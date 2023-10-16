https://ria.ru/20231016/forum-1902977800.html
В Китае прокомментировали участие Путина в форуме "Один пояс — один путь"
В Китае прокомментировали участие Путина в форуме "Один пояс — один путь" - РИА Новости, 16.10.2023
В Китае прокомментировали участие Путина в форуме "Один пояс — один путь"
Президент РФ Владимир Путин 17 октября примет участие в форуме "Один пояс - один путь" в Китае, китайская сторона рассчитывает, что это внесет важный вклад в... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T07:49
2023-10-16T07:49
2023-10-16T07:49
в мире
китай
владимир путин
россия
ван и (политик)
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ПЕКИН, 16 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 17 октября примет участие в форуме "Один пояс - один путь" в Китае, китайская сторона рассчитывает, что это внесет важный вклад в работу форума, заявил глава МИД Китая Ван И на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. "Завтра президент Путин по приглашению председателя Си Цзиньпина примет участие в третьем форуме международного сотрудничества "Один пояс - один путь" на высоком уровне. Уверены, что участие президента Путина внесет очень важный вклад в успешное проведение данного форума, а также будет очень полезным для продвижения нашего стратегического взаимодействия и придаст новую энергию", - отметил Ван И. Ван И напомнил, что недавно российский лидер на полях 20-го ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" высоко оценил китайско-российское сотрудничество, а также совместную работу в рамках инициативы "Один пояс - один путь". "Сверка часов" перед встречей наших лидеров по линии министров иностранных дел - наша работа и миссия, поэтому я очень рад с вами провести обстоятельный обмен мнениями по вопросам представляющим общий интерес", - резюмировал он.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, владимир путин, россия, ван и (политик), сергей лавров
В мире, Китай, Владимир Путин, Россия, Ван И (политик), Сергей Лавров
В Китае прокомментировали участие Путина в форуме "Один пояс — один путь"
Ван И: участие Путина внесет важный вклад в форум "Один пояс — один путь"
ПЕКИН, 16 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 17 октября примет участие в форуме "Один пояс - один путь" в Китае, китайская сторона рассчитывает, что это внесет важный вклад в работу форума, заявил глава МИД Китая Ван И на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
«
"Завтра президент Путин по приглашению председателя Си Цзиньпина
примет участие в третьем форуме международного сотрудничества "Один пояс - один путь" на высоком уровне. Уверены, что участие президента Путина внесет очень важный вклад в успешное проведение данного форума, а также будет очень полезным для продвижения нашего стратегического взаимодействия и придаст новую энергию", - отметил Ван И.
Ван И напомнил, что недавно российский лидер на полях 20-го ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" высоко оценил китайско-российское сотрудничество, а также совместную работу в рамках инициативы "Один пояс - один путь".
"Сверка часов" перед встречей наших лидеров по линии министров иностранных дел - наша работа и миссия, поэтому я очень рад с вами провести обстоятельный обмен мнениями по вопросам представляющим общий интерес", - резюмировал он.
Лавров рассказал о предстоящей встрече Путина и Си Цзиньпина