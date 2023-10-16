https://ria.ru/20231016/nagrazhdenie-1903013076.html

В Москве наградили молодых ученых в области агроинноваций

В Москве наградили молодых ученых в области агроинноваций - РИА Новости, 16.10.2023

В Москве наградили молодых ученых в области агроинноваций

Церемония награждения победителей конкурса молодых ученых "Агроинновации для выращивания ячменя и хмеля в России" состоялась в Москве на российской... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T12:47

2023-10-16T12:47

2023-10-16T12:47

новости компаний - экономика

технологии

балтика (пивоваренная компания)

россия

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Церемония награждения победителей конкурса молодых ученых "Агроинновации для выращивания ячменя и хмеля в России" состоялась в Москве на российской агропромышленной выставке "Золотая осень – 2023", сообщает компания "Балтика", выступившая организатором конкурса.В конкурсе приняли участие молодые ученые из Воронежа, Белгорода, Ярославля, Москвы, Санкт-Петербурга, Чебоксар, Новосибирска, Смоленска и других городов. Победителей выбирали в пяти номинациях, связанных с выращиванием пивоваренного ячменя, средствами его защиты, технологическими схемами и инновационными агротехнологиями развития хмелеводства в России. Их разработки помогут в вопросах импортозамещения и развития научной базы выращивания этих культур."Пивоваренный ячмень — культура, объединяющая интересы всей производственно-сбытовой цепочки, от селекционера до пивовара. Такая модель может быть отличным примером для развития многих нишевых культур — от амаранта до нута. Могу отметить, что новаторский проект — это отличная возможность поддержать отечественных молодых ученых, склонных к нестандартному мышлению, способных генерировать оригинальные идеи и разработки. Мероприятие — это та самая "красная нить", связывающая аграрную науку с реальным производством, шанс многократно сократить путь от идеи до готового продукта или решения", - приводятся в сообщении слова председателя конкурсной комиссии, профессора кафедры селекции и семеноводства Воронежского государственного аграрного университета Сергея Гончарова.Как отметили в компании, некоторые из проектов конкурсантов уже могут быть внедрены в практику. Так победитель номинации "Новые агротехнологии при выращивания пивоваренного ячменя" Анастасия Золотухина разработала эффективный метод мониторинга содержания хлорофилла пивоваренного ячменя с помощью изображающих спектральных приборов.Еще один победитель — аспирант Воронежского ГАУ Иван Бащев — предложил схему выращивания ячменя по технологии органического земледелия, на основе создания устойчивых и экологически чистых сельскохозяйственных систем без использования синтетических минеральных удобрений, химических пестицидов и ГМО.Часть работ победителей была посвящена точечным инновациям для отдельных регионов страны. Так, научный сотрудник Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Олеся Шоева предложила стратегию селекции сортов пивоваренного ячменя для западносибирского региона. А аспирант Воронежского ГАУ Ангелина Милявская изучила влияние листовых подкормок на продуктивность ярового ячменя в условиях лесостепи ЦЧР Воронежской области.Отдельным пунктом в программе конкурса стал поиск инновационных решений для выращивания хмеля в России. Сейчас эта культура выращивается в стране локально, причем 90% приходится на Чувашию (около 200 тонн ежегодно).Доцент кафедры технического сервиса Чувашского ГАУ Роман Андреев представил на конкурс энерго- и ресурсосберегающую технологию выращивания хмеля с механизацией трудоемких процессов. Молодой ученый изготовил хмелемашины, позволяющие выполнять все технологические операции на хмельнике, за что получил высшую награду в своей номинации."Поиск и внедрение инноваций — важная задача не только для нашей компании, но и для всего российского АПК. Конкурс показал, как много в отрасли молодых талантливых ученых, которые работают над действительно важными научными проектами. Мы полностью удовлетворены результатами конкурса: смогли вовлечь участников из разных регионов, познакомились с интересными и смелыми решениями и, конечно, с удовольствием поощряем таких авторов денежными призами", - приводятся в сообщении слова директора по пивопроизводству и агропроектам компании "Балтика" Игоря Матвеева на церемонии награждения.

https://radiosputnik.ria.ru/20230822/markirovka-1891500128.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, технологии, балтика (пивоваренная компания), россия