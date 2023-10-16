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Минпросвещения РФ: 750 человек примут участие в чемпионате "Абилимпикс"
Минпросвещения РФ: 750 человек примут участие в чемпионате "Абилимпикс" - РИА Новости, 16.10.2023
Минпросвещения РФ: 750 человек примут участие в чемпионате "Абилимпикс"
Более 700 человек из 76 регионов России примут участие в чемпионате по профессиональному мастерству "Абилимпикс" в 2023 году, всего будет три категории... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T15:47
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Более 700 человек из 76 регионов России примут участие в чемпионате по профессиональному мастерству "Абилимпикс" в 2023 году, всего будет три категории участников, верхнего ограничения по возрасту нет, заявил директор департамента госполитики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России Виктор Неумывакин. "Для того чтобы продемонстрировать свое мастерство, приедет 750 ребят из 76 регионов Российской Федерации, в трех возрастных категориях - это будут школьники от 14 лет, это будут студенты колледжей, техникумов и вузов, это специалисты, взрослое население, которое уже работает, и здесь верхнего ограничения по возрасту нет", - сказал Неумывакин на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", посвященной проведению национального чемпионата "Абилимпикс". Он отметил, что в чемпионате в этом году примут участие и жители новых регионов России. По словам Неумывакина, соревнования пройдут по 49 компетенциям, в 2023 году появились новые, например, "Изготовление мороженого", "Звукорежиссура", "Мастер по приготовлению пиццы", "Вокал", "Электропривод и автоматика". "Хочется сказать, что ежегодно, предваряя национальный чемпионат, проходят региональные чемпионаты, и количество участников региональных чемпионатов год от года растет и в этом году количество участников тоже возросло... В этом году в этот чемпионат было вовлечено более восьми тысяч школьников на всех этапах, более десяти тысяч студентов и почти три тысячи специалистов", - заключил Неумывакин.
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РИА Новости
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Более 700 человек из 76 регионов России примут участие в чемпионате по профессиональному мастерству "Абилимпикс" в 2023 году, всего будет три категории участников, верхнего ограничения по возрасту нет, заявил директор департамента госполитики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России Виктор Неумывакин.
"Для того чтобы продемонстрировать свое мастерство, приедет 750 ребят из 76 регионов Российской Федерации, в трех возрастных категориях - это будут школьники от 14 лет, это будут студенты колледжей, техникумов и вузов, это специалисты, взрослое население, которое уже работает, и здесь верхнего ограничения по возрасту нет", - сказал Неумывакин на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", посвященной проведению национального чемпионата "Абилимпикс".
Он отметил, что в чемпионате в этом году примут участие и жители новых регионов России.
По словам Неумывакина, соревнования пройдут по 49 компетенциям, в 2023 году появились новые, например, "Изготовление мороженого", "Звукорежиссура", "Мастер по приготовлению пиццы", "Вокал", "Электропривод и автоматика".
"Хочется сказать, что ежегодно, предваряя национальный чемпионат, проходят региональные чемпионаты, и количество участников региональных чемпионатов год от года растет и в этом году количество участников тоже возросло... В этом году в этот чемпионат было вовлечено более восьми тысяч школьников на всех этапах, более десяти тысяч студентов и почти три тысячи специалистов", - заключил Неумывакин.