https://ria.ru/20231016/kupyura-1903194366.html

Власти Башкирии: купюра с музеем этнографии Уфы привлечет больше туристов

Власти Башкирии: купюра с музеем этнографии Уфы привлечет больше туристов - РИА Новости, 16.10.2023

Власти Башкирии: купюра с музеем этнографии Уфы привлечет больше туристов

Изображение уфимского музея археологии и этнографии на новой тысячерублевой купюре привлечет в Башкирию больше туристов, которые захотят посетить архитектурные... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T21:47

2023-10-16T21:47

2023-10-16T21:47

уфа

карл маркс

республика татарстан (татарстан)

казань

российская академия наук

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УФА, 16 окт - РИА Новости. Изображение уфимского музея археологии и этнографии на новой тысячерублевой купюре привлечет в Башкирию больше туристов, которые захотят посетить архитектурные достопримечательности региона, сообщил РИА Новости министр предпринимательства и туризма Башкортостана Рустем Афзалов. Банк России в понедельник представил модернизированную купюру номиналом 1000 рублей. Новая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны - Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной стороне можно увидеть Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башню Сююмбике на территории Казанского Кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе. "Мы рады, что наш объект оказался на банкноте Банка России, причем на самой ходовой тысячерублевой купюре. Надеемся, что еще больше людей узнают об Уфимском музее археологии и этнографии и о его уникальной коллекции "Золото сарматов". И, безусловно, у туристов проснется желание посетить архитектурные достопримечательности столицы Башкортостана", - отметил Афзалов. Он рассказал, что дом по улице Карла Маркса, где сегодня расположен музей, построили в 1910 году. До революции здесь жила купчиха Елена Поносова-Молло. А ее внук Джон Молло после революции сделал успешную кинокарьеру в Британии в качестве художника по костюмам. В его копилке - две премии "Оскар" за фильмы "Звездные войны" и "Ганди". "До недавнего времени в особняке находился Президиум Уфимского научного центра Российской академии наук. В рамках празднования 450-летия добровольного вхождения Башкирии в состав России здание отреставрировали и передали Музею археологии и этнографии. Теперь здесь одно из крупнейших собраний археологических, этнографических и антропологических коллекций по всем периодам древней и средневековой истории Южного Урала", - добавил министр.

https://ria.ru/20231016/simvoly-1903193687.html

https://ria.ru/20231016/kupyury-1903037989.html

уфа

республика татарстан (татарстан)

казань

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уфа, карл маркс, республика татарстан (татарстан), казань, российская академия наук