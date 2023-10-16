https://ria.ru/20231016/nauka-1903038727.html

В России предложили новый метод прогноза выживаемости при раке легких

В России предложили новый метод прогноза выживаемости при раке легких - РИА Новости, 16.10.2023

В России предложили новый метод прогноза выживаемости при раке легких

Российские ученые разработали модель, позволяющую прогнозировать выживаемость пациентов с аденокарциномой легких — самой распространенной формой рака этого... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T12:54

2023-10-16T12:54

2023-10-16T12:54

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Российские ученые разработали модель, позволяющую прогнозировать выживаемость пациентов с аденокарциномой легких — самой распространенной формой рака этого органа, и подбирать эффективное лечение, сообщили РИА Новости в Российском научном фонде (РНФ). Модель основана на анализе об уровне белковых молекул, контролирующих качество митохондрий — "энергетических станций" живых клеток, обеспечивающих дыхание и нормальную работу всех тканей организма. При нарушении их работы возникают различные патологические процессы, хронические заболевания и рак. Поэтому в клетках существуют механизмы, поддерживающие нормальное состояние митохондрий. Эти механизмы, в свою очередь, управляются специальными регуляторными белками. Поэтому по уровню этих молекул в клетках можно оценить, как работают митохондрии. Сотрудники Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта (ИМБ, Москва) и Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в рамках проекта, поддержанного грантом РНФ, оценили уровень белков, контролирующих качество митохондрий, в нормальной и в опухолевой ткани у 80 пациентов с аденокарциномой легкого. Этот подтип рака легких, как правило, встречается у некурящих людей и обычно диагностируется достаточно поздно, из-за чего успех лечения во многом зависит от правильного прогнозирования. На основании полученных молекулярных данных, а также информации о возрасте, поле и стадии заболевания пациентов, авторы построили прогностическую модель, которая оценила шансы больных прожить последующие год, три и пять лет. Используя математические методы, исследователи доказали, что точность прогнозирования у новой модели на 20% превышает имеющиеся в настоящее время модели.Для сравнения, прогнозы, в которых учитывается только стадия опухоли, имеют значительно более низкую вероятность. Таким образом, предложенный подход позволит врачам эффективнее прогнозировать исход болезни и персонализировать лечение пациентов с аденокарциномой легких, полагают авторы работы. "Нам удалось разделить пациентов на разные группы риска и спрогнозировать их выживаемость. Модель продемонстрировала значительно лучшую прогностическую ценность, чем другие известные модели, построенные, например, только с учетом стадии опухоли. В дальнейшем мы планируем расширить нашу модель с добавлением новых маркеров, а также дополнительно проверить ее, включив в анализ значительно большее число пациентов", — отметил участник проекта, научный сотрудник ИМБ и лаборатории исследования механизмов апоптоза МГУ Алексей Замараев.

https://ria.ru/20231012/nauka-1901981164.html

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