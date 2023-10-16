https://ria.ru/20231016/kupyury-1903066468.html

Новые купюры в 1000 и 5000 рублей вряд ли можно подделать, заявил "Гознак"

Новые купюры в 1000 и 5000 рублей вряд ли можно подделать, заявил "Гознак" - РИА Новости, 16.10.2023

Новые купюры в 1000 и 5000 рублей вряд ли можно подделать, заявил "Гознак"

Новые купюры 1000 и 5000 рублей будут защищены существенно лучше предыдущих версий, их будет крайне трудно подделать, если вообще возможно, говорится в... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T14:47

2023-10-16T14:47

2023-10-16T14:58

экономика

россия

технологии

нижний новгород

екатеринбург

центральный банк рф (цб рф)

гознак

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Новые купюры 1000 и 5000 рублей будут защищены существенно лучше предыдущих версий, их будет крайне трудно подделать, если вообще возможно, говорится в сообщении "Гознака". ЦБ РФ ранее в понедельник представил новые банкноты: купюра в 1 тысячу рублей выполнена в бирюзовой гамме и посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Пятитысячная купюра сделана в красных цветах, на ней изображены достопримечательности Екатеринбурга и Уральского федерального округа. "По сравнению с банкнотами предыдущего поколения в обновленных версиях был существенно переработан защитный комплекс, который теперь содержит наиболее высокотехнологичные и надежные признаки, которые на сегодняшний день легко проверить без специального оборудования и при этом крайне трудно, если вообще возможно, подделать", - отмечается в сообщении. В первую очередь речь идет о новой уникальной защитной нити, которая присутствует на обеих банкнотах. Эта нить принципиально отличается от той, которая использовалась на банкнотах старого образца. Она также была дополнительно модифицирована по сравнению с версией, которая используется на банкноте номиналом 2000 рублей. Нить содержит сразу три защитных признака в одном. Первый - это эффект объема, которым обладает повторяющееся изображение знака рубля, который виден сразу при взгляде на нить. Второй признак - это "эффект переключения": при изменении угла обзора происходит полная смена изображения на нити. На банкноте также размещено два оптически-переменных защитных элемента. Один из них уже можно было видеть как на обновленной банкноте 100 рублей, так и на 200- и 2000-рублевых банкнотах. Элемент расположен в левой части лицевой стороны банкноты. При наклоне банкноты на однородном поле со словом "РОССИЯ" в левой части банкноты проявляются разноцветные цифры номинала банкноты "1000" или "5000" соответственно. При развороте банкноты на 180 градусов меняются не только цвета цифр, но и их цветовая гамма в целом.

https://ria.ru/20231016/kupyury-1903037989.html

https://ria.ru/20231016/nalichnye-1903030176.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, технологии, нижний новгород, екатеринбург, центральный банк рф (цб рф), гознак