https://ria.ru/20231016/most-1903068424.html
Президент открыл движение по мосту в районе "Азовстали" в Мариуполе
Президент открыл движение по мосту в районе "Азовстали" в Мариуполе - РИА Новости, 16.10.2023
Президент открыл движение по мосту в районе "Азовстали" в Мариуполе
Владимир Путин в режиме видео-конференц-связи открыл движение по новым объектам в нескольких регионах. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T14:54
2023-10-16T14:54
2023-10-16T16:23
ленинградская область
владимир путин
экономика
мариуполь
екатеринбург
вениамин кондратьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1903075514_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b8c40c585915851f3ad0aa2e3d54db42.jpg
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Владимир Путин в режиме видео-конференц-связи открыл движение по новым объектам в нескольких регионах.Мост через реку Кальмиус в МариуполеОбъект расположен в районе металлургического комбината "Азовсталь". Двухполосный мост протяженностью 141 метр и шириной 22 метра обеспечивает транспортное, в том числе трамвайное сообщение между Центральным и Левобережным районами Мариуполя.Специалисты установили пять опор весом 32 тонны каждая. На пролетном строении также проложили рельсы для движения трамваев в обе стороны. Кроме того, работники поставили опоры для навески контактной сети. Также они покрасили и осветили сооружения, смонтировали барьерное и перильное ограждение.Уточняется, что мост стал узловым элементом улично-дорожной сети города.Мост через реку СвирьНовый мост через реку Свирь в Ленинградской области построили с опережением контрактных сроков на три года. Он включает в себя 11 опор, а также подходы на левом и правом берегах. Общая протяженность объекта — 2,5 тысячи метров. Работы, включая бетонирование, велись круглый год.Строительство моста началось в конце 2019 года по поручению президента. Для Подпорожья и региона в целом сооружение имеет стратегическое значение: с момента основания в начале прошлого века населенный пункт разделяла на две части судоходная река. Единственной переправой с одного берега на другой была плотина Верхне-Свирской ГЭС. Она работает в реверсивном режиме и не рассчитана на интенсивный проезд транспорта.Новый мостовой переход через Свирь полностью переключит транспортные потоки с плотины Верхне-Свирской ГЭС, установит постоянную связь между берегами, а также даст новый импульс развитию экономики восточной части региона.Завершился ремонт на трассах Р-217 и Р-242Президент также дал старт движению по отремонтированным участкам автомобильной дороги Р-217 "Кавказ". Ее протяженность составляет 274 километра — от Чеченской Республики до границы России и Азербайджана. Р-217 — это маршрут для транзита в страны Закавказья и главная транспортная артерия регионов Северо-Кавказского федерального округа. За сутки здесь проезжают порядка 35 тысяч автомобилей.В октябре специалисты завершили капитальный ремонт двух участков трассы в Дагестане общей протяженностью 8,3 километра. В этом году на Р-217 ввели в строй еще три четырехполосных отрезка: под Хасавюртом (с 735-го по 738-й километр, с 742-го по 747-й) и близ Учкента (с 776-го по 786-й километр). Их общая протяженность — 18 километров.Сейчас работы продолжаются еще на нескольких участках дороги. Таким образом, до конца 2025 года капитально отремонтируют проезжую часть общей протяженностью 78 километров.В свою очередь, в Свердловской области досрочно завершился ремонт 40 километров автодороги Р-242. Речь идет об участке трассы М-12 "Восток", ведущей из Москвы в Екатеринбург через Казань. Дорогу строят по поручению президента.Работы на участке с 187-го по 232-й километр на трассе Пермь — Екатеринбург выполнили в два этапа. В 2022 году ввели в эксплуатацию 20,3 километра, теперь к ним добавили еще 19,7 километра. Специалисты установили осевое парапетное ограждение, разделяющее встречные потоки движения. Также они связали федеральную трассу с деревнями Зобнина, Киселевка и поселком Ключевая. Ремонт проводили круглосуточно без выходных.Кроме того, в районе Геленджика открылись новые развязки на трассе М-4 "Дон". Это позволит разгрузить город, ускорить движение на туристических маршрутах, а также улучшить экологическую обстановку. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, новые участки дороги повысят качество работы курорта. Он отметил, что комплекс развязок протяженностью девять километров работал с мая в тестовом режиме.
