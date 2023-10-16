https://ria.ru/20231016/britaniya-1903012198.html

В МИД осудили возможное размещение США ядерного оружия в Британии

В МИД осудили возможное размещение США ядерного оружия в Британии - РИА Новости, 16.10.2023

В МИД осудили возможное размещение США ядерного оружия в Британии

Размещение ядерного оружия США в Британии будет означать расширение географии его развертывания – это очередной шаг по "лестнице эскалации", заявил в интервью... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T11:23

2023-10-16T11:23

2023-10-16T11:23

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ООН, 16 окт – РИА Новости. Размещение ядерного оружия США в Британии будет означать расширение географии его развертывания – это очередной шаг по "лестнице эскалации", заявил в интервью российским журналистам директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. "Появление ядерного оружия США на соответствующих объектах в Великобритании будет означать расширение географии развертывания американских ядерных бомб, что трудно рассматривать иначе как очередной шаг по "лестнице эскалации", - сказал Ермаков. "Рассматриваем это как демонстративный и откровенно провокационный сигнал о намерении не только не допускать ослабления так называемых "совместных ядерных миссий", но и наращивать их потенциал", - подчеркнул он.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20231005/putin-1900832061.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, владимир ермаков, великобритания