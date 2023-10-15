Рейтинг@Mail.ru
Министр финансов Украины заявил об усталости Запада от конфликта - РИА Новости, 15.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:42 15.10.2023 (обновлено: 19:45 15.10.2023)
https://ria.ru/20231015/ukraina-1902935817.html
Министр финансов Украины заявил об усталости Запада от конфликта
Министр финансов Украины заявил об усталости Запада от конфликта - РИА Новости, 15.10.2023
Министр финансов Украины заявил об усталости Запада от конфликта
Западные партнеры Киева устали от конфликта на Украине, заявил украинский министр финансов Сергей Марченко, следует из материала агентства Рейтер. РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T19:42
2023-10-15T19:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
сергей марченко
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1b/1892543999_0:165:3072:1893_1920x0_80_0_0_42e21318166dcaa56e702387d137963e.jpg
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Западные партнеры Киева устали от конфликта на Украине, заявил украинский министр финансов Сергей Марченко, следует из материала агентства Рейтер. Как сообщает агентство, журналистам удалось пообщаться с Марченко в ходе заседаний представителей Международного валютного фонда и Всемирного банка в Марракеш. "Я вижу много усталости, я вижу много слабости среди наших партнеров. Они хотели бы забыть о войне, но она все еще продолжается в полном масштабе", - цитирует Рейтер слова Марченко. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1b/1892543999_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_4c4015d556888278f1839db02ff44b4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, сергей марченко, владимир путин, нато, всемирный банк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Сергей Марченко, Владимир Путин, НАТО, Всемирный банк
Министр финансов Украины заявил об усталости Запада от конфликта

Марченко: западные партнеры Киева устали от украинского конфликта

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные в окопе
Украинские военные в окопе - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные в окопе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Западные партнеры Киева устали от конфликта на Украине, заявил украинский министр финансов Сергей Марченко, следует из материала агентства Рейтер.
Как сообщает агентство, журналистам удалось пообщаться с Марченко в ходе заседаний представителей Международного валютного фонда и Всемирного банка в Марракеш.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:52
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.10.2023Посмотреть
"Я вижу много усталости, я вижу много слабости среди наших партнеров. Они хотели бы забыть о войне, но она все еще продолжается в полном масштабе", - цитирует Рейтер слова Марченко.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Занятия по тактико-огневой подготовке - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Как не допустить третьей мировой
25 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевСергей МарченкоВладимир ПутинНАТОВсемирный банк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала