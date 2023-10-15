https://ria.ru/20231015/zhile-1902847663.html

Глава Приамурья рекомендовал строить жилье для аграриев Ромненского округа

Глава Приамурья рекомендовал строить жилье для аграриев Ромненского округа - РИА Новости, 15.10.2023

Глава Приамурья рекомендовал строить жилье для аграриев Ромненского округа

Глава Приамурья Василий Орлов в рамках поездки в Ромненский муниципальный округ, где активно развивается сельское хозяйство, рекомендовал местным аграриям... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T03:43

2023-10-15T03:43

2023-10-15T03:43

амурская область

экономика

дальний восток

василий орлов (губернатор)

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 окт – РИА Новости. Глава Приамурья Василий Орлов в рамках поездки в Ромненский муниципальный округ, где активно развивается сельское хозяйство, рекомендовал местным аграриям строить жилье для сотрудников, сообщает правительство региона. "Орлов во время рабочей поездки посетил сельхозпредприятия в Ромненском муниципальном округе… Губернатор отметил, что в Ромненском округе работают сильные аграрии, которым нужно обратить внимание на строительство жилья для своих работников", - говорится в сообщении. Глава региона отметил, что в регионе работает программа по поддержке строительства жилья в селах, когда власти компенсируют 20 тысяч рублей за строительство квадратного метра, и многие предприятия активно используют эту преференцию. "Кроме того, помогаем населенным пунктам, где жилье возводят комплексно, - ремонтируем дороги, устанавливаем освещение, поддерживаем в развитии социальной инфраструктуры. Это, на мой взгляд, единственный способ закрепить молодежь в селах. Сегодня в сельском хозяйстве трудятся специалисты с очень высокой квалификацией, которые умеют работать с новыми технологиями, и они должны жить в соответствующих условиях", - добавил губернатор. В селе Знаменка он посетил хозяйство "Красная Звезда", которое выращивает и перерабатывает сою и зерновые культуры. Предприятие постоянно увеличивает мощности, сейчас здесь строят дополнительный склад и три хранилища. Аграрий поставляет продукцию в Китай и Казахстан, в регионы Дальнего Востока и Сибири, а с этого года планирует и в Узбекистан. Также Орлов посетил уборку сои на полях предприятия "Амур Агро Холдинг". В этом году аграрии посеяли 2 500 гектаров пшеницы, 48 гектаров ячменя, 114 гектаров овса и 23 655 гектаров сои. Руководство компании отмечает, что из-за сложных погодных условий уборка сои пока составляет около 20%. При этом хозяйство постоянно пополняет свою материально-техническую базу, до 2025 года планирует построить вторую очередь зернохранилища с объемом хранения 30 тысяч тонн и другие объекты. "Ромненский округ - это один из важнейших муниципалитетов в АПК региона… Сегодня "Амур Агро Холдинг", "Красная Звезда" и еще ряд предприятий эти показатели выполняют ежегодно и ставят для себя еще более высокие планки. В округе не обрабатывается более 25 тысяч гектаров земли, их еще можно добавить. По этому направлению мы работаем с местной администрацией. Есть возможность развить переработку, а это добавленная стоимость и новые рабочие места. Мы это очень приветствуем", - приводятся слова министра сельского хозяйства области Олега Туркова.

https://ria.ru/20231002/kompleks-1899988677.html

https://ria.ru/20231015/priamure-1902847163.html

дальний восток

амурская область

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экономика, дальний восток, василий орлов (губернатор), амурская область