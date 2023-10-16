Рейтинг@Mail.ru
В Москве наградили молодых ученых в области агроинноваций - РИА Новости, 16.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:47 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/nagrazhdenie-1903013076.html
В Москве наградили молодых ученых в области агроинноваций
В Москве наградили молодых ученых в области агроинноваций - РИА Новости, 16.10.2023
В Москве наградили молодых ученых в области агроинноваций
Церемония награждения победителей конкурса молодых ученых "Агроинновации для выращивания ячменя и хмеля в России" состоялась в Москве на российской... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T12:47
2023-10-16T12:47
новости компаний - экономика
технологии
балтика (пивоваренная компания)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1903012342_0:19:3574:2029_1920x0_80_0_0_61b4794014e07b1b4d5c47dd4dd01336.jpg
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Церемония награждения победителей конкурса молодых ученых "Агроинновации для выращивания ячменя и хмеля в России" состоялась в Москве на российской агропромышленной выставке "Золотая осень – 2023", сообщает компания "Балтика", выступившая организатором конкурса.В конкурсе приняли участие молодые ученые из Воронежа, Белгорода, Ярославля, Москвы, Санкт-Петербурга, Чебоксар, Новосибирска, Смоленска и других городов. Победителей выбирали в пяти номинациях, связанных с выращиванием пивоваренного ячменя, средствами его защиты, технологическими схемами и инновационными агротехнологиями развития хмелеводства в России. Их разработки помогут в вопросах импортозамещения и развития научной базы выращивания этих культур."Пивоваренный ячмень — культура, объединяющая интересы всей производственно-сбытовой цепочки, от селекционера до пивовара. Такая модель может быть отличным примером для развития многих нишевых культур — от амаранта до нута. Могу отметить, что новаторский проект — это отличная возможность поддержать отечественных молодых ученых, склонных к нестандартному мышлению, способных генерировать оригинальные идеи и разработки. Мероприятие — это та самая "красная нить", связывающая аграрную науку с реальным производством, шанс многократно сократить путь от идеи до готового продукта или решения", - приводятся в сообщении слова председателя конкурсной комиссии, профессора кафедры селекции и семеноводства Воронежского государственного аграрного университета Сергея Гончарова.Как отметили в компании, некоторые из проектов конкурсантов уже могут быть внедрены в практику. Так победитель номинации "Новые агротехнологии при выращивания пивоваренного ячменя" Анастасия Золотухина разработала эффективный метод мониторинга содержания хлорофилла пивоваренного ячменя с помощью изображающих спектральных приборов.Еще один победитель — аспирант Воронежского ГАУ Иван Бащев — предложил схему выращивания ячменя по технологии органического земледелия, на основе создания устойчивых и экологически чистых сельскохозяйственных систем без использования синтетических минеральных удобрений, химических пестицидов и ГМО.Часть работ победителей была посвящена точечным инновациям для отдельных регионов страны. Так, научный сотрудник Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Олеся Шоева предложила стратегию селекции сортов пивоваренного ячменя для западносибирского региона. А аспирант Воронежского ГАУ Ангелина Милявская изучила влияние листовых подкормок на продуктивность ярового ячменя в условиях лесостепи ЦЧР Воронежской области.Отдельным пунктом в программе конкурса стал поиск инновационных решений для выращивания хмеля в России. Сейчас эта культура выращивается в стране локально, причем 90% приходится на Чувашию (около 200 тонн ежегодно).Доцент кафедры технического сервиса Чувашского ГАУ Роман Андреев представил на конкурс энерго- и ресурсосберегающую технологию выращивания хмеля с механизацией трудоемких процессов. Молодой ученый изготовил хмелемашины, позволяющие выполнять все технологические операции на хмельнике, за что получил высшую награду в своей номинации."Поиск и внедрение инноваций — важная задача не только для нашей компании, но и для всего российского АПК. Конкурс показал, как много в отрасли молодых талантливых ученых, которые работают над действительно важными научными проектами. Мы полностью удовлетворены результатами конкурса: смогли вовлечь участников из разных регионов, познакомились с интересными и смелыми решениями и, конечно, с удовольствием поощряем таких авторов денежными призами", - приводятся в сообщении слова директора по пивопроизводству и агропроектам компании "Балтика" Игоря Матвеева на церемонии награждения.
https://radiosputnik.ria.ru/20230822/markirovka-1891500128.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1903012342_687:0:3418:2048_1920x0_80_0_0_c507395036ee7d7bbf67de1db1de464c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости компаний - экономика, технологии, балтика (пивоваренная компания), россия
Новости компаний - Экономика, Технологии, Балтика (пивоваренная компания), Россия