https://realty.ria.ru/20231016/dorogi-1903065345.html
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https://realty.ria.ru/20231010/trassa-1901830611.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1903075514_217:0:1657:1080_1920x0_80_0_0_07447c2a5543d3d9b5c64f10c0ed738a.jpg
Путин дал старт движению по новым дорогам в пяти регионах
Путин одним словом дал старт движению на пяти дорогах
2023-10-16T14:54
true
PT0M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, владимир путин, экономика, мариуполь, екатеринбург, вениамин кондратьев
Ленинградская область, Владимир Путин, Экономика, Мариуполь, Екатеринбург, Вениамин Кондратьев
Президент открыл движение по мосту в районе "Азовстали" в Мариуполе
Владимир Путин открыл движение по мосту в районе "Азовстали" в Мариуполе
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Владимир Путин в режиме видео-конференц-связи открыл движение по новым объектам в нескольких регионах.
Мост через реку Кальмиус в Мариуполе
Объект расположен в районе металлургического комбината "Азовсталь". Двухполосный мост протяженностью 141 метр и шириной 22 метра обеспечивает транспортное, в том числе трамвайное сообщение между Центральным и Левобережным районами Мариуполя.
Специалисты установили пять опор весом 32 тонны каждая. На пролетном строении также проложили рельсы для движения трамваев в обе стороны. Кроме того, работники поставили опоры для навески контактной сети. Также они покрасили и осветили сооружения, смонтировали барьерное и перильное ограждение.
Уточняется, что мост стал узловым элементом улично-дорожной сети города.
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Новый мост через реку Свирь в Ленинградской области
построили с опережением контрактных сроков на три года. Он включает в себя 11 опор, а также подходы на левом и правом берегах. Общая протяженность объекта — 2,5 тысячи метров. Работы, включая бетонирование, велись круглый год.
Строительство моста началось в конце 2019 года по поручению президента. Для Подпорожья и региона в целом сооружение имеет стратегическое значение: с момента основания в начале прошлого века населенный пункт разделяла на две части судоходная река. Единственной переправой с одного берега на другой была плотина Верхне-Свирской ГЭС. Она работает в реверсивном режиме и не рассчитана на интенсивный проезд транспорта.
Новый мостовой переход через Свирь полностью переключит транспортные потоки с плотины Верхне-Свирской ГЭС, установит постоянную связь между берегами, а также даст новый импульс развитию экономики восточной части региона.
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Завершился ремонт на трассах Р-217 и Р-242
Президент также дал старт движению по отремонтированным участкам автомобильной дороги Р-217 "Кавказ". Ее протяженность составляет 274 километра — от Чеченской Республики до границы России
и Азербайджана
. Р-217 — это маршрут для транзита в страны Закавказья
и главная транспортная артерия регионов Северо-Кавказского федерального округа
. За сутки здесь проезжают порядка 35 тысяч автомобилей.
В октябре специалисты завершили капитальный ремонт двух участков трассы в Дагестане общей протяженностью 8,3 километра. В этом году на Р-217 ввели в строй еще три четырехполосных отрезка: под Хасавюртом
(с 735-го по 738-й километр, с 742-го по 747-й) и близ Учкента (с 776-го по 786-й километр). Их общая протяженность — 18 километров.
Сейчас работы продолжаются еще на нескольких участках дороги. Таким образом, до конца 2025 года капитально отремонтируют проезжую часть общей протяженностью 78 километров.
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В свою очередь, в Свердловской области
досрочно завершился ремонт 40 километров автодороги Р-242. Речь идет об участке трассы М-12 "Восток", ведущей из Москвы
в Екатеринбург
через Казань
. Дорогу строят по поручению президента.
Работы на участке с 187-го по 232-й километр на трассе Пермь
— Екатеринбург выполнили в два этапа. В 2022 году ввели в эксплуатацию 20,3 километра, теперь к ним добавили еще 19,7 километра. Специалисты установили осевое парапетное ограждение, разделяющее встречные потоки движения. Также они связали федеральную трассу с деревнями Зобнина, Киселевка и поселком Ключевая. Ремонт проводили круглосуточно без выходных.
Кроме того, в районе Геленджика
открылись новые развязки на трассе М-4 "Дон". Это позволит разгрузить город, ускорить движение на туристических маршрутах, а также улучшить экологическую обстановку. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева
, новые участки дороги повысят качество работы курорта. Он отметил, что комплекс развязок протяженностью девять километров работал с мая в тестовом режиме.
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