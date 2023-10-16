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В МИД осудили возможное размещение США ядерного оружия в Британии - РИА Новости, 16.10.2023
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11:23 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/britaniya-1903012198.html
В МИД осудили возможное размещение США ядерного оружия в Британии
В МИД осудили возможное размещение США ядерного оружия в Британии - РИА Новости, 16.10.2023
В МИД осудили возможное размещение США ядерного оружия в Британии
Размещение ядерного оружия США в Британии будет означать расширение географии его развертывания – это очередной шаг по "лестнице эскалации", заявил в интервью... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T11:23
2023-10-16T11:23
в мире
сша
россия
владимир ермаков
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ООН, 16 окт – РИА Новости. Размещение ядерного оружия США в Британии будет означать расширение географии его развертывания – это очередной шаг по "лестнице эскалации", заявил в интервью российским журналистам директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. "Появление ядерного оружия США на соответствующих объектах в Великобритании будет означать расширение географии развертывания американских ядерных бомб, что трудно рассматривать иначе как очередной шаг по "лестнице эскалации", - сказал Ермаков. "Рассматриваем это как демонстративный и откровенно провокационный сигнал о намерении не только не допускать ослабления так называемых "совместных ядерных миссий", но и наращивать их потенциал", - подчеркнул он.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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в мире, сша, россия, владимир ермаков, великобритания
В мире, США, Россия, Владимир Ермаков, Великобритания
В МИД осудили возможное размещение США ядерного оружия в Британии

МИД: размещение США ядерного оружия в Британии будет шагом к эскалации

© AP Photo / Manish SwarupПрохожие возле Тауэрского моста
Прохожие возле Тауэрского моста - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© AP Photo / Manish Swarup
Прохожие возле Тауэрского моста. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 16 окт – РИА Новости. Размещение ядерного оружия США в Британии будет означать расширение географии его развертывания – это очередной шаг по "лестнице эскалации", заявил в интервью российским журналистам директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
"Появление ядерного оружия США на соответствующих объектах в Великобритании будет означать расширение географии развертывания американских ядерных бомб, что трудно рассматривать иначе как очередной шаг по "лестнице эскалации", - сказал Ермаков.
"Рассматриваем это как демонстративный и откровенно провокационный сигнал о намерении не только не допускать ослабления так называемых "совместных ядерных миссий", но и наращивать их потенциал", - подчеркнул он.
Читайте полный текст интервью >>
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Эксперт назвал заявление Путина о ядерном оружии ответом обвинителям России
5 октября, 23:51
 
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