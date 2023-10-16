https://ria.ru/20231016/lodka-1903010091.html

В Ленинградской области перевернулась моторная лодка с четырьмя людьми

В Ленинградской области перевернулась моторная лодка с четырьмя людьми - РИА Новости, 16.10.2023

В Ленинградской области перевернулась моторная лодка с четырьмя людьми

Один человек погиб, еще одного ищут после того, как лодка с четырьмя мужчинами перевернулась на озере в Ленинградской области в субботу вечером, сообщили РИА... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T11:11

2023-10-16T11:11

2023-10-16T11:11

происшествия

ленинградская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

северо-западная транспортная прокуратура

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт – РИА Новости. Один человек погиб, еще одного ищут после того, как лодка с четырьмя мужчинами перевернулась на озере в Ленинградской области в субботу вечером, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС. "Это произошло на озере Михалевское. Два человека самостоятельно добрались до берега и вытащили своего товарища, который, к сожалению, погиб. Поиски еще одного человека ведутся в настоящее время", - сказал собеседник агентства. Как уточнила Северо-Западная транспортная прокуратура, организовавшая проверку после инцидента, моторная лодка с четырьмя людьми на борту перевернулась около 21.00 мск в субботу на озере Михалевское в районе поселка Маслово.

https://ria.ru/20231016/avtobus-1902995393.html

ленинградская область

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ленинградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), северо-западная транспортная прокуратура