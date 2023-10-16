Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области перевернулась моторная лодка с четырьмя людьми - РИА Новости, 16.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:11 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/lodka-1903010091.html
В Ленинградской области перевернулась моторная лодка с четырьмя людьми
В Ленинградской области перевернулась моторная лодка с четырьмя людьми - РИА Новости, 16.10.2023
В Ленинградской области перевернулась моторная лодка с четырьмя людьми
Один человек погиб, еще одного ищут после того, как лодка с четырьмя мужчинами перевернулась на озере в Ленинградской области в субботу вечером, сообщили РИА... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T11:11
2023-10-16T11:11
происшествия
ленинградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
северо-западная транспортная прокуратура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728199491_311:309:3401:2047_1920x0_80_0_0_c6213090cf04283b2bd06207244aa7f9.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт – РИА Новости. Один человек погиб, еще одного ищут после того, как лодка с четырьмя мужчинами перевернулась на озере в Ленинградской области в субботу вечером, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС. "Это произошло на озере Михалевское. Два человека самостоятельно добрались до берега и вытащили своего товарища, который, к сожалению, погиб. Поиски еще одного человека ведутся в настоящее время", - сказал собеседник агентства. Как уточнила Северо-Западная транспортная прокуратура, организовавшая проверку после инцидента, моторная лодка с четырьмя людьми на борту перевернулась около 21.00 мск в субботу на озере Михалевское в районе поселка Маслово.
https://ria.ru/20231016/avtobus-1902995393.html
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728199491_493:407:2679:2047_1920x0_80_0_0_4e543a62e971d4a8c4fc103005634eda.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ленинградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Ленинградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Северо-Западная транспортная прокуратура
В Ленинградской области перевернулась моторная лодка с четырьмя людьми

В Ленинградской области перевернулась моторная лодка, один человек погиб

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ
Сотрудники МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт – РИА Новости. Один человек погиб, еще одного ищут после того, как лодка с четырьмя мужчинами перевернулась на озере в Ленинградской области в субботу вечером, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.
"Это произошло на озере Михалевское. Два человека самостоятельно добрались до берега и вытащили своего товарища, который, к сожалению, погиб. Поиски еще одного человека ведутся в настоящее время", - сказал собеседник агентства.
Как уточнила Северо-Западная транспортная прокуратура, организовавшая проверку после инцидента, моторная лодка с четырьмя людьми на борту перевернулась около 21.00 мск в субботу на озере Михалевское в районе поселка Маслово.
Авария с туристическим автобусом в Приморье
В попавшем в ДТП в Приморье автобусе был 51 пассажир
Вчера, 09:53
 
ПроисшествияЛенинградская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Северо-Западная транспортная прокуратура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала