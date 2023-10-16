https://ria.ru/20231016/obrushenie-1903181052.html

В центре Петербурга обрушилось историческое здание, пострадали рабочие

В центре Петербурга обрушилось историческое здание, пострадали рабочие - РИА Новости, 16.10.2023

В центре Петербурга обрушилось историческое здание, пострадали рабочие

Двое рабочих пострадали при обрушении здания флигеля Дома Устинова, когда шли работы по его сносу. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Санки-Петербурга в... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T20:24

2023-10-16T20:24

2023-10-16T20:24

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - РИА Новости. Двое рабочих пострадали при обрушении здания флигеля Дома Устинова, когда шли работы по его сносу. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Санки-Петербурга в телеграм-канале ведомства."Адмиралтейского района Санкт-Петербурга организовала проверку по факту обрушения флигеля Дома Устинова на улице Егорова, дом 23", - сообщает пресс-служба прокуратуры города. Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах Петербурга, по предварительной информации пострадали два человека, работы по осмотру места обрушения продолжаются. "Пострадали два человека, у них переломы ног. Предварительно, это рабочие", - сказал собеседник агентства. Эту информацию подтвердили в пресс-службе прокуратуры города. "По итогам проверки при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, в том числе по защите прав пострадавших в судебном порядке", - сообщили в ведомстве. Здание на улице Егорова, 23Б - это флигель доходного Дома Устинова. Местные градозащитники считают, что его возвели в 1904 году. Однако по техническим документам, которые учитывают власти, у дома 1930 год постройки. Официальный статус памятника культурного наследия здание не получило, и его решено было снести.

https://ria.ru/20231016/shtukaturka-1903067092.html

санкт-петербург

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, санкт-петербург