В Москве наградили молодых ученых в области агроинноваций

© Фото : пресс-служба компании "Балтика"Церемония награждения победителей конкурса молодых ученых "Агроинновации для выращивания ячменя и хмеля в России" в Москве
Церемония награждения победителей конкурса молодых ученых Агроинновации для выращивания ячменя и хмеля в России в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© Фото : пресс-служба компании "Балтика"
Церемония награждения победителей конкурса молодых ученых "Агроинновации для выращивания ячменя и хмеля в России" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Церемония награждения победителей конкурса молодых ученых "Агроинновации для выращивания ячменя и хмеля в России" состоялась в Москве на российской агропромышленной выставке "Золотая осень – 2023", сообщает компания "Балтика", выступившая организатором конкурса.
В конкурсе приняли участие молодые ученые из Воронежа, Белгорода, Ярославля, Москвы, Санкт-Петербурга, Чебоксар, Новосибирска, Смоленска и других городов. Победителей выбирали в пяти номинациях, связанных с выращиванием пивоваренного ячменя, средствами его защиты, технологическими схемами и инновационными агротехнологиями развития хмелеводства в России. Их разработки помогут в вопросах импортозамещения и развития научной базы выращивания этих культур.
"Пивоваренный ячмень — культура, объединяющая интересы всей производственно-сбытовой цепочки, от селекционера до пивовара. Такая модель может быть отличным примером для развития многих нишевых культур — от амаранта до нута. Могу отметить, что новаторский проект — это отличная возможность поддержать отечественных молодых ученых, склонных к нестандартному мышлению, способных генерировать оригинальные идеи и разработки. Мероприятие — это та самая "красная нить", связывающая аграрную науку с реальным производством, шанс многократно сократить путь от идеи до готового продукта или решения", - приводятся в сообщении слова председателя конкурсной комиссии, профессора кафедры селекции и семеноводства Воронежского государственного аграрного университета Сергея Гончарова.
Как отметили в компании, некоторые из проектов конкурсантов уже могут быть внедрены в практику. Так победитель номинации "Новые агротехнологии при выращивания пивоваренного ячменя" Анастасия Золотухина разработала эффективный метод мониторинга содержания хлорофилла пивоваренного ячменя с помощью изображающих спектральных приборов.
Производство пива - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Депутат ГД Топилин: с 1 октября начнется маркировка пива
22 августа, 13:43
Еще один победитель — аспирант Воронежского ГАУ Иван Бащев — предложил схему выращивания ячменя по технологии органического земледелия, на основе создания устойчивых и экологически чистых сельскохозяйственных систем без использования синтетических минеральных удобрений, химических пестицидов и ГМО.
Часть работ победителей была посвящена точечным инновациям для отдельных регионов страны. Так, научный сотрудник Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Олеся Шоева предложила стратегию селекции сортов пивоваренного ячменя для западносибирского региона. А аспирант Воронежского ГАУ Ангелина Милявская изучила влияние листовых подкормок на продуктивность ярового ячменя в условиях лесостепи ЦЧР Воронежской области.
Отдельным пунктом в программе конкурса стал поиск инновационных решений для выращивания хмеля в России. Сейчас эта культура выращивается в стране локально, причем 90% приходится на Чувашию (около 200 тонн ежегодно).
Доцент кафедры технического сервиса Чувашского ГАУ Роман Андреев представил на конкурс энерго- и ресурсосберегающую технологию выращивания хмеля с механизацией трудоемких процессов. Молодой ученый изготовил хмелемашины, позволяющие выполнять все технологические операции на хмельнике, за что получил высшую награду в своей номинации.
"Поиск и внедрение инноваций — важная задача не только для нашей компании, но и для всего российского АПК. Конкурс показал, как много в отрасли молодых талантливых ученых, которые работают над действительно важными научными проектами. Мы полностью удовлетворены результатами конкурса: смогли вовлечь участников из разных регионов, познакомились с интересными и смелыми решениями и, конечно, с удовольствием поощряем таких авторов денежными призами", - приводятся в сообщении слова директора по пивопроизводству и агропроектам компании "Балтика" Игоря Матвеева на церемонии награждения.
 
Новости компаний - ЭкономикаТехнологииБалтика (пивоваренная компания)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала