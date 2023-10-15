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Министр финансов Украины заявил об усталости Запада от конфликта
Министр финансов Украины заявил об усталости Запада от конфликта - РИА Новости, 15.10.2023
Министр финансов Украины заявил об усталости Запада от конфликта
Западные партнеры Киева устали от конфликта на Украине, заявил украинский министр финансов Сергей Марченко, следует из материала агентства Рейтер. РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T19:42
2023-10-15T19:42
2023-10-15T19:45
специальная военная операция на украине
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сергей марченко
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Западные партнеры Киева устали от конфликта на Украине, заявил украинский министр финансов Сергей Марченко, следует из материала агентства Рейтер. Как сообщает агентство, журналистам удалось пообщаться с Марченко в ходе заседаний представителей Международного валютного фонда и Всемирного банка в Марракеш. "Я вижу много усталости, я вижу много слабости среди наших партнеров. Они хотели бы забыть о войне, но она все еще продолжается в полном масштабе", - цитирует Рейтер слова Марченко. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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Министр финансов Украины заявил об усталости Запада от конфликта
Марченко: западные партнеры Киева устали от украинского конфликта