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В Китае прокомментировали участие Путина в форуме "Один пояс — один путь" - РИА Новости, 16.10.2023
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07:49 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/forum-1902977800.html
В Китае прокомментировали участие Путина в форуме "Один пояс — один путь"
В Китае прокомментировали участие Путина в форуме "Один пояс — один путь" - РИА Новости, 16.10.2023
В Китае прокомментировали участие Путина в форуме "Один пояс — один путь"
Президент РФ Владимир Путин 17 октября примет участие в форуме "Один пояс - один путь" в Китае, китайская сторона рассчитывает, что это внесет важный вклад в... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T07:49
2023-10-16T07:49
в мире
китай
владимир путин
россия
ван и (политик)
сергей лавров
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ПЕКИН, 16 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 17 октября примет участие в форуме "Один пояс - один путь" в Китае, китайская сторона рассчитывает, что это внесет важный вклад в работу форума, заявил глава МИД Китая Ван И на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. "Завтра президент Путин по приглашению председателя Си Цзиньпина примет участие в третьем форуме международного сотрудничества "Один пояс - один путь" на высоком уровне. Уверены, что участие президента Путина внесет очень важный вклад в успешное проведение данного форума, а также будет очень полезным для продвижения нашего стратегического взаимодействия и придаст новую энергию", - отметил Ван И. Ван И напомнил, что недавно российский лидер на полях 20-го ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" высоко оценил китайско-российское сотрудничество, а также совместную работу в рамках инициативы "Один пояс - один путь". "Сверка часов" перед встречей наших лидеров по линии министров иностранных дел - наша работа и миссия, поэтому я очень рад с вами провести обстоятельный обмен мнениями по вопросам представляющим общий интерес", - резюмировал он.
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в мире, китай, владимир путин, россия, ван и (политик), сергей лавров
В мире, Китай, Владимир Путин, Россия, Ван И (политик), Сергей Лавров
В Китае прокомментировали участие Путина в форуме "Один пояс — один путь"

Ван И: участие Путина внесет важный вклад в форум "Один пояс — один путь"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК, член Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И
Президент России Владимир Путин и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК, член Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК, член Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 16 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 17 октября примет участие в форуме "Один пояс - один путь" в Китае, китайская сторона рассчитывает, что это внесет важный вклад в работу форума, заявил глава МИД Китая Ван И на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
«
"Завтра президент Путин по приглашению председателя Си Цзиньпина примет участие в третьем форуме международного сотрудничества "Один пояс - один путь" на высоком уровне. Уверены, что участие президента Путина внесет очень важный вклад в успешное проведение данного форума, а также будет очень полезным для продвижения нашего стратегического взаимодействия и придаст новую энергию", - отметил Ван И.
Ван И напомнил, что недавно российский лидер на полях 20-го ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" высоко оценил китайско-российское сотрудничество, а также совместную работу в рамках инициативы "Один пояс - один путь".
"Сверка часов" перед встречей наших лидеров по линии министров иностранных дел - наша работа и миссия, поэтому я очень рад с вами провести обстоятельный обмен мнениями по вопросам представляющим общий интерес", - резюмировал он.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов об углублении отношений и направлениях сотрудничества до 2030 года - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
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