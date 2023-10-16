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"Воинствующий лай". Во Франции обрушились на фон дер Ляйен из-за Израиля - РИА Новости, 16.10.2023
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03:55 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/filippo-1902966950.html
"Воинствующий лай". Во Франции обрушились на фон дер Ляйен из-за Израиля
"Воинствующий лай". Во Франции обрушились на фон дер Ляйен из-за Израиля - РИА Новости, 16.10.2023
"Воинствующий лай". Во Франции обрушились на фон дер Ляйен из-за Израиля
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен использует воинственную риторику в своих заявления о ситуации в Израиле, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T03:55
2023-10-16T03:55
в мире
израиль
россия
ближний восток
урсула фон дер ляйен
биньямин нетаньяху
еврокомиссия
хамас
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен использует воинственную риторику в своих заявления о ситуации в Израиле, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х.&quot;О кризисе на Ближнем Востоке мы слышим только воинственный и неоконсервативный лай Урсулы фон дер Ляйен&quot;, — возмутился он.По его мнению, Франция должна заботиться об израильском и палестинском гражданском населении, думать о деэскалации конфликта и продвигать меры, способствующие установлению мира в регионе.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Тель-Авив и встретилась с премьером Израиля. Биньямин Нетаньяху поблагодарил ЕС за поддержку еврейского государства.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20231013/putin-1902596277.html
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в мире, израиль, россия, ближний восток, урсула фон дер ляйен, биньямин нетаньяху, еврокомиссия, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Ближний Восток, Урсула фон дер Ляйен, Биньямин Нетаньяху, Еврокомиссия, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Воинствующий лай". Во Франции обрушились на фон дер Ляйен из-за Израиля

Филиппо обвинил фон дер Ляйен в использовании воинственной риторики в Израиле

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен использует воинственную риторику в своих заявления о ситуации в Израиле, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х.
«

"О кризисе на Ближнем Востоке мы слышим только воинственный и неоконсервативный лай Урсулы фон дер Ляйен", — возмутился он.

По его мнению, Франция должна заботиться об израильском и палестинском гражданском населении, думать о деэскалации конфликта и продвигать меры, способствующие установлению мира в регионе.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Тель-Авив и встретилась с премьером Израиля. Биньямин Нетаньяху поблагодарил ЕС за поддержку еврейского государства.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
В палестино-израильском конфликте нужно думать о населении, заявил Путин
13 октября, 16:46
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.
Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
Гутерреш призвал Израиль немедленно предоставить гуманитарный доступ в Газу
15 октября, 23:23
 
В миреИзраильРоссияБлижний ВостокУрсула фон дер ЛяйенБиньямин НетаньяхуЕврокомиссияХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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