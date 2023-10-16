https://ria.ru/20231016/dsnv-1903013769.html

Вашингтон не хочет смириться с утратой своего доминирования, заявили в МИД

Вашингтон не хочет смириться с утратой своего доминирования, заявили в МИД - РИА Новости, 16.10.2023

Вашингтон не хочет смириться с утратой своего доминирования, заявили в МИД

США коренным образом подорвали основополагающе принципы, на которых были построены договоренности с Россией в рамках Договора о сокращении стратегических... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T11:30

2023-10-16T11:30

2023-10-16T11:30

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ООН, 16 окт – РИА Новости. США коренным образом подорвали основополагающе принципы, на которых были построены договоренности с Россией в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил в интервью российским журналистам директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. Ермаков возглавляет делегацию РФ в Первом комитете ГА ООН, занимающемся вопросами разоружения. "Суть в том, что США коренным образом подорвали те основополагающие принципы, на которых формировались наши договоренности в рамках ДСНВ (все они сформулированы в преамбуле к Договору)", - сказал он, отвечая на вопрос о том, есть ли какие-то надежды на продление ДСНВ с США в 2026 году. "Мы видим, что Вашингтон упорно не желает смириться с утратой своего тотального доминирования", - отметил глава департамента. По его словам, "питать надежды, может, было бы и неплохо", "однако одними надеждами обеспечить решение данного вопроса не получится". Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля. В начале июня Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок. ДСНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям, каждая из сторон сократит свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Срок действия ДСНВ-3 истекает в 2026 году.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20231016/dsnv-1903003071.html

https://ria.ru/20230928/dokument-1899303957.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, вашингтон (штат), владимир путин, владимир ермаков, оон, нато, безопасность