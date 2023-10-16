https://ria.ru/20231016/kosmos-1903008888.html

Россия внесла в ГА ООН проект резолюции о космических технологиях

Россия внесла в ГА ООН проект резолюции о космических технологиях - РИА Новости, 16.10.2023

Россия внесла в ГА ООН проект резолюции о космических технологиях

Россия внесла на рассмотрение Первого комитета Генассамблеи ООН проект новой резолюции под названием "Космические технологии для продвижения мира", сообщил в... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T11:04

2023-10-16T11:04

2023-10-16T11:04

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ООН, 16 окт – РИА Новости. Россия внесла на рассмотрение Первого комитета Генассамблеи ООН проект новой резолюции под названием "Космические технологии для продвижения мира", сообщил в интервью российским журналистам директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. Первый комитет занимается вопросами разоружения. Ермаков возглавляет российскую делегацию в этом комитете. По его словам, возрастает актуальность инициатив по сохранению космоса для исследований и использования сугубо в мирных целях, предотвращению гонки вооружений и размещения оружия в космическом пространстве, а также запуску переговоров по разработке профильного юридически обязывающего инструмента. "Реагируя на складывающуюся ситуацию, Россия внесла на рассмотрение Первого комитета 78-й сессии ГА ООН целый ряд проектов резолюций по космической тематике, включая новый документ "Космические технологии для продвижения мира", - сказал Ермаков. "Мы призываем к отказу от использования гражданской космической инфраструктуры в незаявленных целях, в том числе для вмешательства во внутренние дела суверенных государств и участия в вооруженных конфликтах", - указал он. Как отметил директор департамента, Москва рассчитывает, что документ получит широкую международную поддержку и будет соблюдаться всеми государствами-членами ООН.Читайте полный текст интервью >>

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, владимир ермаков, оон, генеральная ассамблея оон, космос - риа наука, политика