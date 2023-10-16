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В МИД осудили возможное размещение США ядерного оружия в Британии
В МИД осудили возможное размещение США ядерного оружия в Британии - РИА Новости, 16.10.2023
В МИД осудили возможное размещение США ядерного оружия в Британии
Размещение ядерного оружия США в Британии будет означать расширение географии его развертывания – это очередной шаг по "лестнице эскалации", заявил в интервью... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T11:23
2023-10-16T11:23
2023-10-16T11:23
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ООН, 16 окт – РИА Новости. Размещение ядерного оружия США в Британии будет означать расширение географии его развертывания – это очередной шаг по "лестнице эскалации", заявил в интервью российским журналистам директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. "Появление ядерного оружия США на соответствующих объектах в Великобритании будет означать расширение географии развертывания американских ядерных бомб, что трудно рассматривать иначе как очередной шаг по "лестнице эскалации", - сказал Ермаков. "Рассматриваем это как демонстративный и откровенно провокационный сигнал о намерении не только не допускать ослабления так называемых "совместных ядерных миссий", но и наращивать их потенциал", - подчеркнул он.Читайте полный текст интервью >>
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, владимир ермаков, великобритания
В мире, США, Россия, Владимир Ермаков, Великобритания
В МИД осудили возможное размещение США ядерного оружия в Британии
МИД: размещение США ядерного оружия в Британии будет шагом к эскалации