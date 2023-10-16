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Ушаков назвал позицию России и Китая стабилизирующим фактором
Ушаков назвал позицию России и Китая стабилизирующим фактором - РИА Новости, 16.10.2023
Ушаков назвал позицию России и Китая стабилизирующим фактором
Позиция РФ и Китая является стабилизирующим фактором в международных делах, по ключевым внешнеполитическим проблемам страны занимают близкие или совпадающие... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T17:15
2023-10-16T17:15
2023-10-16T17:15
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Позиция РФ и Китая является стабилизирующим фактором в международных делах, по ключевым внешнеполитическим проблемам страны занимают близкие или совпадающие позиции, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Отмечу, конечно, что наши страны тесно координируют свои позиции на мировой арене. Вообще позиция наших двух стран является стабилизирующим фактором в международных делах. По ключевым внешнеполитическим проблемам Москва и Пекин занимают близкие или полностью совпадающие позиции. Мы активно сотрудничаем в рамках ООН, ШОС, БРИКС, в "Группе 20- и", АТЭС и на других международных площадках", - сказал Ушаков.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Россия, Китай, Москва, Юрий Ушаков, ООН, ШОС, БРИКС, В мире
Ушаков назвал позицию России и Китая стабилизирующим фактором
Ушаков: Россия и Китай занимают близкие позиции по ключевым проблемам