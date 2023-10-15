https://ria.ru/20231015/zhile-1902847663.html
Глава Приамурья рекомендовал строить жилье для аграриев Ромненского округа
Глава Приамурья рекомендовал строить жилье для аграриев Ромненского округа - РИА Новости, 15.10.2023
Глава Приамурья рекомендовал строить жилье для аграриев Ромненского округа
Глава Приамурья Василий Орлов в рамках поездки в Ромненский муниципальный округ, где активно развивается сельское хозяйство, рекомендовал местным аграриям... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T03:43
2023-10-15T03:43
2023-10-15T03:43
амурская область
экономика
дальний восток
василий орлов (губернатор)
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 окт – РИА Новости. Глава Приамурья Василий Орлов в рамках поездки в Ромненский муниципальный округ, где активно развивается сельское хозяйство, рекомендовал местным аграриям строить жилье для сотрудников, сообщает правительство региона. "Орлов во время рабочей поездки посетил сельхозпредприятия в Ромненском муниципальном округе… Губернатор отметил, что в Ромненском округе работают сильные аграрии, которым нужно обратить внимание на строительство жилья для своих работников", - говорится в сообщении. Глава региона отметил, что в регионе работает программа по поддержке строительства жилья в селах, когда власти компенсируют 20 тысяч рублей за строительство квадратного метра, и многие предприятия активно используют эту преференцию. "Кроме того, помогаем населенным пунктам, где жилье возводят комплексно, - ремонтируем дороги, устанавливаем освещение, поддерживаем в развитии социальной инфраструктуры. Это, на мой взгляд, единственный способ закрепить молодежь в селах. Сегодня в сельском хозяйстве трудятся специалисты с очень высокой квалификацией, которые умеют работать с новыми технологиями, и они должны жить в соответствующих условиях", - добавил губернатор. В селе Знаменка он посетил хозяйство "Красная Звезда", которое выращивает и перерабатывает сою и зерновые культуры. Предприятие постоянно увеличивает мощности, сейчас здесь строят дополнительный склад и три хранилища. Аграрий поставляет продукцию в Китай и Казахстан, в регионы Дальнего Востока и Сибири, а с этого года планирует и в Узбекистан. Также Орлов посетил уборку сои на полях предприятия "Амур Агро Холдинг". В этом году аграрии посеяли 2 500 гектаров пшеницы, 48 гектаров ячменя, 114 гектаров овса и 23 655 гектаров сои. Руководство компании отмечает, что из-за сложных погодных условий уборка сои пока составляет около 20%. При этом хозяйство постоянно пополняет свою материально-техническую базу, до 2025 года планирует построить вторую очередь зернохранилища с объемом хранения 30 тысяч тонн и другие объекты. "Ромненский округ - это один из важнейших муниципалитетов в АПК региона… Сегодня "Амур Агро Холдинг", "Красная Звезда" и еще ряд предприятий эти показатели выполняют ежегодно и ставят для себя еще более высокие планки. В округе не обрабатывается более 25 тысяч гектаров земли, их еще можно добавить. По этому направлению мы работаем с местной администрацией. Есть возможность развить переработку, а это добавленная стоимость и новые рабочие места. Мы это очень приветствуем", - приводятся слова министра сельского хозяйства области Олега Туркова.
https://ria.ru/20231002/kompleks-1899988677.html
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экономика, дальний восток, василий орлов (губернатор), амурская область
Амурская область, Экономика, Дальний Восток, Василий Орлов (губернатор), Амурская область
Глава Приамурья рекомендовал строить жилье для аграриев Ромненского округа
Глава Приамурья Орлов рекомендовал строить жилье для аграриев Ромненского округа
БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 окт – РИА Новости. Глава Приамурья Василий Орлов в рамках поездки в Ромненский муниципальный округ, где активно развивается сельское хозяйство, рекомендовал местным аграриям строить жилье для сотрудников, сообщает правительство региона.
«
"Орлов во время рабочей поездки посетил сельхозпредприятия в Ромненском муниципальном округе… Губернатор отметил, что в Ромненском округе работают сильные аграрии, которым нужно обратить внимание на строительство жилья для своих работников", - говорится в сообщении.
Глава региона отметил, что в регионе работает программа по поддержке строительства жилья в селах, когда власти компенсируют 20 тысяч рублей за строительство квадратного метра, и многие предприятия активно используют эту преференцию.
"Кроме того, помогаем населенным пунктам, где жилье возводят комплексно, - ремонтируем дороги, устанавливаем освещение, поддерживаем в развитии социальной инфраструктуры. Это, на мой взгляд, единственный способ закрепить молодежь в селах. Сегодня в сельском хозяйстве трудятся специалисты с очень высокой квалификацией, которые умеют работать с новыми технологиями, и они должны жить в соответствующих условиях", - добавил губернатор.
В селе Знаменка он посетил хозяйство "Красная Звезда", которое выращивает и перерабатывает сою и зерновые культуры. Предприятие постоянно увеличивает мощности, сейчас здесь строят дополнительный склад и три хранилища. Аграрий поставляет продукцию в Китай
и Казахстан
, в регионы Дальнего Востока
и Сибири, а с этого года планирует и в Узбекистан
.
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Также Орлов посетил уборку сои на полях предприятия "Амур Агро Холдинг". В этом году аграрии посеяли 2 500 гектаров пшеницы, 48 гектаров ячменя, 114 гектаров овса и 23 655 гектаров сои. Руководство компании отмечает, что из-за сложных погодных условий уборка сои пока составляет около 20%. При этом хозяйство постоянно пополняет свою материально-техническую базу, до 2025 года планирует построить вторую очередь зернохранилища с объемом хранения 30 тысяч тонн и другие объекты.
"Ромненский округ - это один из важнейших муниципалитетов в АПК региона… Сегодня "Амур Агро Холдинг", "Красная Звезда" и еще ряд предприятий эти показатели выполняют ежегодно и ставят для себя еще более высокие планки. В округе не обрабатывается более 25 тысяч гектаров земли, их еще можно добавить. По этому направлению мы работаем с местной администрацией. Есть возможность развить переработку, а это добавленная стоимость и новые рабочие места. Мы это очень приветствуем", - приводятся слова министра сельского хозяйства области Олега Туркова.
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