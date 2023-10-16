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Перспектив ратификации Вашингтоном ДВЗЯИ не просматривается, заявили в МИД - РИА Новости, 16.10.2023
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11:44 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/dvzyai-1903016577.html
Перспектив ратификации Вашингтоном ДВЗЯИ не просматривается, заявили в МИД
Перспектив ратификации Вашингтоном ДВЗЯИ не просматривается, заявили в МИД - РИА Новости, 16.10.2023
Перспектив ратификации Вашингтоном ДВЗЯИ не просматривается, заявили в МИД
Перспектив ратификации Вашингтоном Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) не просматривается, заявил российским журналистам директор... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T11:44
2023-10-16T11:44
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ООН, 16 окт – РИА Новости. Перспектив ратификации Вашингтоном Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) не просматривается, заявил российским журналистам директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. "Россия ратифицировала ДВЗЯИ в 2000 году и с тех пор терпеливо ждала, когда США предпримут аналогичный шаг. Однако перспектив, что Вашингтон намерен сделать это, не просматривается", - сказал Ермаков. "Объяснения в духе того, что у США имеются проблемы с ратификацией Конгрессом, не могут восприниматься всерьёз. Мы имеем дело с США как с государством. Это государство не пожелало ратифицировать ДВЗЯИ более чем за четверть века с момента его открытия для подписания", - подчеркнул он. Ранее комитет Госдумы по международным делам подготовил на заседании законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), его могут рассмотреть в первом чтении 17 октября. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий рассказал, что все 450 депутатов станут соавторами законопроекта. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, Госдума может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков позднее отметил, что возможный отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания. По предложению спикера Госдумы Вячеслава Володина Совет ГД в понедельник принял решение поручить комитету по международным делам проработать вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ совместно с МИД и другими заинтересованными ведомствами. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20231013/zakon-1902527635.html
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россия, сша, вашингтон (штат), владимир ермаков, леонид слуцкий (политик), владимир путин, госдума рф, политика
Россия, США, Вашингтон (штат), Владимир Ермаков, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин, Госдума РФ, Политика
Перспектив ратификации Вашингтоном ДВЗЯИ не просматривается, заявили в МИД

Ермаков: США не пожелали ратифицировать ДВЗЯИ более чем за четверть века

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкДиректор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел Российской Федерации Владимир Ермаков
Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел Российской Федерации Владимир Ермаков - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел Российской Федерации Владимир Ермаков. Архивное фото
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ООН, 16 окт – РИА Новости. Перспектив ратификации Вашингтоном Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) не просматривается, заявил российским журналистам директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
"Россия ратифицировала ДВЗЯИ в 2000 году и с тех пор терпеливо ждала, когда США предпримут аналогичный шаг. Однако перспектив, что Вашингтон намерен сделать это, не просматривается", - сказал Ермаков.
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
В Госдуму внесли законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ
13 октября, 13:58
"Объяснения в духе того, что у США имеются проблемы с ратификацией Конгрессом, не могут восприниматься всерьёз. Мы имеем дело с США как с государством. Это государство не пожелало ратифицировать ДВЗЯИ более чем за четверть века с момента его открытия для подписания", - подчеркнул он.
Ранее комитет Госдумы по международным делам подготовил на заседании законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), его могут рассмотреть в первом чтении 17 октября. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий рассказал, что все 450 депутатов станут соавторами законопроекта.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, Госдума может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков позднее отметил, что возможный отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания. По предложению спикера Госдумы Вячеслава Володина Совет ГД в понедельник принял решение поручить комитету по международным делам проработать вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ совместно с МИД и другими заинтересованными ведомствами.
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.
Читайте полный текст интервью >>
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
В Госдуме проработают вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ
9 октября, 16:54
 
РоссияСШАВашингтон (штат)Владимир ЕрмаковЛеонид Слуцкий (политик)Владимир ПутинГосдума РФПолитика
 
 
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