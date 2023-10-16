https://ria.ru/20231016/dsnv-1903013769.html
Вашингтон не хочет смириться с утратой своего доминирования, заявили в МИД
Вашингтон не хочет смириться с утратой своего доминирования, заявили в МИД - РИА Новости, 16.10.2023
Вашингтон не хочет смириться с утратой своего доминирования, заявили в МИД
США коренным образом подорвали основополагающе принципы, на которых были построены договоренности с Россией в рамках Договора о сокращении стратегических... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T11:30
2023-10-16T11:30
2023-10-16T11:30
россия
сша
вашингтон (штат)
владимир путин
владимир ермаков
оон
нато
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564669617_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1f07b051f33d51d4b88ae151dd3d4251.jpg
ООН, 16 окт – РИА Новости. США коренным образом подорвали основополагающе принципы, на которых были построены договоренности с Россией в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил в интервью российским журналистам директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. Ермаков возглавляет делегацию РФ в Первом комитете ГА ООН, занимающемся вопросами разоружения. "Суть в том, что США коренным образом подорвали те основополагающие принципы, на которых формировались наши договоренности в рамках ДСНВ (все они сформулированы в преамбуле к Договору)", - сказал он, отвечая на вопрос о том, есть ли какие-то надежды на продление ДСНВ с США в 2026 году. "Мы видим, что Вашингтон упорно не желает смириться с утратой своего тотального доминирования", - отметил глава департамента. По его словам, "питать надежды, может, было бы и неплохо", "однако одними надеждами обеспечить решение данного вопроса не получится". Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля. В начале июня Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок. ДСНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям, каждая из сторон сократит свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Срок действия ДСНВ-3 истекает в 2026 году.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20231016/dsnv-1903003071.html
https://ria.ru/20230928/dokument-1899303957.html
россия
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564669617_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b2ef62925cbdb6df2f69c45ea9146329.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, вашингтон (штат), владимир путин, владимир ермаков, оон, нато, безопасность
Россия, США, Вашингтон (штат), Владимир Путин, Владимир Ермаков, ООН, НАТО, Безопасность
Вашингтон не хочет смириться с утратой своего доминирования, заявили в МИД
Ермаков: США подорвали принципы, на которых строились договоренности по ДСНВ
ООН, 16 окт – РИА Новости. США коренным образом подорвали основополагающе принципы, на которых были построены договоренности с Россией в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил в интервью российским журналистам директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
Ермаков возглавляет делегацию РФ в Первом комитете ГА ООН
, занимающемся вопросами разоружения.
В МИД России не стали загадывать, удастся ли продлить ДСНВ-3
"Суть в том, что США коренным образом подорвали те основополагающие принципы, на которых формировались наши договоренности в рамках ДСНВ (все они сформулированы в преамбуле к Договору)", - сказал он, отвечая на вопрос о том, есть ли какие-то надежды на продление ДСНВ с США в 2026 году.
"Мы видим, что Вашингтон упорно не желает смириться с утратой своего тотального доминирования", - отметил глава департамента. По его словам, "питать надежды, может, было бы и неплохо", "однако одними надеждами обеспечить решение данного вопроса не получится".
Президент РФ Владимир Путин
в послании Федеральному собранию РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция
и Великобритания
, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО
. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.
В начале июня Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.
ДСНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям, каждая из сторон сократит свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
Срок действия ДСНВ-3 истекает в 2026 году.
США заявили о сложностях в переговорах с Россией по документу взамен ДСНВ