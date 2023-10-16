https://ria.ru/20231016/dokhody-1902957395.html

Названы регионы — лидеры по доходам населения

Названы регионы — лидеры по доходам населения - РИА Новости, 16.10.2023

Названы регионы — лидеры по доходам населения

Лидерами рейтинга по доходам населения во втором квартале 2023 года стали Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, в конце списка оказались Ингушетия и... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T00:18

2023-10-16T00:18

2023-10-16T00:18

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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Лидерами рейтинга по доходам населения во втором квартале 2023 года стали Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, в конце списка оказались Ингушетия и Тыва, свидетельствует исследование РИА Новости. Как считали рейтинг Согласно официальной статистике, во II квартале 2023 года среднедушевые доходы населения в России держались на уровне 47,8 тысячи рублей в месяц, что на 3,6 тысячи рублей больше результата во II квартале прошлого года. В реальном выражении (за вычетом инфляции) доходы населения выросли за этот период на 5%. При этом уровень доходов в России достаточно сильно отличается в региональном разрезе. Для оценки ситуации эксперты РИА Новости рассчитали соотношение среднедушевых доходов в регионах России и стоимости фиксированного потребительского набора. На основе этих данных был составлен рейтинг российских регионов по уровню доходов населения. Регионы ранжированы по отношению средних доходов к потребительской корзине, иначе говоря, по покупательной способности среднедушевых доходов. В качестве источника информации для составления рейтинга использовались данные Росстата за апрель-июнь 2023 года. Итоги проведенного РИА Новости исследования показывают существенную разницу в уровне доходов в разных субъектах РФ, даже с учетом более высоких цен в многих регионах с высокими доходами. Значение соотношения среднедушевых доходов и стоимости стандартного потребительского набора в различных регионах изменяется в широком диапазоне от 1,15 до 5,9, то есть реальный (с учетом цен) уровень средних доходов у лидеров и аутсайдеров отличается в пять раз. При этом медианное значение соотношения среди исследуемых субъектов РФ составляет 2, то есть в среднем на одного жителя обычного российского региона приходится доход на уровне двух стандартных потребительских наборов расходов. Лидеры рейтинга Лидирует в рейтинге по соотношению доходов и фиксированного набора Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО). В этом регионе соотношение среднедушевых доходов и стоимости фиксированного набора находится на уровне 5,9. При этом по абсолютным средним доходам с результатом 140,3 тысячи рублей в месяц ЯНАО также располагается на первой строчке. За год в реальном выражении рост доходов тут был на уровне 13,2%, что является третьим лучшим приростом среди всех регионов. Также среди лидеров рейтинга по отношению доходов к потребкорзине представлены следующие регионы: Ненецкий, Чукотский автономные округа, Магаданская область, Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Сахалинская область. Как отмечают эксперты, в целом у лидирующих восьми регионов соотношение доходов и фиксированного набора превышает 3. Как видно, шесть из восьми регионов с высокими доходами – это северные регионы, что вполне ожидаемо, отмечают составители рейтинга. Ведь именно в этих регионах в сложных климатических условиях сосредоточена основная добыча углеводородов и других полезных ископаемых, а высокая прибыльность добычи природных ресурсов позволяет компаниям платить своим работникам более высокие зарплаты, в том числе в качестве компенсации за суровый климат и удаленность. Также высокие доходы наблюдаются в Москве и Санкт-Петербурге, что, с одной стороны, определяется высокой зарплатой в них, а с другой, значительными доходами от предпринимательской деятельности и доходов от собственности в двух крупнейших федеральных городах России, поясняют эксперты. Помимо ЯНАО самые высокие средние доходы в денежном выражении были на Чукотке. Среднедушевые доходы тут во втором квартале текущего года составили 131,6 тысячи рублей, что в реальном выражении на 9,8% больше чем в апреле-июне 2022 года. Однако, поясняют эксперты, Чукотский автономный округ из-за своей удаленности характеризуется очень высокими ценами, поэтому высокие доходы в этом регионе эквивалентны 3,9 фиксированным наборам товаров и услуг, что является третьим результатом среди регионов России. Третье место в текущем рейтинге по доходам и вторым по возможности приобрести фиксированный набор товаров и услуг занял Ненецкий автономный округ. В НАО средний месячный доход составляет 114 тысяч рублей (4,6 стандартного набора товаров и услуг). В целом в трех регионах средние доходы превышают 100 тысяч рублей, а еще в шести они находятся в диапазоне от 70 до 100 тысяч рублей. Аутсайдеры рейтинга Многие южные регионы как "противовес" лидирующим северным субъектам РФ расположились в нижней части рейтинга. Самое низкое соотношение доходов и стоимости фиксированного набора товаров и услуг в текущем рейтинге отмечается в Карачаево-Черкесской Республике – 1,15, где средний душевой доход составляет 21,5 тысячи рублей (рост за год в реальном выражении на 4,0%). Таким образом, среднего дохода в этом регионе хватает чуть более чем на один фиксированный набор товаров и услуг. Также относительно невысокая покупательная способность средних доходов отмечается в Республиках Тыва, Ингушетия, Калмыкия и в Ставропольском крае. Таким образом, согласно результатам исследования, последние пять регионов списка находятся на юге России. Невысокие показатели в этих субъектах РФ эксперты во многом объясняют слабостью экономик этих регионов, а также большой численностью детей и долгожителей, у которых нет доходов от трудовой деятельности. В девяти регионах средние доходы в денежном выражении в апреле-июне 2023 года были ниже 30 тысяч рублей. Еще в 15 регионах среднедушевые доходы не превышают 35 тысяч рублей, а медианное значение среди российских регионов составляет 38,6 тысячи рублей. Положение столиц в рейтинге Столица России занимает пятую позицию в рейтинге. В Москве средние доходы населения во втором квартале составляли почти 100 тысяч рублей (рост за год в реальном выражении на 8,8%), что эквивалентно 3,5 фиксированным наборам товаров и услуг. Помимо Москвы, "зажиточным" регионом по российским меркам является Санкт-Петербург. Во второй столице России соотношение средних доходов (71,1 тысяча рублей в месяц, увеличились за год на 7% за вычетом инфляции) и стоимости фиксированного потребительского набора составляет 3,15, что соответствует шестому месту в рейтинге. Таким образом, с поправкой на цены, среднедушевые доходы в северной столице в 1,1 раза ниже, чем в Москве.Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

https://ria.ru/20231016/dokhod-1901992792.html

https://ria.ru/20230912/dokhody-1895730536.html

https://ria.ru/20230818/deti-1890933198.html

https://ria.ru/20230802/dokhody-1887867770.html

https://ria.ru/20230906/rosstat-1894616273.html

https://ria.ru/20230927/ndfl-1899031115.html

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экономика, россия, москва, санкт-петербург, федеральная служба государственной статистики (росстат), югра, риа рейтинг