эскалации палестино-израильского конфликта, возросло до 14, заявил генеральный комиссар агентства Филиппе Лаззарини. Ранее представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщал о гибели 12 сотрудников БАПОР. "Мы в БАПОР потеряли уже 14 сотрудников", - приводятся слова Лаззарини в заявлении на сайте организации. Как отметил генеральный комиссар, большая часть из 13 тысяч сотрудников организации в секторе Газа была вынуждена покинуть свои дома. По его словам, по меньшей мере 400 тысяч перемещенных лиц сейчас находятся в школах и зданиях БАПОР, а ситуация "приближается к гуманитарной катастрофе". Лаззарини отметил, что бомбардировки гражданской инфраструктуры в густонаселенных районах не приведут к установлению мира и стабильности в регионе. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило две тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС находится более 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231016/ssha-1902960446.html

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палестина

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в мире, бапор, оон, израиль, палестина, сектор газа, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году