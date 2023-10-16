https://ria.ru/20231016/izrail-1902962378.html

Армия Израиля показала видео удара по военной инфраструктуре "Хезболлы"

Армия Израиля показала видео удара по военной инфраструктуре "Хезболлы" - РИА Новости, 16.10.2023

Армия Израиля показала видео удара по военной инфраструктуре "Хезболлы"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по военной инфраструктуре движения "Хезболла" в Ливане, свидетельствует публикация в Telegram-канале военных. РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T02:03

2023-10-16T02:03

2023-10-16T03:53

в мире

израиль

ливан

хезболла

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по военной инфраструктуре движения "Хезболла" в Ливане, свидетельствует публикация в Telegram-канале военных."Прилагаем видео ударов, нанесенных вчера и ночью в Ливане", — говорится в тексте.На размещенных кадрах запечатлен момент попадания ракет по зданию, а также по объекту военной техники.Обострение конфликта на Ближнем ВостокеУтром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.В ответ ЦАХАЛ начал операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило две тысячи человек, а погибших жителей Израиля — тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться, по разным данным, около 150 израильтян.Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231015/izrail-1902919651.html

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в мире, израиль, ливан, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году