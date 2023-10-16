Власти Башкирии: купюра с музеем этнографии Уфы привлечет больше туристов
Афзалов: купюра с музеем этнографии Уфы привлечет больше туристов в регион
© Банк РоссииМодернизированная купюра номиналом 1000 рублей
© Банк России
Модернизированная купюра номиналом 1000 рублей. Архивное фото
УФА, 16 окт - РИА Новости. Изображение уфимского музея археологии и этнографии на новой тысячерублевой купюре привлечет в Башкирию больше туристов, которые захотят посетить архитектурные достопримечательности региона, сообщил РИА Новости министр предпринимательства и туризма Башкортостана Рустем Афзалов.
Банк России в понедельник представил модернизированную купюру номиналом 1000 рублей. Новая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны - Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной стороне можно увидеть Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башню Сююмбике на территории Казанского Кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе.
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"Мы рады, что наш объект оказался на банкноте Банка России, причем на самой ходовой тысячерублевой купюре. Надеемся, что еще больше людей узнают об Уфимском музее археологии и этнографии и о его уникальной коллекции "Золото сарматов". И, безусловно, у туристов проснется желание посетить архитектурные достопримечательности столицы Башкортостана", - отметил Афзалов.
Он рассказал, что дом по улице Карла Маркса, где сегодня расположен музей, построили в 1910 году. До революции здесь жила купчиха Елена Поносова-Молло. А ее внук Джон Молло после революции сделал успешную кинокарьеру в Британии в качестве художника по костюмам. В его копилке - две премии "Оскар" за фильмы "Звездные войны" и "Ганди".
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"До недавнего времени в особняке находился Президиум Уфимского научного центра Российской академии наук. В рамках празднования 450-летия добровольного вхождения Башкирии в состав России здание отреставрировали и передали Музею археологии и этнографии. Теперь здесь одно из крупнейших собраний археологических, этнографических и антропологических коллекций по всем периодам древней и средневековой истории Южного Урала", - добавил министр.