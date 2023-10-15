Рейтинг@Mail.ru
Глава Приамурья рекомендовал строить жилье для аграриев Ромненского округа - РИА Новости, 15.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Амурская область
Амурская область
 
03:43 15.10.2023
https://ria.ru/20231015/zhile-1902847663.html
Глава Приамурья рекомендовал строить жилье для аграриев Ромненского округа
Глава Приамурья рекомендовал строить жилье для аграриев Ромненского округа - РИА Новости, 15.10.2023
Глава Приамурья рекомендовал строить жилье для аграриев Ромненского округа
Глава Приамурья Василий Орлов в рамках поездки в Ромненский муниципальный округ, где активно развивается сельское хозяйство, рекомендовал местным аграриям... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T03:43
2023-10-15T03:43
амурская область
экономика
дальний восток
василий орлов (губернатор)
амурская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839101029_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1fc058c30ccfeb81af6ea5557688f9b5.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 окт – РИА Новости. Глава Приамурья Василий Орлов в рамках поездки в Ромненский муниципальный округ, где активно развивается сельское хозяйство, рекомендовал местным аграриям строить жилье для сотрудников, сообщает правительство региона. "Орлов во время рабочей поездки посетил сельхозпредприятия в Ромненском муниципальном округе… Губернатор отметил, что в Ромненском округе работают сильные аграрии, которым нужно обратить внимание на строительство жилья для своих работников", - говорится в сообщении. Глава региона отметил, что в регионе работает программа по поддержке строительства жилья в селах, когда власти компенсируют 20 тысяч рублей за строительство квадратного метра, и многие предприятия активно используют эту преференцию. "Кроме того, помогаем населенным пунктам, где жилье возводят комплексно, - ремонтируем дороги, устанавливаем освещение, поддерживаем в развитии социальной инфраструктуры. Это, на мой взгляд, единственный способ закрепить молодежь в селах. Сегодня в сельском хозяйстве трудятся специалисты с очень высокой квалификацией, которые умеют работать с новыми технологиями, и они должны жить в соответствующих условиях", - добавил губернатор. В селе Знаменка он посетил хозяйство "Красная Звезда", которое выращивает и перерабатывает сою и зерновые культуры. Предприятие постоянно увеличивает мощности, сейчас здесь строят дополнительный склад и три хранилища. Аграрий поставляет продукцию в Китай и Казахстан, в регионы Дальнего Востока и Сибири, а с этого года планирует и в Узбекистан. Также Орлов посетил уборку сои на полях предприятия "Амур Агро Холдинг". В этом году аграрии посеяли 2 500 гектаров пшеницы, 48 гектаров ячменя, 114 гектаров овса и 23 655 гектаров сои. Руководство компании отмечает, что из-за сложных погодных условий уборка сои пока составляет около 20%. При этом хозяйство постоянно пополняет свою материально-техническую базу, до 2025 года планирует построить вторую очередь зернохранилища с объемом хранения 30 тысяч тонн и другие объекты. "Ромненский округ - это один из важнейших муниципалитетов в АПК региона… Сегодня "Амур Агро Холдинг", "Красная Звезда" и еще ряд предприятий эти показатели выполняют ежегодно и ставят для себя еще более высокие планки. В округе не обрабатывается более 25 тысяч гектаров земли, их еще можно добавить. По этому направлению мы работаем с местной администрацией. Есть возможность развить переработку, а это добавленная стоимость и новые рабочие места. Мы это очень приветствуем", - приводятся слова министра сельского хозяйства области Олега Туркова.
https://ria.ru/20231002/kompleks-1899988677.html
https://ria.ru/20231015/priamure-1902847163.html
дальний восток
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839101029_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_43e5701044a91dff2f397b6f4d15f294.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, дальний восток, василий орлов (губернатор), амурская область
Амурская область, Экономика, Дальний Восток, Василий Орлов (губернатор), Амурская область
Глава Приамурья рекомендовал строить жилье для аграриев Ромненского округа

Глава Приамурья Орлов рекомендовал строить жилье для аграриев Ромненского округа

© Фото : пресс-служба правительства Амурской областиГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© Фото : пресс-служба правительства Амурской области
Губернатор Амурской области Василий Орлов. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 окт – РИА Новости. Глава Приамурья Василий Орлов в рамках поездки в Ромненский муниципальный округ, где активно развивается сельское хозяйство, рекомендовал местным аграриям строить жилье для сотрудников, сообщает правительство региона.
«
"Орлов во время рабочей поездки посетил сельхозпредприятия в Ромненском муниципальном округе… Губернатор отметил, что в Ромненском округе работают сильные аграрии, которым нужно обратить внимание на строительство жилья для своих работников", - говорится в сообщении.
Глава региона отметил, что в регионе работает программа по поддержке строительства жилья в селах, когда власти компенсируют 20 тысяч рублей за строительство квадратного метра, и многие предприятия активно используют эту преференцию.
"Кроме того, помогаем населенным пунктам, где жилье возводят комплексно, - ремонтируем дороги, устанавливаем освещение, поддерживаем в развитии социальной инфраструктуры. Это, на мой взгляд, единственный способ закрепить молодежь в селах. Сегодня в сельском хозяйстве трудятся специалисты с очень высокой квалификацией, которые умеют работать с новыми технологиями, и они должны жить в соответствующих условиях", - добавил губернатор.
В селе Знаменка он посетил хозяйство "Красная Звезда", которое выращивает и перерабатывает сою и зерновые культуры. Предприятие постоянно увеличивает мощности, сейчас здесь строят дополнительный склад и три хранилища. Аграрий поставляет продукцию в Китай и Казахстан, в регионы Дальнего Востока и Сибири, а с этого года планирует и в Узбекистан.
Космодром Восточный в Амурской области - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
В Приамурье построят гостиничный комплекс для туристов вблизи "Восточного"
2 октября, 15:52
Также Орлов посетил уборку сои на полях предприятия "Амур Агро Холдинг". В этом году аграрии посеяли 2 500 гектаров пшеницы, 48 гектаров ячменя, 114 гектаров овса и 23 655 гектаров сои. Руководство компании отмечает, что из-за сложных погодных условий уборка сои пока составляет около 20%. При этом хозяйство постоянно пополняет свою материально-техническую базу, до 2025 года планирует построить вторую очередь зернохранилища с объемом хранения 30 тысяч тонн и другие объекты.
"Ромненский округ - это один из важнейших муниципалитетов в АПК региона… Сегодня "Амур Агро Холдинг", "Красная Звезда" и еще ряд предприятий эти показатели выполняют ежегодно и ставят для себя еще более высокие планки. В округе не обрабатывается более 25 тысяч гектаров земли, их еще можно добавить. По этому направлению мы работаем с местной администрацией. Есть возможность развить переработку, а это добавленная стоимость и новые рабочие места. Мы это очень приветствуем", - приводятся слова министра сельского хозяйства области Олега Туркова.
Московский кредитный банк
Глава Приамурья поручил проработать проекты с Московским кредитным банком
03:39
 
Амурская областьЭкономикаДальний ВостокВасилий Орлов (губернатор)Амурская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала