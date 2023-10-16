https://ria.ru/20231016/ermakov-1902983647.html

Владимир Ермаков: ядерный полигон в Неваде в состоянии готовности

Владимир Ермаков: ядерный полигон в Неваде в состоянии готовности - РИА Новости, 16.10.2023

Владимир Ермаков: ядерный полигон в Неваде в состоянии готовности

В Госдуме подготовили законопроект об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) – его рассмотрят в первом чтении... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T10:00

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В Госдуме подготовили законопроект об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) – его рассмотрят в первом чтении уже 17 октября. О том, в каком случае Россия проведет ядерное испытание, о будущем ДСНВ, о мерах в ответ на возможное размещение ядерного оружия США в Британии, о судьбе западных псевдогражданских спутников, используемых в военных конфликтах, а также о встрече в формате "ядерной пятерки" в интервью российским журналистам рассказал директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.— Есть ли какие-то надежды на продление ДСНВ с США в 2026 году?— Питать надежды, может, было бы и неплохо. Однако одними надеждами обеспечить решение данного вопроса не получится. Суть в том, что США коренным образом подорвали те основополагающие принципы, на которых формировались наши договоренности в рамках ДСНВ (все они сформулированы в преамбуле к Договору).Мы видим, что Вашингтон упорно не желает смириться с утратой своего тотального доминирования. Хватаясь за любые призрачные возможности затормозить объективное течение исторических процессов, Запад во главе с США своими дестабилизирующими действиями генерирует серьезнейшие стратегические риски. В результате обстановка в сфере международной безопасности и стратегической стабильности продолжает деградировать. Хорошо, что пока удается удерживать ситуацию от развития по наихудшим сценариям.Положение дел в области контроля над вооружениями, включая судьбу ДСНВ, в полной мере зависит от эволюции военно-политических и военно-стратегических реалий. А она сейчас, как мы видим, плохо поддается позитивному прогнозированию. Во всяком случае пока не наблюдаем каких-либо признаков готовности США пересмотреть свой крайне враждебный курс на прямой подрыв нашей безопасности, который в конечном счете и вынудил нас приостановить выполнение ДСНВ.Поэтому я предложил бы сконцентрироваться на сегодняшнем дне и определении того, что требуется для выправления общей удручающей ситуации уже в ближайшей перспективе. Задача минимум – предотвратитьдальнейшую эскалацию. Загадывать что-либо на более отдаленное будущее сейчас вряд ли имеет какой-либо практический смысл.— Если США разместят ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, развернет ли Россия аналогичные вооружения?— На этот счет уже делались неоднократные заявления российских официальных лиц, прозвучала эта тема и в наших выступлениях в Первом комитете 78-й сессии Генассамблеи ООН. Суть в том, что односторонний мораторий России на размещение наземных РСМД прямо увязан с действиями США в данной сфере. Недвусмысленные формулировки о неизбежности наших зеркальных контрмер, использованные российским руководством при объявлении упомянутого моратория, не оставляют пространства для иных интерпретаций.В целом, учитывая нынешние обстоятельства спровоцированного Вашингтоном противостояния между нашими странами, Россия вынуждена предпринимать в стратегической сфере шаги, которые выравнивают или как минимум сглаживают имеющиеся либо вновь возникающие дисбалансы. К таким шагам отнесу решения о размещении российского ядерного оружия в Белоруссии в ответ на развитие практики "совместных ядерных миссий" НАТО и о возможном отзыве ратификации ДВЗЯИ для отзеркаливания статуса США в контексте данного договора.— Насколько вероятно, что Россия проведет ядерное испытание в нынешней международной обстановке, несмотря на то что мы ратифицировали ДВЗЯИ?— Россия ратифицировала ДВЗЯИ в 2000 году и с тех пор терпеливо ждала, когда США предпримут аналогичный шаг. Однако перспектив, что Вашингтон намерен сделать это, не просматривается. Объяснения в духе того, что у США имеются проблемы с ратификацией Конгрессом, не могут восприниматься всерьез. Мы имеем дело с США как с государством. Это государство не пожелало ратифицировать ДВЗЯИ более чем за четверть века с момента его открытия для подписания. Вашингтон продолжает поддерживать свой испытательный полигон в Неваде в состоянии повышенной готовности. Полагаем, что американцы не отказываются от идеи провести полноценное ядерное испытание в рамках модернизации своего ядерного арсенала.Более того, с каждым годом США ведут себя все циничнее. Не ратифицировав ДВЗЯИ, они бесцеремонно диктуют его полноправным участникам, как следует выполнять этот договор, а также требуют от других государств создания неких условий для возможного полноформатного присоединения Вашингтона к ДВЗЯИ. Понятно, что бесконечно так продолжаться не могло.Эти обстоятельства, а также нынешняя геополитическая ситуация заставляют наших законодателей жестко реагировать. В настоящее время рассматривается вопрос о подготовке законопроекта об отзыве ратификации ДВЗЯИ.Отзыв ратификации отнюдь не подрывает нашего конструктивного подхода к ДВЗЯИ и не означает намерение нашей страны возобновить ядерные испытания. Россия в случае принятия соответствующего законопроекта остается государством, подписавшим договор, со всеми вытекающими из этого правами и обязанностями. Наша страна также продолжит соблюдать мораторий на ядерные испытания,введенный указом президента Российской Федерации еще в 1992 году. Как заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию Российской Федерации 21 февраля 2023 года, мы не станем проводить ядерные испытания первыми. Россия пойдет на это, только если такой шаг сначала совершат США.