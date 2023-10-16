https://ria.ru/20231016/kosmos-1903008888.html
Россия внесла в ГА ООН проект резолюции о космических технологиях
Россия внесла в ГА ООН проект резолюции о космических технологиях - РИА Новости, 16.10.2023
Россия внесла в ГА ООН проект резолюции о космических технологиях
Россия внесла на рассмотрение Первого комитета Генассамблеи ООН проект новой резолюции под названием "Космические технологии для продвижения мира", сообщил в... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T11:04
2023-10-16T11:04
2023-10-16T11:04
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ООН, 16 окт – РИА Новости. Россия внесла на рассмотрение Первого комитета Генассамблеи ООН проект новой резолюции под названием "Космические технологии для продвижения мира", сообщил в интервью российским журналистам директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. Первый комитет занимается вопросами разоружения. Ермаков возглавляет российскую делегацию в этом комитете. По его словам, возрастает актуальность инициатив по сохранению космоса для исследований и использования сугубо в мирных целях, предотвращению гонки вооружений и размещения оружия в космическом пространстве, а также запуску переговоров по разработке профильного юридически обязывающего инструмента. "Реагируя на складывающуюся ситуацию, Россия внесла на рассмотрение Первого комитета 78-й сессии ГА ООН целый ряд проектов резолюций по космической тематике, включая новый документ "Космические технологии для продвижения мира", - сказал Ермаков. "Мы призываем к отказу от использования гражданской космической инфраструктуры в незаявленных целях, в том числе для вмешательства во внутренние дела суверенных государств и участия в вооруженных конфликтах", - указал он. Как отметил директор департамента, Москва рассчитывает, что документ получит широкую международную поддержку и будет соблюдаться всеми государствами-членами ООН.Читайте полный текст интервью >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, владимир ермаков, оон, генеральная ассамблея оон, космос - риа наука, политика
Россия, Москва, Владимир Ермаков, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Космос - РИА Наука, Политика
Россия внесла в ГА ООН проект резолюции о космических технологиях
Ермаков: Россия внесла в ГА ООН проект резолюции о космических технологиях
ООН, 16 окт – РИА Новости. Россия внесла на рассмотрение Первого комитета Генассамблеи ООН проект новой резолюции под названием "Космические технологии для продвижения мира", сообщил в интервью российским журналистам директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
Первый комитет занимается вопросами разоружения. Ермаков возглавляет российскую делегацию в этом комитете.
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По его словам, возрастает актуальность инициатив по сохранению космоса для исследований и использования сугубо в мирных целях, предотвращению гонки вооружений и размещения оружия в космическом пространстве, а также запуску переговоров по разработке профильного юридически обязывающего инструмента.
"Реагируя на складывающуюся ситуацию, Россия внесла на рассмотрение Первого комитета 78-й сессии ГА ООН целый ряд проектов резолюций по космической тематике, включая новый документ "Космические технологии для продвижения мира", - сказал Ермаков.
"Мы призываем к отказу от использования гражданской космической инфраструктуры в незаявленных целях, в том числе для вмешательства во внутренние дела суверенных государств и участия в вооруженных конфликтах", - указал он.
Как отметил директор департамента, Москва
рассчитывает, что документ получит широкую международную поддержку и будет соблюдаться всеми государствами-членами ООН.
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