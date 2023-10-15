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Глава МИД Ирана встретился в Катаре с лидером ХАМАС, пишут СМИ

Глава МИД Ирана встретился в Катаре с лидером ХАМАС, пишут СМИ - РИА Новости, 15.10.2023

Глава МИД Ирана встретился в Катаре с лидером ХАМАС, пишут СМИ

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в субботу вечером провел встречу и переговоры в Катаре с лидером политического бюро палестинского движения ХАМАС... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T01:50

2023-10-15T01:50

2023-10-15T01:59

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в субботу вечером провел встречу и переговоры в Катаре с лидером политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаилом Хания, стороны обсудили военную обстановку при обострении палестино-израильского конфликта, об этом сообщило агентство Tasnim.Ранее Абдоллахиан совершил турне по странам Ближнего Востока – в Ирак, Ливан и Сирию. В последних двух странах иранский дипломат провел переговоры с официальными лицами, а также с главой ливанской группировки "Хезболлах" Хасаном Насраллой, в ходе которых обсудил обстановку в секторе Газа."В субботу вечером министр иностранных дел Ирана встретился и провел переговоры с Исмаилом Хания, главой политбюро ХАМАС в Дохе", - говорится в сообщении.Стороны обсудили ситуацию вокруг военных действий при обострении палестино-израильского конфликта, а также дипломатические возможности его прекращения.Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы ХАМАС организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. Армия обороны Израиля сообщала, что ХАМАС удерживает на территории сектора Газа более 120 гражданских лиц в качестве заложников.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

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