— Когда и где пройдет встреча в формате "ядерной пятерки"? Что планируется на ней обсудить?— Для начала напомню, что встреча "ядерной пятерки", которая с согласия всех стран-участниц, включая США, была традиционно запланирована к проведению в Нью-Йорке на полях Первого комитета 78-й сессии ГА ООН, оказалась под угрозой отмены ввиду возмутительного и абсолютно неприемлемого поведения Вашингтона, связанного с невыдачей виз российским экспертам. В итоге наша команда, командированная на мероприятие "пятерки", не досчиталась двух дипломатов, включая главу делегации.Рассматриваем это как целенаправленную попытку США подорвать координаторство России, причем сразу же после перехода к нам соответствующих функций в данном формате. Похоже, кому-то в Вашингтоне не понравилось, что мы поставили вопрос о необходимости скорректировать содержание работы в "пятерке", так как в период координаторства США оно ощутимо сдвинулось в сторону американских приоритетов.Тем не менее мы не позволили американцам сорвать первую же встречу под нашим координаторством, к которому относимся самым серьезным образом и со всей ответственностью. Как и задумывалось, провели мероприятие на площадке ООН, но понизили его статус до рабочего пристрелочного контакта. Дискуссия была посвящена параметрам выстраивания работы в "пятерке" на период выполнения нами упомянутых функций. Состоялся обмен мнениями на этот счет. Довели до коллег подходы, которых намерены придерживаться в рамках данного формата.— Директор Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Мелисса Парк заявила, что имеются данные о намерении США разместить ядерное оружие в Великобритании. Подтверждает ли это Москва и какой будет реакция России на подобный шаг?— Действительно, имеется немало указаний на то, что вопрос о возвращении ядерного оружия США на территорию Великобритании рассматривается в практической плоскости. Известно о решениях Вашингтона, предполагающих финансовое обеспечение модернизации на одной из военных баз в Великобритании соответствующей инфраструктуры. Будем тщательно отслеживать и анализировать конкретные действия по реализации таких планов. Однако оценить потенциальные негативные последствия указанного шага можно, безусловно, уже сейчас.Появление ядерного оружия США на соответствующих объектах в Великобритании будет означать расширение географии развертывания американских ядерных бомб, что трудно рассматривать иначе как очередной шаг по лестнице эскалации. Рассматриваем этот как демонстративный и откровенно провокационный сигнал о намерении не только не допускать ослабления так называемых совместных ядерных миссий, но и наращивать их потенциал. Это очевидным образом станет очередным ударом по международной безопасности и стабильности, а также потребует учета в процессе обеспечения Россией своих оборонных интересов.— Россия заявляла ранее, что США и их союзники задействуют компоненты гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, в вооруженных конфликтах. Говорилось, что "квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара". Относятся ли спутники Starlink к такой квазигражданской инфраструктуре, и какова вероятность их поражения, учитывая активное использование ВСУ в конфликте на Украине?— Действительно, мы последовательно привлекаем внимание международного сообщества к этой опасной тенденции, выходящей за рамки безобидного использования космических технологий, отчетливо проявившейся в ходе событий на Украине. Очевидно, США и их союзники не совсем отдают себе отчет, что подобная деятельность фактически представляет собой опосредованное участие в вооруженных конфликтах. Как вы верно отметили, квазигражданская инфраструктура вполне логично может оказаться законной целью для ответного удара.В результате действий стран Запада неоправданным рискам подвергаются устойчивость мирной космической деятельности, а также многочисленные социально-экономические процессы на Земле, от которых зависит благополучие людей, в первую очередь в развивающихся странах. Такое провокационное применение гражданских спутников как минимум вызывает вопросы в контексте Договора о космосе 1967 года, предусматривающего исключительно мирное использование космического пространства, и требует самого серьезного осуждения международным сообществом.Соответственно, возрастает актуальность инициатив по сохранению космоса для исследований и использования сугубо в мирных целях, предотвращению гонки вооружений и размещения оружия в космическом пространстве, а также запуску переговоров по разработке профильного юридически обязывающего инструмента, как это предусмотрено решениями Первой спецсессии ГА ООН по разоружению 1978 года.Реагируя на складывающуюся ситуацию, Россия внесла на рассмотрение Первого комитета 78-й сессии ГА ООН целый ряд проектов резолюций по космической тематике, включая новый документ "Космические технологии для продвижения мира". Мы призываем к отказу от использования гражданской космической инфраструктуры в незаявленных целях, в том числе для вмешательства во внутренние дела суверенных государств и участия в вооруженных конфликтах. Рассчитываем, что документ получит широкую международную поддержку и будет соблюдаться всеми государствами-членами ООН.

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Дарья Буймова

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