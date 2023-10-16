Рейтинг@Mail.ru
Ушаков назвал позицию России и Китая стабилизирующим фактором - РИА Новости, 16.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:15 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/kitay-1903105787.html
Ушаков назвал позицию России и Китая стабилизирующим фактором
Ушаков назвал позицию России и Китая стабилизирующим фактором - РИА Новости, 16.10.2023
Ушаков назвал позицию России и Китая стабилизирующим фактором
Позиция РФ и Китая является стабилизирующим фактором в международных делах, по ключевым внешнеполитическим проблемам страны занимают близкие или совпадающие... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T17:15
2023-10-16T17:15
россия
китай
москва
юрий ушаков
оон
шос
брикс
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16468/48/164684837_0:844:2334:2157_1920x0_80_0_0_0d1a61ebedd6ced7abfcfa9e1773e2a6.jpg
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Позиция РФ и Китая является стабилизирующим фактором в международных делах, по ключевым внешнеполитическим проблемам страны занимают близкие или совпадающие позиции, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Отмечу, конечно, что наши страны тесно координируют свои позиции на мировой арене. Вообще позиция наших двух стран является стабилизирующим фактором в международных делах. По ключевым внешнеполитическим проблемам Москва и Пекин занимают близкие или полностью совпадающие позиции. Мы активно сотрудничаем в рамках ООН, ШОС, БРИКС, в "Группе 20- и", АТЭС и на других международных площадках", - сказал Ушаков.
https://ria.ru/20231015/soyuz-1902863181.html
россия
китай
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16468/48/164684837_0:625:2334:2376_1920x0_80_0_0_7afb2cb96bf22df583a8fb6d5b68ae9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, москва, юрий ушаков, оон, шос, брикс, в мире
Россия, Китай, Москва, Юрий Ушаков, ООН, ШОС, БРИКС, В мире
Ушаков назвал позицию России и Китая стабилизирующим фактором

Ушаков: Россия и Китай занимают близкие позиции по ключевым проблемам

© РИА Новости / Александр Юрьев | Перейти в медиабанкВиды Пекина
Виды Пекина - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в медиабанк
Виды Пекина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Позиция РФ и Китая является стабилизирующим фактором в международных делах, по ключевым внешнеполитическим проблемам страны занимают близкие или совпадающие позиции, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Отмечу, конечно, что наши страны тесно координируют свои позиции на мировой арене. Вообще позиция наших двух стран является стабилизирующим фактором в международных делах. По ключевым внешнеполитическим проблемам Москва и Пекин занимают близкие или полностью совпадающие позиции. Мы активно сотрудничаем в рамках ООН, ШОС, БРИКС, в "Группе 20- и", АТЭС и на других международных площадках", - сказал Ушаков.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
МИД: Россия не пытается создать с Китаем и КНДР союз в духе холодной войны
15 октября, 09:14
 
РоссияКитайМоскваЮрий УшаковООНШОСБРИКСВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала