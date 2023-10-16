https://ria.ru/20231016/lodka-1903010091.html
В Ленинградской области перевернулась моторная лодка с четырьмя людьми
В Ленинградской области перевернулась моторная лодка с четырьмя людьми - РИА Новости, 16.10.2023
В Ленинградской области перевернулась моторная лодка с четырьмя людьми
Один человек погиб, еще одного ищут после того, как лодка с четырьмя мужчинами перевернулась на озере в Ленинградской области в субботу вечером, сообщили РИА... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T11:11
2023-10-16T11:11
2023-10-16T11:11
происшествия
ленинградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
северо-западная транспортная прокуратура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728199491_311:309:3401:2047_1920x0_80_0_0_c6213090cf04283b2bd06207244aa7f9.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт – РИА Новости. Один человек погиб, еще одного ищут после того, как лодка с четырьмя мужчинами перевернулась на озере в Ленинградской области в субботу вечером, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС. "Это произошло на озере Михалевское. Два человека самостоятельно добрались до берега и вытащили своего товарища, который, к сожалению, погиб. Поиски еще одного человека ведутся в настоящее время", - сказал собеседник агентства. Как уточнила Северо-Западная транспортная прокуратура, организовавшая проверку после инцидента, моторная лодка с четырьмя людьми на борту перевернулась около 21.00 мск в субботу на озере Михалевское в районе поселка Маслово.
https://ria.ru/20231016/avtobus-1902995393.html
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728199491_493:407:2679:2047_1920x0_80_0_0_4e543a62e971d4a8c4fc103005634eda.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ленинградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Ленинградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Северо-Западная транспортная прокуратура
В Ленинградской области перевернулась моторная лодка с четырьмя людьми
В Ленинградской области перевернулась моторная лодка, один человек погиб