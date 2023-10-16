https://ria.ru/20231016/forum-1902977800.html

В Китае прокомментировали участие Путина в форуме "Один пояс — один путь"

В Китае прокомментировали участие Путина в форуме "Один пояс — один путь" - РИА Новости, 16.10.2023

В Китае прокомментировали участие Путина в форуме "Один пояс — один путь"

Президент РФ Владимир Путин 17 октября примет участие в форуме "Один пояс - один путь" в Китае, китайская сторона рассчитывает, что это внесет важный вклад в... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T07:49

2023-10-16T07:49

2023-10-16T07:49

в мире

китай

владимир путин

россия

ван и (политик)

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853734957_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1ca3b8e61a859916259d99fab2965b9a.jpg

ПЕКИН, 16 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 17 октября примет участие в форуме "Один пояс - один путь" в Китае, китайская сторона рассчитывает, что это внесет важный вклад в работу форума, заявил глава МИД Китая Ван И на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. "Завтра президент Путин по приглашению председателя Си Цзиньпина примет участие в третьем форуме международного сотрудничества "Один пояс - один путь" на высоком уровне. Уверены, что участие президента Путина внесет очень важный вклад в успешное проведение данного форума, а также будет очень полезным для продвижения нашего стратегического взаимодействия и придаст новую энергию", - отметил Ван И. Ван И напомнил, что недавно российский лидер на полях 20-го ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" высоко оценил китайско-российское сотрудничество, а также совместную работу в рамках инициативы "Один пояс - один путь". "Сверка часов" перед встречей наших лидеров по линии министров иностранных дел - наша работа и миссия, поэтому я очень рад с вами провести обстоятельный обмен мнениями по вопросам представляющим общий интерес", - резюмировал он.

https://ria.ru/20231016/otnosheniya-1902974264.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, китай, владимир путин, россия, ван и (политик), сергей лавров